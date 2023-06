Per la bellezza della pelle prova queste piante

D alla salvia al rosmarino, passando per lavanda e limone: sono solo alcune delle piante che fanno bella la pelle e non solo. Scoprile tutte (e provale, non riuscirai più a farne a meno)

Ti basta fare una passeggiata nel classico orto mediterraneo per inebriarti con il profumo di piante aromatiche deliziose. Sono buone e saporite, le mani delle cuoche più esperte sanno bene che sono davvero preziose anche in cucina. Ma non è tutto. Dopo esserti lasciata ipnotizzare dagli aromi più intensi, prova sulla pelle queste erbe (o i suoi frutti): sprigionano azioni benefiche che si riveleranno un vero toccasana. Sono rivitalizzanti ed energizzanti, ma hanno anche proprietà calmanti e rilassanti.

Le piante che fanno bella la pelle

Dopo aver sperimentato i benefici del basilico sulla tua chioma e sulla tua pelle, devi assolutamente scoprire le proprietà di altre erbe aromatiche. Oltre alle spezie, ci sono piante che per la tua pelle sono un vero toccasana. È il caso della salvia, pianta sacra già agli antichi romani, amata ancora oggi per il suo profumo inconfondibile. Non solo dà sapore ai tuoi piatti migliori, ma è utile anche per regolare la temperatura corporea e la sudorazione. Le sue proprietà antibatteriche la rendono ideale in caso di pelle grassa, efficace contro le impurità delle pelle e utile per restringere i pori dilatati. E se non sopporti le tue rughe, ecco che la salvia ti viene in soccorso: è un'ottima alleata contro i segni dell'età, donando al tuo viso un aspetto più rilassato e un tocco di freschezza.

Fiori e foglie piccole, ma fragranza tanto intensa quanto delicata: il timo ha un effetto anti-age naturale. Vanta proprietà antiossidanti e svolge un'azione purificante e antimicrobica, rendendolo perfetto in caso di pelle grassa. Aiuta a riequilibrare il pH della cute, tonifica e dona energia alla pelle. Inoltre, grazie alla sua azione disinfettante, asciuga l'acne e calma il prurito. E non è finita qui: prova l'olio essenziale a base di timo se soffri di dermatite, eczema o herpes, ma persino in caso di infezioni micotiche. Il timo è un potente antisettico a cui la tua cute non può rinunciare.

E come dimenticare l'aloe vera? Tra tutte le piante, è questa la numero 1 per il benessere della pelle. Trattandosi di una pianta grassa, è facile da curare e puoi tenerla in casa anche se non sei rinomata per avere il pollice verde. Il gel contenuto nelle foglie di aloe vanta un'infinità di proprietà curative. Utile in caso di punture, allevia fastidi, rossori e prurito. Non puoi farne a meno neppure in caso di scottature. Previene le infezioni, è un ottimo antiossidante e dona nuova lucentezza alla tua pelle. Ricca di vitamine e minerali, anche l'aloe svolge un prezioso effetto anti-age. Adatta a pelli miste e grasse, aiuta a contrastare l'acne e alleviare le dermatiti, senza tralasciare il suo effetto idratante e rimpolpante.

Se vivi in città o la frequenti spesso, sai bene che lo smog è ormai insopportabile. Per non parlare dei danni sul tuo corpo: i capelli si sporcano troppo velocemente e anche la pelle ne risente. Se vuoi proteggere la cute dall'inquinamento, sul tuo balcone non può mancare una pianta di prezzemolo.

Ricco di vitamina C, svolge un'azione antiossidante e cicatrizzante. Nutre la pelle in profondità e favorisce la produzione di collagene. Con gli impacchi a base di prezzemolo, la tua pelle ti ringrazierà: così facendo, rimuovi le cellule morte e le impurità e doni al tuo viso un colorito più sano e lucente.

E se hai fatto rifornimento di prezzemolo sul terrazzo, perché non aggiungere il rosmarino? Ogni giorno lasciati inebriare dal profumo e scopri i benefici direttamente sulla tua pelle. Ebbene sì, anche il rosmarino è un toccasana: purifica la pelle, ritarda la comparsa delle temutissime rughe e combatte persino gli inestetismi della cellulite. È adatto quindi alle pelli impure e grasse, favorendone il normale equilibrio. Non solo: il rosmarino è utile anche per la salute della tua chioma, stimolando la circolazione del cuoio capelluto e rafforzando i follicoli, quindi contrastandone la caduta.

