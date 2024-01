H air e make up: dalle sfilate della primavera-estate arrivano 12 tendenze beauty. Idee fortissime con cui aggiornare i look per la bella stagione. Perché sì, è ancora inverno, ma il tempo vola. E il beauty case ha voglia di aggiornarsi

Make up: Blush

Saint Laurent

MATTONE, TERRACOTTA O BRONZO. Quest’anno, le guance si faranno notare, osando nuance importanti, con polveri nei colori della terra e applicate sugli zigomi in modo da creare sull’ovale un effetto scolpito. Per un risultato da make up artist, utilizza un pennello dal taglio obliquo che permette di ombreggiare il colore in maniera uniforme senza macchie. Un consiglio: parti dall’alto verso il basso, dalle orecchie verso il centro del viso. E completa con un tocco di illuminante, sfumato appena sopra gli zigomi.

Hair: Corto boyish

Loewe

SE HAI UN TAGLIO MINI, tieni presente che lo styling più attuale si ispira ai look maschili. Metti quindi nel beauty case gel e cera per capelli, utili per realizzare le pettinature trendy. Parti dalla riga che fa la differenza. Scegli quella laterale e piuttosto bassa, applica un prodotto fissativo e con un pettine a denti stretti modella le ciocche: dai forma al ciuffo sollevandolo e appiattisci i lati. Qual è il prodotto giusto? Il gel se ti piacciono extra tenuta e finish brillante, la cera, invece, se vuoi una tenuta media e un effetto finale decisamente più discreto.

Make up: Nero

Luisa Spagnoli

BLACK PENCIL E EYELINER restano imbattibili quando si tratta di trucco occhi, perché, per uno sguardo intenso e profondo, non c’è niente di meglio di un tratto nero. Quel che cambia è l’applicazione, meno grunge e meno gotica di qualche stagione fa. Quest’anno vedremo un revival della stesura classica, soprattutto per la matita: il contorno è più definito, meno sfumato, sia lungo le palpebre sia all’interno dell’occhio. Scegli una mina morbida, più scorrevole, oppure un eyeliner a pennarello, facile da applicare anche se non hai la mano ferma.

Make up: Color flash

Antonio Marras

BASTA UN DETTAGLIO per rendere wow il trucco. Possono essere le ciglia colorate di turchese, giallo, arancio, oppure gli ombretti pastello applicati come se fossero eyeliner: il risultato è un color flash, un lampo di colore che rende il make up ora più stiloso, ora decisamente pop (vedi gli occhioni cartoon incorniciati da ciuffetti di ciglia finte proposti in passerella da Antonio Marras). In entrambi i casi, un consiglio: perché l’effetto finale non risulti eccessivo, il tocco colorato deve essere l’unico punto focale del trucco. Quindi, la base e le labbra restano nude. Al massimo, un velo di gloss trasparente sulla bocca.

Hair: Fronte scoperta

Zimmermam

LO STYLING PREFERITO da molti designer sarà con i capelli tirati bene indietro. Nella prossima stagione, vedremo tanti chignon e code tiratissimi, che lasciano il viso completamente scoperto. Uno stile minimal che regala un’aria un po’ severa, ma molto chic. L’accessorio must have sarà quindi il cerchietto a zig-zag, quello che usano le ballerine per fissare all’indietro un perfetto chignon. E se c’è qualche baby hair che svolazza, prima basterà spruzzare un velo di lacca sulle radici.

Hair: Fiocchi

Paul Costelloe

SONO GLI ACCESSORI che danno un tocco aristocratico alla pettinatura. I fiocchi a fermaglio, in, colori pastello come l’azzurro, il giallo e il rosa visti da Versace sono deliziosi per rinnovare uno styling semiraccolto di ispirazione Sixties. Chanel li ha scelti romantici, di tessuto e abbinati a fiori in total black, Paul Costelloe, nella foto, versione foulard, per completare un outfit elegante e da cerimonia. Ultimo, non trascurabile, atout dei fiocchi: risolvono alla grande se hai i capelli in disordine e una serata imprevista.

