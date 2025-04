Secondo una ricerca condotta da Philips Lumea, i capelli sono la prima parte del corpo che viene presa in considerazione per determinare la percezione personale della bellezza. Insomma, quasi il 70% delle oltre 1000 intervistate punta sui capelli per sentirsi più bella e più a proprio agio con se stessa. Quali sono le caratteristiche della chioma perfetta? Folta, luminosa e con un volume extra. Per chi ha i capelli sottili, potrebbe sembrare un sogno. E invece, è possibile sfruttare tanti trick utili, dal taglio ai prodotti fino alle acconciature per dare volume ai capelli fini. Qui troverai una carrellata con gli styling più adatti per “alzare il volume”.

Per aumentare il volume, scegli la riga di lato

La strategia più semplice è spostare la riga di lato: non ha eguali per aumentare il volume, movimento e dare un twist XL a un taglio troppo piatto. Ed è anche velocissima. Ecco un tip utile: prima di acconciare i capelli mettiti sempre a testa in giù. Se vuoi, mentre sei in questa posizione aggiungi un tocco di shampoo secco (non solo dopo il lavaggio, anche nei giorni successivi. Lo shampoo secco dovrebbe essere il migliore amico dei capelli fini!). Poi torna su e crea una riga laterale. Bastano 10 secondi che però fanno la differenza.

Capelli scioli con riga di lato che “alza il volume”: è il look preferito da Ana De Armas. Credit: IPA

I raccolti giusti per chi ha i capelli sottili

Gli esperti di Jean Louis David, consigliano: «Per dare volume alla tua acconciatura, le pettinature raccolte costituiscono il tuo migliore alleato! Adotta lo chignon bombato per un volume sixties. Per realizzarlo, cotona abbondantemente la chioma e portala all’indietro legandola in un delicato chignon. Puoi pensare anche alla mezza coda. Per darle volume cotona i capelli che stanno sulla parte superiore della testa e liscia il resto della capigliatura. Per una treccia XXL, infine, l’ideale è avere capelli lunghi. Dividi le lunghezze in tre parti e intreccia lasciando la pettinatura morbida. Lascia pure uscire qualche ciocca una volta che la treccia è annodata per rendere la tua acconciatura ancora più voluminosa».

Salma Hayek è una specialista di raccolti voluminosi, è anche un buon trucco per guadagnare qualche centimetro. Credit: IPA

Onde soft effetto volume

Il liscio piatto schiaccia, le onde leggere sollevano. Con un ferro arricciacapelli di diametro medio crea onde soft alternate, poi “rompile” con le dita e una spazzola larga. Fissa con un po’ di spray a tenuta morbida per non appesantire.

Barbara Palvin. Credit: IPA

Cerchietto e altri accessori

Il cerchietto, di gran moda negli ultimi anni, è altrettanto utile per creare un volume XXL. Non si tratta solo di creare un effetto ottico più pieno, il segreto è posizionarlo leggermente indietro, lasciando una porzione di capelli a cornice del viso, da cotonare o pettinare verso l’alto per dare volume extra alla parte anteriore della testa. Bonus: è perfetto per ottenere una chioma in ordine nei bad hair days. In alternativa, usa fasce o foulard, altrettanto modaioli.

Eva Mendez sfrutta alla perfezione la fascia per creare volume, con un raccolto dal sapore Sixties. Credit: IPA

Usa anche le mollette: un trucco da stylist è raccogliere lateralmente due ciocche e fissarle con un fermaglio gioiello, lasciando un po’ di volume sulla sommità. Questo trick crea spessore e struttura, soprattutto se si lavora leggermente la radice con uno spray texturizzante prima dell’acconciatura.

La piega con il phon “a testa in giù”

Naturalmente, se hai i capelli fini e cerchi acconciature per dare volume, asciuga sempre i capelli a testa in giù. Ma non farlo in modo casuale, il trucco sta nell’asciugare alternando le direzioni: prima testa in giù, poi laterale destra, poi sinistra. Cambiare l’orientamento dei capelli durante l’asciugatura impedisce che si “appiattiscano” e regala un volume extra naturale.

Natalia Dyer usa al meglio diversi tip per un volume extra. Credit: IPA

