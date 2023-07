S embra facile, ma in realtà preparare il beauty case può richiedere più concentrazione della stessa valigia. Ecco qualche idea per semplificarti il compito anche in caso di bagaglio a mano. In più i prodotti indispensabili e funzionali, per viaggiare leggera ma con tutto ciò che occorre!

Tra i preparativi per una vacanza, il capitolo beauty case rientra nelle voci che mettono più ansia da partenza. Probabilmente più della stessa valigia. Tra calcoli dei millimetri per il bagaglio a mano e selezione dei prodotti preferiti, la questione può farsi complicata. A ciò si aggiunge la voglia di essenzialità che spesso sopraggiunge in estate. Come fare un beauty case organizzato, quindi? Quali cosmetici non devono mai mancare in un viaggio? Molto dipende dalla località di destinazione, ma ci sono alcuni prodotti beauty comuni a tutte le tipologie di vacanza che definiamo irrinunciabili. Nelle prossime righe, trovi una guida ragionata al beauty case indispensabile ma completo che ti mette al riparo da eventuali dimenticanze. In più, nelle gallery in basso ci sono i prodotti in travel size divisi per ogni categoria beauty: viso, corpo, solari, capelli, trucco, varie ed eventuali.

Cosa non deve mancare nel beauty case

Per evitare di lasciare a casa uno o più prodotti di bellezza, il classico suggerimento di annotare su un foglio di carta ciò che ti occorre, vale sempre. Se preferisci il cellulare, va benissimo, ricorda però di aggiornare la lista a mano a mano che ti viene in mente qualche cosmetico indispensabile.

Un sistema a prova di dimenticanze? Scrivere la lista dei prodotti beauty partendo dalla cima dei capelli alla punta dei piedi, o il contrario. In altri termini, è importante visualizzare il tuo corpo – e tutto ciò che usi per le sue cure di bellezza – in un ordine dall’alto verso il basso o viceversa. Una volta fatto questo sguardo di insieme, puoi concentrarti sulle singoli parti di cui si compone il beauty case: viso, corpo, capelli, solari, trucco. E solo dopo potrai pensare alla voce “varie ed eventuali” come ad esempio lo spazzolino, il prodotto anti-zanzare o il liquido per le lenti a contatto.

Suggerimenti per non dimenticare nulla

La lista spannometrica dei beauty case è pronta. Adesso si tratta di entrare nello specifico, focalizzandoti su ogni categoria beauty in modo preciso. Per evitare dimenticanze, concentrati su ogni parte del corpo, per esempio il viso, mettendo da parte solo i prodotti specifici per quella parte. Solo quando ritieni di aver completato, passa oltre. Se inizi a riempire i beauty case in modo confusionario, rischi di dimenticare qualche prodotto indispensabile. Meglio andare per gradi.

Parti, quindi, dal viso e tieni a mente i passaggi che compi ogni giorno nella tua beauty routine, cercando di visualizzare il loro ordine cronologico. Per il viso, per esempio, lo schema è il seguente: detergente, crema giorno e notte, struccante, contorno occhi. E così per tutto il resto: corpo, solari, capelli e trucco.

Questo metodo è utile anche se ami viaggiare leggera e portarti solo l’essenziale che però punti alla funzionalità. A volte, infatti, ci sono prodotti 2 in 1 che assolvono a più funzioni: sono l’ideale da portarsi in vacanza.

Cosa mettere nel beauty case per viaggiare in aereo?

Portare i cosmetici nel bagaglio a mano può sembrare una faccenda molto complicata. In realtà, basta ricordare alcune regole. In aereo, ogni passeggero può portare con sé nel bagaglio a mano un massimo di dieci confezioni, ognuna delle quali può avere un contenuto massimo di 100 ml, quindi il totale deve raggiungere massimo 1 litro di capienza. I prodotti devono, inoltre, essere riposti in una bustina trasparente delle dimensioni massime di 18×20 cm. Per facilitare il compito, si vendono set di borsellini trasparenti con flaconi di dimensione sino a 100 ml, i più nuovi sono morbidi e in versione tubetto, ideali per le creme più corpose.