Make up: eyeliner 3D

Mugler primavera-estate24/foto Launchmetrics

GRAFICO E ASTRATTO così va di moda l’eyeliner. Che prende addirittura forme sorprendenti e tratti 3D. Come quello proposto in passerella da Mugler: la riga nera, disegnata con il pennellino sulla palpebra superiore, va oltre la coda dell’occhio e prolunga il make up grazie a un dettaglio materico: una sottile bacchettina di plastica. Certo questa è un’idea da passerella, ma si può provare con una versione meno estrema. Al posto della classica coda, disegna con un eyeliner a pennarello più intenso una linea obliqua che arrivi quasi alla tempia.

Make up: quiet luxury

Erdem primavera-estate24/ foto Launchmetrics

IL NUOVO TRUCCO NUDE prende ispirazione dalla moda, dove quiet luxury sta a indicare un lusso discreto, apparentemente semplice, ma che nasconde, invece, una grande ricercatezza, vuoi per i capi dal taglio sartoriale, vuoi per i tessuti pregiati. Tradotto nel beauty, il trend propone un make up minimal che punta tutto sulle tonalità neutre. Poco appariscente, gioca su effetti di chiaroscuro e sfumature ad hoc. Vuoi provare? Scegli una palette di polveri delicate come l’albicocca, il beige, il bois de rose. E sostituisci il mascara nero con uno marrone. Less is more!

Hair: frangia mossa

Alberta Ferretti primavera-estate24/foto Launchmetrics

PARTICOLARE SEMPRE GLAM, la frangia si conferma vincente anche questa primavera. Con una novità: accanto alle versioni lisce, piene e geometriche e alle curtain bangs a tendina stile anni ’70, si aggiunge la choppy fringe, mossa, spesso scalata, più simile a un ciuffo. I vantaggi? Incornicia il viso, mette in evidenza gli zigomi e dà un’allure super cool, perché il finish volutamente disordinato assicura un risultato più naturale, meno impostato della frangetta pareggiata e perfettamente liscia.

Make up: rossetto burgundy

Max Mara primavera-estate24/foto Launchmetrics

RITORNANO LE LABBRA colorate senza mezze misure. La primavera dice rosso sì ma burgundy, un bordeaux che dà sul marrone e sul cioccolato, che ha già impazzato quest’inverno, complice il trend virale su TikTok delle “cherry cola lips” (labbra Coca Cola) amate anche da celeb e influencer. Il punto di forza? È una sfumatura che sta bene a ogni carnagione e che, grazie al pigmento blu che contiene, sbianca il sorriso. Se non riesci a vederti con questa tonalità, vai di rosso Ferrari, caldo e vibrante, sempre molto trendy per la prossima primavera.

Make up: glassy skin

Balmain primavera-estate24/foto Launchmetrics

LUMINOSO COME VETRO: così l’incarnato che piace e fa tendenza. È chiamato anche pelle rugiadosa, per via dell’effetto leggermente madido creato sul viso. Come lo si ottiene? Idratando a fondo con una buona dose di crema da lasciare agire per qualche minuto prima di procedere al trucco. Poi, passaggio fondamentale, con un primer illuminante con cui creare una buona base capace anche di accentuare il riflesso della luce. E se vuoi un effetto da backstage, puoi applicare sugli zigomi un gloss trasparente per le labbra: così gli zigomi avranno un effetto 3 D.

Make up: zero sopracciglia

Gucci primavera-estate24/foto Launchmetrics

IL TREND DELLA DECOLORAZIONE delle sopracciglia continua. Diciamo subito che è la soluzione ideale per chi, dai capelli scuri, passa al biondo o al platino, perché rende il risultato più armonioso e naturale. Nulla vieta, come visto alle sfilate di Givenchy, di giocare sul contrasto ma al contrario: testa bruna e arcate chiarissime, con un effetto di certo più grintoso. In ogni caso, meglio affidarsi al parrucchiere, che saprà correggere il colore naturale delle sopracciglia con la nuance più in sintonia con la tinta dei capelli (e della pelle) evitando sgradite sfumature.