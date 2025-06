I capelli sono una grande risorsa per le donne, mettono in risalto la personalità, danno un tono più profondo al viso e quando curati sono una vera cartina di tornasole per l’aspetto di una donna. Molti sono i trattamenti utili ad avere sempre una chioma ricca e fluente, le ragazze in questo senso sono molto attente al trattamento dei propri capelli, che soprattutto quando molto lunghi posso perdere la piega e lucentezza. Oltre allo shampoo, i trattamenti di bellezza e le maschere, anche la notte però può essere un alleato per proteggere i capelli. Ecco dunque i motivi per dormire con i capelli legati.

Legare i capelli prima di dormire

Se avete i capelli lisci e lunghi, e durante la notte vi provocano fastidio, ecco per voi un’utilissima guida che vi spiegherà come legarli prima di andare a dormire. Perché durante il sonno spesso capita di muoversi e di cambiare posizione e questo comporta lo strusciare dei capelli continuamente contro il cuscino, magari incastrandoli dietro la schiena. Ciò rende i capelli spettinati e comporta alla creazione di fastidiosissimi nodi. Inoltre irruvidendo la superficie del capello, non si fa altro che aumentare l’increspatura. Per eliminare queste fastidiose problematiche, vi proponiamo una serie di utili e pratici consigli da seguire ogni giorno prima di andare a letto.

Imparate insieme a noi come legare i capelli prima di andare a dormire.

Legare i capelli prima di dormire: i benefici

Ma perché legare i capelli di notte fa bene alla chioma? In generale, le acconciature mantengono i capelli fuori dalla schiena e di conseguenza lontano dal cuscino, quindi si ottiene un minore sfregamento e aggrovigliamento durante la notte. Ma vediamo tutti i benefici di questo accorgimento.

Proteggere le punte

Tenere i capelli legati di notte può essere molto utile per proteggere le punte. Fare un’acconciatura e raccogliere i cappelli sopra la testa eviterà alle punte di spezzarsi, o di prendere una cattiva piega durante la notte.

Meno stress

Dormire con i capelli legati è molto importante se si vuole evitare che si creino nodi e increspature nei capelli che dopo dovreste liberare con la spazzola a scapito di molto stress. Infatti legarli aiuterà il capello a stare fermo mentre voi dormite e non creerà sovrapposizioni fra punte che potrebbero creare numerosi nodi. Molte ragazze hanno riscontrato un miglioramento della pettinabilità al mattino.

Ottime prestazioni al mattino

Chiunque abbia provato a legare i capelli, ha riscontrato ottime prestazioni per l’aspetto dei capelli al mattino successivo. Per chi ha i capelli lisci potrebbe essere utile fare una treccia molto morbida e lenta, la grande pettinabilità al mattino è assicurato. Per chi vuole una capigliatura mossa o ondulata invece può raccoglierli nel chignon non troppo tirato e al mattino avere ottimi capelli già pronti. Chi ha i capelli ricci e vuole volume e ricci perfetti al mattino non ha che provare.

Evitare fastidi

A volte per le donne avere i capelli molto lunghi può presentare una difficoltà quando si condivide il letto con il proprio partner. I capelli possono andare sotto il cuscino ed essere pizzicati dal movimento inconsapevole del partner. A volte ad esempio possono rimanere impigliati nella cerniera del copri cuscino o nei bottoni della manica del partner e un movimento brusco durante la notte può spezzare i capelli e fare venire le doppie punte. Ecco perché raccoglierli è utile a evitare tutti questi fastidi notturni.

Questione di igiene

Durante i mesi estivi e primaverili la temperatura può arrivare a dei picchi molto indesiderati durante la notte. La folta chioma aumenta il calore sul collo e la testa e non appena iniziamo a sudare i capelli assorbono tutto l’umido, risultato: la mattina avremo una capigliatura pessima e saremo costretti a lavarci continuamente i capelli, stressandoli ancora e ancora. I capelli legati invece permettono al collo e alla testa di essere libera e quindi di diminuire enormemente la possibilità di sudate notturne.

