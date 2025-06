Cosa c’è di più fresco ed estivo di una bella noce di cocco? Basta il nome per evocare scenari tropicali, spiagge assolate, il tepore sulla pelle, il fruscio delle onde. Il bianco lattiginoso dell’interno della noce di cocco offre anche un’ispirazione ideale per la tua manicure estiva, perfettamente in linea con la ricerca di minimalismo ed essenzialità di tendenza già dalla scorsa primavera. In più le shade come latte e avorio che hanno conquistato TikTok sono anche perfette per esaltare naturalmente la tua abbronzatura. Allora che aspetti per provare le tue coconut nails?

Una manicure che sa di estate

Il finish semi brillante delle coconut nails e la loro consistenza cremosa valorizzano l’incarnato abbronzato. Questo perché le tonalità lattiginose non creano stacchi netti come farebbe un bianco puro, dando un effetto luminoso ed elegante ma allo stesso tempo sobrio. In estate, quando in un battibaleno vuoi essere pronta a passare dal bikini all’abito da sera, sono un alleato perfetto proprio per la capacità di adattarsi con naturalezza a qualunque outfit.

La manicure amata su TikTok

Versatile, fresca, estiva e semplice da realizzare: sarà per questo che la manicure ispirata alla noce di cocco è diventata virale sui social? Su TikTok in particolare le cocconut nails fanno impazzire, con video tutorial e consigli per realizzare outfit coordinati. Un trend iniziato già da qualche anno e che ad ogni nuova stagione torna a riprendersi il suo spazio. Lo stile cocconut parte dalle mani e si espande su tutto il beachwear con costumi coloratissimi, make-up luminosi e sunkissed e acconciature spiritose. Insomma, uno stile che ricorda il sapore dei tropici e delle giornate in spiaggia sotto una palma.

Come realizzare le coconut nails

Gli smalti ideali per realizzare coconut nails perfette sono quelli lattiginosi e opachi proprio come il latte del cocco. I polish diluiti, fluidi e scioglievoli, sono i migliori per ricreare l’effetto che cerchi. Prepara le unghie alla perfezione, limandole per dare una forma impeccabile ed elimina le cuticole. Ricorda che più la manicure è essenziale, più deve essere eseguita a regola d’arte. Dopo aver preparato la base, passa uno strato di smalto nella shade che hai scelto. Quando è asciutto, applicane un secondo velo per dare un effetto ancora più consistente e coprente. In ultimo non dimenticare un tocco di top-coat. Per rendere la tua manicure lucidissima scegline uno glossato e l’effetto finale sarà incredibile.

Quando sono adatte

Le coconut nails, con la loro semplicità ed eleganza, sono perfette per l’estate. Si adattano a ogni tipo di unghia, sia che tu preferisca portarle corte che lunghissime. Essenziali e raffinate, ti faranno apparire al top sia con i look da giorno che con quelli serali, ma ancora meglio con il beachwear. Immaginati durante un aperitivo in spiaggia, con un abito leggero e svolazzante e la tua manicure che ti rende elegantissima. Risaltando sulla la pelle abbronzata, faranno sì che le tue mani risultino sempre in primo piano, quindi non dimenticare di valorizzarle al meglio con i gioielli.

Come personalizzare le coconut nails

Nonostante facciano della semplicità il loro punto di forza, non significa che le coconut nails non possano subire qualche variazione per adattarsi maggiormente al tuo stile. Potresti ad esempio applicare degli strass o una nail art solo su alcune dita. Puoi provare disegni a tema, come piccole noci di cocco, oppure motivi geometrici, fiori o puntini. L’importante è che l’effetto finale resti delicato e non troppo vistoso per non snaturare l’idea di base. Un’idea vincente è quella della french manicure, con base bianca lattiginosa e un marrone freddo sulla lunetta superiore, proprio per ricreare il gioco di colori della noce di cocco.

