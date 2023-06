Vuoi rigenerare la tua pelle disidratata? Prova il fico d’India

S e hai la pelle disidratata, scopri un prodotto idratante 100% naturale: conosci i benefici del fico d'India?

Preserva l'elasticità della pelle e la mantiene idratata: prova il fico d'India per dire addio a quell'odiata secchezza.

Il fico d'India è il miglior alleato della tua pelle

Là dove il rosso diventa magenta, l'arancione si staglia su grandi foglie verdi e l'arancio fa da contorno, nasce il fico d'India. Non lasciarti ingannare dall'ambiente secco e arido in cui cresce. In caso di disidratazione, è quello che ti ci vuole. Conosci le sue numerose proprietà?

Originaria del Messico, è arrivata nell'area mediterranea grazie a Cristoforo Colombo, di ritorno dalle Indie (da cui il nome). Non lasciarti incantare solo dal suo fascino esotico e selvaggio. Le spine rendono la pianta maestosa e attraente. Certo, quel frutto delizioso è difficile da cogliere, ma superata l'impasse scoprirai che benefici. Ebbene sì, perché il suo estratto è un booster di idratazione naturale che fa bene alla pelle. La sua capacità di trattenere l'acqua rende la pianta un'alleata perfetta per la tua pelle disidrata.

La disidratazione è un problema passeggero che può riguardare tutti i tipi di pelle, che sia mista o grassa, ma che faticano a regolare l'idratazione. Se la secchezza richiede trattamenti nutrienti, in caso di disidratazione delle pelle le sostanze in grado di trattenere le molecole d'acqua sono l'ideale. E allora cosa c'è di meglio di un prodotto che fa del fico d'India il suo segreto? È un ingrediente 100% naturale capace di immagazzinare grandi riserve idriche. Il merito è delle radici, che assorbono velocemente l'acqua dopo le piogge, immagazzinandola nei suoi steli. E la tua pelle ti ringrazierà: concentrati sul contorno occhi per migliorare occhiaie, borse e linee sottili, ma applica il prodotto anche sul resto del viso per illuminarlo, riattivare l'idratazione e favorire l'elasticità della pelle. Usando con regolarità un prodotto che fa del fico d'India il suo ingrediente chiave, la tua pelle apparirà finalmente più radiosa. Allora, cosa aspetti a provare con mano i benefici della pianta esotica più caratteristica?

Le altre proprietà

Ricco di vitamina A, C e vitamine del gruppo B, il fico d'India è anche una fonte di calcio, potassio, fosforo e ferro, seppur in percentuale minore. Anticamente, le popolazioni dell'America Centrale lo consumavano per prevenire la pellagra. Nonostante dal punto di vita scientifico le conoscenze in materia fossero pressoché nulle, si erano resi conto che questo frutto succulento riusciva a prevenire i sintomi della malattia. Oggi sono ben altri i motivi per cui si consiglia di mangiarlo...

Puoi gustarne il sapore anche soffri di diabete, in quanto non comporta un aumento dei livelli di glicemia. È usato in medicina nel trattamento dell’ipercolesterolemia, nel controllo della pressione, per curare ferite e contrastare affaticamenti, ulcera, problemi del fegato, acidità gastrica, glaucoma e dispnea. Presenta, inoltre, preziose proprietà antinfiammatorie.