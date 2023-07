C i sono prodotti naturali che sono usati sin dal passato più lontano, per apportare benessere all'organismo, rivelandosi anche preziosi alleati di bellezza. Tra tutti spicca certamente l'olio di mandorle, noto per le sue proprietà idratanti, lenitive, elasticizzanti, nutrienti, emollienti e antiossidanti.

L’olio di mandorle si ricava dalla spremitura a freddo della mandorla, seme oleoso di un albero appartenente alla famiglia delle Rosaceae e originario della Cina e in generale dei paesi asiatici nord-occidentali.

Per un viso più idratato

Uno dei primissimi popoli a utilizzare l’olio di mandorle è stato quello egizio. Veniva utilizzato soprattutto dai nobili per fare rilassanti massaggi dalle virtù terapeutiche, mescolato magari con un po’ di cannella, miele e vino aromatico. La stessa Cleopatra, icona di bellezza dell’antichità, utilizzava questo olio naturale per avere la pelle vellutata e liscia.

È ricco di acidi polinsaturi e saturi, di vitamine (soprattutto del gruppo B), glucidi, proteine, sali minerali, e fitosteroli. Ecco perché questo prodotto importante per il rinnovamento cellulare e la prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.

Dove mettere l’olio di mandorle

Può essere utilizzato in maniera topica sulle labbra e il contorno occhi, idratando le prime e attenuando eventuali borse e occhiaie nel secondo caso. Qualche goccia di olio sul viso può fungere da valida alternativa al latte detergente, eliminando residui di trucco e di impurità, prevedendo anche la comparsa delle prime rughe.

Cosa fa alla pelle l’olio di mandorle

Massaggiando con costanza l’olio di mandorle sulla pelle (sia del viso che in generale del corpo) permette di dare sollievo, tonificare, idratare le zone particolarmente secche e disidratate. Si può utilizzare sul corpo anche sulla pelle bagnata, magari dopo la doccia quando l’epidermide è ancora molto umida. In virtù del suo potere elasticizzante, aiuta anche a prevenire la comparsa delle smagliature, previa applicazione quotidiana sulla parte interessata. Non si dimentichi poi l’efficacia di questo olio sulle zone scottate o irritate, soprattutto nei bambini, per i quali è necessario usare prodotti il più naturali possibili.

Per cosa si usa

Un altro utilizzo dell’olio di mandorle è come maschera sui capelli asciutti da tenere in posa circa 30 minuti: la chioma, particolarmente sfibrata e secca, risulterà più luminosa, corposa e sana. Utilizzando inoltre l’olio di mandorle direttamente sulla cute, si combatte anche la forfora e la caduta dei capelli, essendo un prodotto molto ricco di magnesio.