Legare i capelli prima di dormire: azioni preliminari

Prima di realizzare qualsiasi acconciatura, vi consigliamo di porre rimedio alle eventuali increspature. In questi casi è consigliabile applicare uno spray prima di andare a letto, facendo molta cura nell’eliminare ogni nodo e l’eventuale effetto crespo. Inoltre, pettinate sempre i capelli, utilizzando un pettine con i denti molto stretti, in questo modo eliminerete la polvere e i residui che si sono depositati durante la giornata. Prima di legare i capelli, se è possibile, vi consigliamo di fare uno shampoo. Ricordatevi di asciugarli sempre, mai andare a dormire con i capelli bagnati, perché riempireste la chioma di nodi. Evitate di spezzarli o danneggiarli. Asciugateli a testa in giù in modo da favorire l’evaporazione dell’acqua e non far accumulare l’umidità nei pressi del cuoio capelluto. Ricordatevi che le radici, dovendo sopportare tutto il peso dei capelli, vanno nutrite con una maschera specifica che potrà essere fatta da voi in casa con prodotti naturali come l’olio di oliva o l’olio di mandorle. La maschera può essere applicata anche prima di andare a letto.

Legare i capelli lunghi prima di dormire

Sono moltissime le persone a cui piace portare i capelli molto lunghi, perché questi permettono di realizzare moltissime acconciature differenti. Vediamo quindi nello specifico come legare i capelli lunghi prima di dormire.

Chignon

Una metodologia diffusissima per la raccolta dei capelli, durante la notte, è quella di realizzare uno chignon molto alto.

Occorre farlo morbido e magari anche un po’ spettinato, senza tirare in maniera esagerate i vostri capelli (questi devono “riposarsi” durante la notte), altrimenti rischierete di stressare un po’ troppo il bulbo pilifero e di staccare, così, qualche capello dalla cute.

Fermate lo chignon con un elastico a spirale, quelli che vanno molto di moda oggi, infatti sono adatti anche per coloro che soffrono molto spesso di emicrania, acerrima nemica di chi decide di legarsi i capelli.

Questo è un metodo molto comodo poiché vi permetterà di dormire tranquillamente senza avere capelli che vi disturbano durante la notte.

Questa metodologia può essere utilizzata, soprattutto, da coloro che hanno i capelli lisci.

Treccia

Un secondo metodo per raccogliere i vostri capelli è la famosissima treccia.

Anche in questo caso dovrete sempre cercare di non tirare troppo le ciocche quando andrete a intrecciarle, altrimenti finirete con lo stressarli. Realizzare una treccia alta, in modo da minimizzare il movimento dei capelli durante la notte ed evitare degli aggrovigliamenti nella capigliatura, può essere un’idea vincente.

Fermate la vostra treccia con un semplice elastico, purché sia morbido e di spugna. È importante non stringerlo troppo attorno ai capelli, altrimenti finirete con lo spezzarli. La treccia può anche essere raccolta in uno chignon, l’importante che non venga legato con un elastico troppo stretto, rischiereste di svegliarvi con un tremendo mal di testa.

Questa acconciatura viene utilizzata soprattutto da tutte coloro che la mattina vogliono svegliarsi con delle onde molto naturali, meglio se viene realizzata subito dopo lo shampoo.

Coda di cavallo

Abbiamo parlato di trecce e chignon, ma il metodo più semplice per raccogliere i capelli durante la notte è la semplice coda di cavallo, ovvero quella alta. Se la realizzate alla perfezione, avrete la piega già pronta per la mattina successiva. Dovrete avere tanta pazienza e lavorare minuziosamente. Anche in questo caso vi consigliamo di fermare la coda di cavallo con un elastico a spirale.

Boxer braids

Un’altra acconciatura da creare per raccogliere i capelli durante la notte sono le boxer braids, ovvero le doppie trecce alla francese. Dopo un po’ di pratica sono molto facili da realizzare, soprattutto se avete i capelli molto lunghi. Viene realizzata molto spesso perché viene definita da tutte le donne un’acconciatura molto comoda e se creata alla perfezione, anche durante la notte, diventa indistruttibile. Le prime volte, per la creazione, potete farvi aiutare da una persona di fiducia.

Fascia

Con il metodo fascia, oltre a raccogliere i capelli in maniera pratica e comoda, la mattina vi risveglierete con delle bellissime onde. Dovrete semplicemente indossare la fascia per capelli, dividere la chioma in varie ciocche e passarle intorno alla fascia. Passando dall’alto inseritele all’interno e poi passatele all’esterno, facendole girare intorno alla fascia. Bastano veramente pochi istanti e il gioco è fatto.