Calmare, esfoliare e schiarire la pelle: ecco le piante che fanno al caso tuo

Usata nell'antica Roma per profumare i bagni termali ed elogiata nel Medioevo per le sue proprietà calmanti, anti-stress e antinfiammatorie, la lavanda è l'ingrediente perfetto per creare una lozione tonica alla quale non saprai rinunciare. Oltre a essere un ottimo repellente contro zanzare e altri insetti, la lavanda è utile per realizzare uno scrub per il corpo ultra delicato (e gradevolissimo).

In caso di pelli miste, grasse o impure, è il pomodoro un altro ingrediente benefico. La pianta non ti regala solo frutti succulenti di cui in estate vai ghiotta... Il pomodoro è ideale per preparare maschere esfolianti per viso e corpo, ma è utile anche per contrastare la forfora sui capelli. Se sei abituata ad applicare sugli occhi due fette di cetriolo, dovrai provare sulle guance anche qualche fettina di pomodoro. Il risultato è sensazionale: la pelle sarà tonica, fresca e luminosa. Il pomodoro aiuta anche a chiudere i pori dilatati e ridurre le macchie, favorisce la produzione di collagene e protegge la pelle dal sole.

Ed è proprio per schiarire le macchie provocate dal sole che il limone ti viene in aiuto. Il succo di limone è un antisettico naturale, ha un effetto cicatrizzante ed è fantastico per depurare la pelle. Può essere usato come astringente in caso di brufoli o acne, asciuga l'eventuale sebo in eccesso, è efficace contro i punti neri e aiuta a rendere più omogeneo il tuo incarnato. Per schiarire le macchie causate dai raggi del sole o quelle che cominciano a comparire con l'avanzare dell'età, il limone è quello che ci vuole. Attenzione però: ricordati che sia il succo di limone sia l’olio presente nella scorza sono foto-sensibilizzanti. Per questo motivo, è meglio non metterli a contatto con la pelle se stai per trascorrere qualche ora sotto il sole.

Gli altri benefici per il tuo corpo

E se oltre alla pelle vuoi proteggere denti e capelli, ecco che altre piante fanno al caso tuo. Anche questa volta la natura ti viene in aiuto.

Contro la forfora hai provato di tutto ma nulla sembra abbastanza? Forse non te lo aspetti, ma l'ortica potrebbe essere un valido rimedio. Ebbene sì, perché la pianta presenta diverse proprietà curative. In particolare, svolge un'azione depurativa e diuretica, utile in caso di ritenzione idrica e contro l'odiata cellulite, soprattutto se assunta come tisana o decotto (da evitare però se sei in dolce attesa, in quanto potrebbe causare contrazioni uterine). Persino le tue unghie ne traggono beneficio: ti basta tritare le foglie di ortica e aggiungere un paio di gocce di olio di oliva, poi mescola bene. Infine, non devi fare altro che immergere la sommità delle dita nella soluzione ottenuta. Lascia agire per circa 10 minuti e le tue unghie ti ringrazieranno. Le virtù astringenti ed emollienti dell'ortica, inoltre, la rendono adatta anche alla tua beauty routine serale.

A proposito di chioma... Se con l'avanzare dell'età o con i cambi di stagione noti una perdita consistente di capelli, è il momento di intervenire. In mezzo a una lista infinita di rimedi, dalle soluzioni green a trattamenti appositi, prova l'alloro. Oltre a essere utile in caso di pelle secca, le foglie di alloro sono perfette per sfoggiare capelli lisci e setosi. Ti basta farle bollire in acqua per una ventina di minuti, aspettare che si raffreddino e poi applicare l'impacco sulla chioma, prima dello shampoo. Ma non è tutto: l'alloro è un dentifricio naturale, che aiuta a mantenere i denti bianchi e sani.

Non solo alloro: se i denti bianchi sono la tua ossessione, hai mai pensato alla salvia? Non fa bene esclusivamente alla pelle: è perfetta anche per sbiancare i denti, ti basta strofinare una fogliolina dopo esserteli lavati. Già dal primo trattamento, lo smalto apparirà più bianco e brillante. Per mantenere la bocca sana, il sorriso smagliante e contrastare l'alitosi, prova a masticare un paio di foglie. Il succo di salvia - che si ottiene facilmente pestando un po' di foglioline - è efficace contro l’eccessiva sudorazione. Raccogli il liquido con un batuffolo di cotone e poi passalo sotto alle ascelle: il risultato è garantito. Insomma, le piante hanno proprietà ben precise e ognuna di queste ti aiuta a essere bella e stare bene: dalla pelle ai denti, ormai sai di cosa non puoi proprio fare a meno...