I n molti si domandano come utilizzare l'olio di amla e la risposta è che questo elisir per i capelli è molto semplice da applicare e soprattutto vanta tantissime proprietà, a partire da quelle antinfiammatorie, antiossidanti e antimicrobiche. Ma cos'è e come possiamo utilizzare efficacemente l'olio di amla? Scopriamolo insieme

Cos’è l’olio di amla

L’olio di amla è un prodotto molto usato dalle donne indiane per curare i loro bellissimi, luminosi e sani capelli che non sempre sono un dono della natura. L’olio di amla è diffuso nell’ambito della medicina ayurvedica: in questo settore, infatti, è considerato un vero toccasana per la chioma, poiché ne migliora la crescita e la salute prevenendo doppie punte e grigiore. All’amla sono infatti riconosciute qualità rigeneranti della pigmentazione, rinforzanti, nutrienti alla radice ed efficaci nella prevenzione della caduta del capello. L’Emblica Officinalis è una pianta originaria del subcontinente indiano, che genera frutti somiglianti a dei piccoli acini giallo chiaro e tondi, il cui sapore è però aspro e amaro. Non è tuttavia necessario ingerirli per beneficiare delle sue proprietà benefiche per i capelli: l’olio che ne deriva è un prodotto che possiamo tranquillamente acquistare anche online, in erboristeria o in un negozio biologico.

I benefici dell’olio di amla

L’olio di amla vanta una funzione estetica per il capello, contrasta la formazione delle doppie punte e conferisce lucentezza alla chioma; presenta inoltre notevoli proprietà rivitalizzanti e antiossidanti.

Si tratta di un prodotto particolarmente consigliato per tutti coloro che hanno capelli sfibrati, secchi e crespi, durante il cambio di stagione e per chi soffre di forfora e capelli grassi.

Come usare l’olio di amla per i capelli

L’olio di amla può essere usato come una vera coccola per i capelli e il cuoio capelluto.

Per ottenere l’effetto desiderato occorre tenere il prodotto in posa per almeno un’ora o più e va applicato almeno una volta alla settimana. Dopo la posa, è sufficiente fare uno shampoo delicato e i capelli sono subito sani, luminosi e morbidi. L’olio di amla può essere usato tranquillamente a casa, oppure, chi lo desidera può recarsi presso un centro ayurvedico e riservarsi un trattamento per capelli inclusivo di massaggio indiano professionale.