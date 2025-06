Smalti colorati e nail art estrose spesso sono una tentazione irresistibile. I trend si susseguono e spesso viene la voglia di sperimentarli tutti. Alla lunga però un eccesso di trattamenti di questo tipo può indebolire le unghie. Per questo prima o poi diventa necessario ricorrere a prodotti e procedimenti che non solo garantiscano la resa estetica ma anche la salute. Da questo punto di vista, la manicure giapponese è quello che fa per te perché punta alla cura delle unghie con prodotti naturali e delicati. Un vero rituale di bellezza, ideale soprattutto in questo periodo in cui il minimalismo è di tendenza e scegliere di non portare lo smalto non è più un tabù.

Cos’è la manicure giapponese e i suoi benefici

La manicure giapponese è un trattamento curativo prima che di bellezza. Conosciuta anche come p-shine manicure, parte dall’utilizzo di prodotti a base di ingredienti biologici. I benefici sono evidenti: le unghie risulteranno più forti e resistenti ma anche decisamente più lucide. Il rinnovamento cellulare viene favorito e la lamina ungueale risanata, così saranno meno tendenti a spezzarsi e sfaldarsi. Se ami avere un look clean ma curato, è la soluzione ideale per te.

I prodotti chiave

La manicure giapponese si basa sull’utilizzo di alcuni prodotti chiave, e in particolare su una miscela realizzata con oli naturali (come bambù, ylang-ylang, jojoba e tè rosso) e cera d’api. Quest’ultima in particolare ha una doppia funzione, estetica e curativa, poiché agisce in profondità sulla rigenerazione cellulare, rinforzando così l’unghia e stimolandone la crescita. In più una polvere minerale viene sigillata sull’unghia a conclusione del trattamento per dare lucentezza e protezione.

Gli step della manicure giapponese

La manicure giapponese, a differenza delle altre tipologie, non copre l’unghia ma la nutre dall’interno. I passaggi sono pochi e semplici ma vanno eseguiti con cura e attenzione per ottenere il risultato desiderato. Pulisci bene le unghie e poi elimina le cuticole: per farlo ammorbidiscile e poi utilizza un bastoncino di legno d’arancio per sollevarle. Con una lima buffer dona all’unghia la forma desiderata: potrai scegliere quella che preferisci e che si adatta di più al tuo stile. A questo punto stendi su ogni unghia uno strato sottile di miscela di olio e cera d’api. Dovrai fare attenzione a due cose: coprire la superficie nella sua totalità ed eliminare il prodotto in eccesso con una lima in pelle di camoscio. Concludi con la polvere minerale per sigillare, sbiancare e donare il finish lucente alla tua manicure. Un bel massaggio alle mani stimolerà il flusso sanguigno e l’ossigenazione dei tessuti.

I segreti per un risultato perfetto e duraturo

Certo eseguire una manicure giapponese una volta ogni tanto non è sufficiente per ottenere risultati duraturi. Soprattutto se hai unghie indebolite dal semipermanente sarà utile qualche trattamento in più per un mantenimento impeccabile. Ripeti il procedimento ogni due o tre settimane e tra una volta e l’altra nutri quotidianamente le unghie con oli e creme apposite.

