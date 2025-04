Nel 2025, i capelli extralunghi tornano a dominare le tendenze beauty, celebrando un’estetica che richiama femminilità, fascino senza tempo e libertà. Ma se avere una chioma lunga fino alla vita può sembrare un sogno, mantenerla forte, folta e in salute è una sfida che richiede attenzione costante e una routine studiata nei dettagli. Far crescere i capelli è solo il primo passo: per sfoggiarli al meglio, è fondamentale prendersene cura con metodo e pazienza.

Tutto parte dal cuoio capelluto

Per avere capelli lunghi e sani è fondamentale prendersi cura del cuoio capelluto. Una cute in equilibrio favorisce la crescita regolare e robusta della chioma. Massaggi delicati e scrub esfolianti settimanali aiutano a stimolare la microcircolazione, eliminare impurità e migliorare l’apporto di nutrienti ai follicoli. Anche l’uso di oli specifici può contribuire a mantenere il cuoio capelluto idratato e vitale. È il primo passo per supportare davvero la lunghezza, fin dalla radice.

Detersione delicata e mirata della chioma

La detersione è un altro pilastro della routine: lo shampoo deve essere il più delicato possibile, privo di solfati aggressivi, per rispettare l’equilibrio della cute. Per chi lava spesso i capelli, alternare prodotti leggeri e specifici può aiutare a non stressare la fibra capillare. L’obiettivo è pulire in profondità, senza aggredire.

Mai saltare balsamo e maschera

Il balsamo, spesso sottovalutato, è invece un passaggio imprescindibile, soprattutto per chiome extralong. Applicato solo sulle lunghezze, in quantità moderate, aiuta a districare i capelli, prevenire i nodi e limitare la formazione di doppie punte. Una volta a settimana, vale la pena concedersi un trattamento più intenso, come una maschera nutriente o ristrutturante, scelta in base alle esigenze specifiche del capello. Le lunghezze molto lunghe tendono a seccarsi più facilmente: reidratarle in profondità è essenziale per mantenerle morbide e luminose.

Asciugatura e pettinatura

Anche il momento dell’asciugatura merita attenzione. Dopo il lavaggio, è importante evitare di sfregare i capelli con l’asciugamano. Meglio tamponarli con un telo in microfibra o una semplice t-shirt in cotone, materiali che riducono l’attrito e proteggono la struttura del capello. Quando si tratta di districare, il tempismo è fondamentale: mai farlo a capelli completamente bagnati. È preferibile aspettare che siano umidi e usare un pettine a denti larghi, partendo dalle punte per poi risalire con delicatezza.

Protezione dal calore e uso limitato di strumenti a caldo

Prima di utilizzare strumenti a caldo come phon, piastre o ferri, è indispensabile applicare un termoprotettore. Il calore, anche quello di uso domestico, può danneggiare il capello nel tempo, compromettendo la qualità delle lunghezze. Limitare l’uso di questi strumenti, ove possibile, è sempre una scelta saggia.

Tagli regolari per lunghezze sane

Anche se può sembrare controintuitivo, programmare tagli regolari è fondamentale per mantenere una chioma extra lunga in salute. Eliminare con costanza le doppie punte evita che il danno si propaghi lungo il fusto del capello, compromettendo l’aspetto generale. Anche un taglio minimo ogni otto settimane, giusto per rimuovere le estremità più rovinate, è sufficiente per mantenere le lunghezze ordinate e vitali. In questo modo si stimola un aspetto più curato e armonioso, evitando quell’effetto spento o irregolare tipico dei capelli trascurati.

Attenzione agli accessori sulla chioma

Attenzione anche agli accessori: gli elastici troppo stretti o con parti metalliche sono nemici della fibra capillare. Meglio preferire scrunchie in seta o elastici morbidi, capaci di legare i capelli senza stressarli. Tra le acconciature ideali, la treccia morbida si rivela perfetta per evitare rotture, molto più adatta rispetto agli chignon tirati indietro con forza.

Nutrizione e idratazione dall’interno

La salute dei capelli passa anche da ciò che mettiamo nel piatto. Un’alimentazione equilibrata, ricca di proteine, ferro, zinco e acidi grassi omega 3, è alleata della bellezza capillare. Così come lo è un’adeguata idratazione: bere acqua in abbondanza contribuisce a mantenere il capello elastico e resistente.

Come proteggere la chioma durante il sonno

Durante la notte, è importante proteggere i capelli da stress e sfregamenti che possono causare nodi, spezzature e disordine generale. Meglio optare per acconciature morbide, come una treccia lenta, che aiutano a mantenere le lunghezze in ordine senza tirare o stressare le radici. Anche la scelta della federa gioca un ruolo importante: quelle in seta o raso riducono l’attrito rispetto al cotone, aiutando a mantenere i capelli più lisci, compatti e lucidi fino al mattino. In questo modo si evita il rischio di svegliarsi con ciocche arruffate e si favorisce una chioma più sana nel lungo periodo, proteggendola notte dopo notte.

Leggi anche Il bob anni ’90 è il taglio di capelli del 2025

Leggi anche Biondo Champagne, la tendenza capelli per brindare alla primavera