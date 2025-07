Cosa succede quando un’icona di eleganza e bellezza incontra una delle tendenze più calde dell’estate? Il risultato ce lo mostra Martina Colombari, che sfoggia una bellissima chioma frisé. Un hair look molto popolare negli anni Novanta e Duemila e che nel tempo aveva perso un po’ di appeal, ma che ora torna alla ribalta più attuale e grintoso che mai.

Il Frisé di Martina Colombari

Martina Colombari ha dato un twist selvaggio alla sua chioma liscia provando un’acconciatura vaporosa e mossa. Dalle tendenze del passato ha ripescato il frisé e ha fatto centro. I capelli sciolti sulle spalle risultano multidimensionali e corposi e anche il biondo caldo dell’ex Miss Italia appare più profondo. Il volume parte dalle radici, e le lunghezze appaiono definite e strutturate. Un hair look di classe ma con grande personalità e un tocco wild.

Come realizzare il frisé

Per copiare il frisé di Martina Colombari ti bastano solo un po’ di tempo e di manualità. Si tratta di un hair style semplicissimo da replicare, e puoi farlo anche da sola con la piastra apposita oppure senza l’utilizzo di calore.

Con la piastra

Se hai a disposizione una piastra per il frisé, ti basteranno davvero pochi minuti per replicare l’hairstyle di Martina Colombari. Inizia applicando un termoprotettore sulle lunghezze. Questo è un passaggio fondamentale se vuoi mantenere la chioma in salute. Dividi i capelli in ciocche e applica pressioni delicate e non insistenti per non rovinare il capello. Una volta ottenuto il risultato desiderato, fissa tutto con uno strato di lacca.

Senza calore

Se preferisci non stressare i capelli con una piastra, c’è anche un metodo senza calore per realizzare il frisé. Applica uno spray texturizzante sui capelli ancora umidi e poi realizza tante treccine piccole e strette da lasciare in posa per tutta la notte. Al mattino scioglie e scuoti la testa, in pochi minuti sarai pronta.

Quando provarla

Se ti senti libera e selvaggia e vuoi dirlo a tutti, il frisé è l’acconciatura giusta per te. Facile da realizzare ma allo stesso tempo molto scenografico, questo hair style è perfetto per i tuoi look estivi. Si adatta a ogni lunghezza di capelli, dai microbob di tendenza questa estate ai tagli più lunghi e scalati. Potrai anche personalizzarla come vuoi, dando più o meno volume alle onde piatte oppure aggiungendo mollettine. A seconda del tuo stile puoi dare la tua personale interpretazione e scegliere questa acconciatura per completare un look gispy, o per dare una nota ribelle a un classico abito da sera come ha fatto Martina Colombari.

Il ritorno delle tendenze anni ’90 e 2000

Il frisé è solo una delle tante tendenze degli anni Novanta e Duemila ad essere tornate attuali. Il piercing sui capelli, praticamente scomparso per due decenni, ora è tornato alla ribalta. Anche sul fronte make-up c’è stata una virata verso il passato con la matita nera sulla rima interna dell’occhio, oppure le disco lips. Se ti piace il mood di quel periodo, potresti provare a combinare due o più stili preparandoti a un tuffo nel passato.