Per semplificare ulteriormente la preparazione del beauty case, ti suggeriamo di compiere un piccolo esercizio di visualizzazione che tenga conto di ciò che usi tutti i giorni per l’igiene e la bellezza. In vacanza, però, è importante badare all’essenzialità: eviterai di appesantire il bagaglio di prodotti inutili che rischiano di essere inutilizzati.

I prodotti beauty da viaggio per il viso

Per il viso i cosmetici indispensabili da viaggio sono un detergente per la mattina e uno struccante per la sera, se ci si strucca. L’ideale è un’acqua micellare, adatta per viso e occhi. Si procede poi con una crema idratante e un siero, se si è abituate a usarla: per evitare sprechi, meglio ricorrere a uno dei tanti travel set con i prodotti mini taglia. L’idea furba? Un idratante in stick che evita il problema dei liquidi da bagaglio a mano.



– Acqua micellare rinfrescante 100 ml NIVEA.

– Hyaluronic Booster, siero idratante a base di acido ialuronico in comode fiale, ISDIN

– Contorno occhi rinfrescante in formato roll-on di Alverde, in vendita da Dm

– Set di detergente viso, siero e idratante leggero, BYOMA (in vendita da Sephora).

– Stick Idratante Milk Make-up

Prodotti corpo da inserire in valigia

Bagnoschiuma, crema idratante leggera, gel all’aloe vera, crema defaticante per gambe stanche e un detergente solido: sono questi gli irriunciabili per il corpo.



– Bagnodoccia concentrato di Yves Rocher: ogni flacone consente sino a 40 docce.

– Gel-crema idratante per il corpo di Klorane

– Gel gambe leggere all’Aloe di Equilibra

– Detergente solido 2 in 1, corpo & capelli di Lavera

I solari da portare in viaggio

Per economizzare la selezione delle creme anti-UV, opta per i solari che vanno bene sia per il corpo che il viso, e un doposole che puoi usare come crema da notte per il viso o come crema corpo.



– Stick solare per viso e zone sensibili di Heliocare

– Crema solare viso e corpo di Lovrén SPF50+, formato 100 ml

– After, doposole viso e corpo di Dermo28

Prodotti per capelli in mini-taglia

Shampoo e balsamo in formato travel, solare multi-funzione corpo e capelli, detergente all-over: così la sezione beauty case dei capelli diventa essenziale ma fornita.



– Shampoo e balsamo mini-taglia di Keramine H

– Latte solare protettivo per i capelli, NUXE

– Set solari per corpo e capelli di MY.ORGANICS (comprende protezione solare SPF 35, protettivo per capelli, bagno doccia e shampoo e balsamo).

Quali trucchi portarsi in viaggio?

Ed eccoci arrivati al capitolo trucco da vacanza. Anche in questo caso, l’essenzialità vince. Sostituisci quindi l’ombretto in cialda con un più comodo stick che non richiede pennelli. Il rossetto può fungere da blush, e il correttore anti-occhiaie diventa un alleato per correggere eventuali discromie.



– Ombretto in stick di Deborah

– Stick illuminante e bronze di Kess

– Mascara + matita occhi di It Cosmetics, in vendita da QVC.it

– Rossetto che funge da blush di Blonde Sister

– Blush in stick di Catrice

– Terra in polvere compatta di KORFF

– Correttore per occhiaie CC cream di Ole Henriksen

Varie ed eventuali da inserire nel beauty case

Una volta archiviati i capitoli viso, corpo, capelli, solari e trucco, puoi pensare a tutto il resto. Qualche esempio: il profumo, il roll-on anti zanzara e tutto ciò che puoi travasare nei flaconi da massimo 100 ml.