Bigodini

Avete mai pensato di raccogliere i vostri capelli lunghi con i bigodini? Se avete i capelli lisci e lunghi, e volete dare del volume alla vostra chioma, vi consigliamo di legare i vostri capelli con dei bigodini flessibili. Per alcune può sembrare un metodo obsoleto, ma in realtà è tra i più efficaci, soprattutto per quanto concerne la buona riuscita di una messa in piega. Ovviamente è un lavoro che prevede una notevole quantità di tempo, ma se la mattina seguente avete un impegno importante, vi assicuriamo che vi risveglierete con una splendida piega. Vi consigliamo di utilizzare i bigodini morbidi e flessibili, adatti per essere indossati durante la notte.

Foulard

I capelli possono essere raccolti in un foulard. Raccoglieteli in uno chignon e avvolgeteli in una sorta di turbante. I capelli rimarranno più morbidi e la mattina saranno facilmente pettinabili. Sia i foulard che i cappelli proteggono i nostri capelli non solo la notte, ma anche durante il giorno. Gli agenti atmosferici, l’inquinamento e l’esposizione ai raggi solari sono i nemici numero uno della nostra adorata chioma. Diminuite anche l’utilizzo del phon e durante l’asciugatura tenetelo a una distanza di 20-30 cm circa.

Legare i capelli ricci prima di dormire

Per le ragazze che hanno capelli ricci e si ritrovano con poco tempo a disposizione al mattino, per tenerli in ordine ci sono alcuni accorgimenti da adottare per ottimizzare il risultato. Preparare i capelli ricci per la notte richiede un minimo di abilità, ma il lavoro tuttavia non è difficile.

Usare doppio balsamo

Per mantenere durante la notte inalterato lo styling dei capelli ricci accuratamente preparati di giorno, prima di raccoglierli è importante usare il doppio del balsamo dopo averli lavati. Infatti, va sottolineato che senza questo prodotto condizionante durante le ore notturne i capelli perdono la loro naturale umidità, per cui tale soluzione si rivela ideale per idratarli e nel contempo evitare che sul cuscino diventino appiattiti o appesantiti.

Usare l’elastico

A questo punto per avere al mattino seguente dei capelli ricci voluminosi, il consiglio è di raccoglierli tutti con un elastico senza tuttavia stringerlo troppo. In particolare con entrambe le mani portate i capelli all’indietro in modo da creare una coda da bloccare proprio con il suddetto elastico. Fatto ciò, raccogliete con una certa delicatezza anche la restante parte di chioma riccia che si trova all’altezza dell’attaccatura dei capelli. Per tenerli fermi, usate in questo caso un elastico senza stringerlo eccessivamente. Il consiglio ulteriore in merito è di usare quelli larghi in morbido cotone oppure di spugna. Grazie a questo semplice ma efficace accorgimento, al mattino è sufficiente inclinare la testa in avanti, rimuovere gli elastici e agitare la chioma riccia con le mani per ritrovarsela come l’avevate lasciata la sera.

Legarli al centro con i ferretti

In alternativa all’uso degli elastici descritti nel passo precedente della guida ed ideali per raccogliere i capelli ricci di notte, è importante sottolineare che si possono usare anche i classici ferretti. Nello specifico vi conviene legare la chioma al centro della testa come se vorreste creare uno chignon. In tal caso assicuratevi anche di raccogliere tutti quelli presenti dietro la nuca. Premesso ciò, è sufficiente bloccare l’ammasso di ricci con un paio di ferrettini dando vita al cosiddetto metodo a “coda di ananas”. Eseguito tale lavoro al mattino seguente, è sufficiente rimuovere i suddetti ferretti e ridare volume ai ricci agitandoli con le vostre mani, e rimodellandoli poi con uno styling specifico per questo tipo di chioma.

Come tenere i capelli in ordineUna volta compreso come legare i capelli di notte, concentriamoci ora su tutti gli accorgimenti da prendere per la notte per tenere i capelli in ordine. Proprio come la pelle anche il capello ha bisogno di umidità per rimanere elastico e bello, è quindi importante assicurarci che i nostri, siano adeguatamente idratati. Un accorgimento va fatto anche a riguardo della federa del cuscino; infatti, se ruvida può causare danni da strofinio, mentre una di raso o di seta, permette ai nostri capelli di scivolare attraverso il cuscino durante la notte, invece di farli aggrovigliare. In conclusione prima di dormire, applicare un balsamo ad un centimetro dal cuoio capelluto estendendolo fino alle punte, in modo da garantirci una buona protezione per tutta la notte. Un altro ottimo metodo, è di districare i capelli prima che appoggiamo la testa sul cuscino, in modo che al risveglio i nodi siano minimi.