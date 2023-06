Dalla noce moscata al pepe, ecco le spezie che fanno bene alla pelle

C reme, sieri e non solo: se per la cura della pelle fai proprio di tutto, devi assolutamente provare le spezie

Con il make up cerchi di nascondere la secchezza e fai qualsiasi cosa per dare nuova vita alla tua pelle disidratata. Ma sei sicura di aver provato proprio tutto? Per illuminare il tuo viso e migliorare la salute della tua pelle a tendenza acneica o segnata dalle rughe, le spezie ti vengono in aiuto...

Per la salute della pelle prova le spezie

Gusto esotico e fragranze sofisticate, le spezie racchiudono tradizioni antiche, origini remote e provenienze lontane. Usate da secoli per conservare e insaporire i cibi, devi assolutamente provarle non solo in cucina: se hai a cuore la tua pelle, sappi che alcune spezie sono proprio quello che ci vuole.

A lungo sono state fonti di ricchezza e strumenti naturali di cura e medicazione, ma oggi sono l'ingrediente segreto - 100% green - che devi aggiungere alla tua skincare quotidiana. Se vuoi combattere le impurità della pelle e mantenerla in salute, le proprietà antibatteriche, antinfiammatorie e antiossidanti delle spezie fanno al caso tuo. Probabilmente non te lo saresti mai aspettata, ma se sei soggetta ad acne o punti neri, oppure in caso di eccessiva produzione di sebo, ecco l'ingrediente giusto.

I benefici del pepe nero

Ogni spezia vanta dei benefici ben precisi che si rivelano un vero toccasana per la tua pelle. Comincia con il pepe nero: non è solo l'ingrediente giusto per preparare manicaretti da leccarsi i baffi. Ebbene sì, perché garantisce un effetto disintossicante. Se utilizzato per uso topico, il pepe nero aiuta a prevenire le rughe. E cosa c'è di meglio per le donne un po' avanti con gli anni? Il merito è dell'alto contenuto di ferro, magnesio, potassio, vitamine C e K.

E non è tutto. Il pepe nero contiene piperina, la sostanza che ne conferisce un sapore piccante, la quale - sotto forma di oli per aromaterapia - aiuta ad alleviare dolori muscolari, artrite e geloni, ma non puoi rinunciarci neppure in caso di costipazione e cattiva digestione. Applicata per via topica, la piperina favorisce l'attivazione dei melanociti: per questo motivo, è un ottimo antidoto anche contro i disturbi della pigmentazione della pelle, tra cui la vitiligine.

Spezie e pelle, lo zenzero è ricco di proprietà

Lo zenzero è una radice sempre più usata in cucina: è l'ideale per facilitare la digestione e non puoi farne a meno se desideri perdere qualche chilo di troppo. Tra le molte proprietà dello zenzero, infatti, non si può tralasciare il suo effetto dimagrante. Favorisce una buona circolazione ed è un toccasana in caso di nausea e mal di gola. Insomma, se essiccata e polverizzata, la radice è un concentrato di proprietà preziose, anche per la tua pelle. Antinfiammatorio e antiossidante, lo zenzero è utile per prevenire i danni causati dai radicali liberi. All'interno di cosmetici schiarenti e anti-macchia, inoltre, è efficace contro le discromie. Utile quindi per rendere più omogeneo il tuo incarnato.

Non fa bene solo al tuo organismo: lo zenzero è un trattamento di bellezza naturale. Migliora l'aspetto della tua chioma e combatte la forfora, svolgendo un'azione antisettica e antibatterica. Proprio grazie alle sue proprietà antibatteriche, la radice è utile per contrastare infezioni e arrossamenti. Inoltre, aumenta la temperatura corporea, stimola la circolazione sanguigna e migliora il metabolismo: allora, cosa c'è di meglio per dire addio alla tua odiata cellulite? Ha un effetto anti-age e favorisce la produzione di collagene, rendendo più elastica la pelle. È un tonico per il viso e svolge un'azione esfoliante, eliminando il sebo in eccesso e rimuovendo le cellule morte.

L'effetto rivitalizzante della curcuma

Ricca di minerali e vitamine C e B6, anche la curcuma è un rimedio prezioso contro le impurità della pelle. Appartiene alla stessa famiglia dello zenzero e, come lo zenzero, si caratterizza per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Per questo motivo, si rivela una soluzione efficace contro l'invecchiamento della pelle. Se odi le rughe che cominciano a solcarti il volto, non puoi proprio rinunciarci... E se la stanchezza ha spento il tuo viso, non c'è niente di meglio per rivitalizzarlo e illuminarlo. Non solo: perché destreggiarti con correttori e make up per nascondere le occhiaie? La curcuma è l'alleata perfetta. La spezia è in grado di alleviare prurito e arrossamento, lenisce infiammazioni e irritazioni ed è l'ideale contro la perdita di tono della pelle.

Le spezie fanno bella la pelle: hai mai provato la noce moscata?

Forse non ci avresti mai pensato: se in cucina non hai a disposizione la noce moscata, è arrivato il momento di fare rifornimento. Vanta proprietà astringenti, oltre a quelle antibatteriche e antinfiammatorie, e in caso di acne devi assolutamente provarla. Non solo: se vuoi rallentare la comparsa dei segni dell'età, ecco cosa ti serve. La noce moscata è utile contro le rughe e la perdita di collagene, ma provala anche se noti sulla pelle qualche macchia solare.