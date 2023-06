Make up e altri segreti per essere impeccabile in vacanza

S e vuoi concederti un'estate che sia praticamente perfetta, segui alcuni consigli per essere impeccabile anche in vacanza

La vacanza ideale è nel posto del cuore. Se sei un'amante del mare concediti un tuffo in acque cristalline, se sei un'escursionista nata non puoi rinunciare a qualche passeggiata in montagna. E poi, come tralasciare il relax sulle sponde dei laghi più belli, in mezzo a scorci mozzafiato? Insomma, qualsiasi sia la tua destinazione preferita è arrivato il momento di pensare all'estate. Ma affinché sia davvero perfetta, non puoi di certo trascurare il tuo corpo. Per una vacanza da sogno non dimenticare di piacere e piacerti: make up, trattamenti e altre strategie ti vengono in soccorso.

Il make up per l'estate perfetta

All'abbronzatura che attendevi da mesi abbina uno sguardo intenso: per valorizzare la tua bellezza ti basta puntare sull'essenziale. Sul corpo non possono mancare oli o creme solari sicure, idratanti e durature, anche dopo lunghi bagni, mentre sugli occhi il mascara - preferibilmente a prova di tuffi - è d'obbligo. Sulle palpebre, invece, perché non richiamare le sfumature delle onde? Opta allora per toni blu e azzurri. Insomma, se vuoi farti bella come una sirena ecco cosa devi fare.

Ricorda che anche se non ti stai godendo una giornata di mare o in piscina, a rovinarti il make up ci pensa il caldo. Quindi, se vuoi evitare l'odiato effetto "trucco che cola", alcuni suggerimenti fanno al caso tuo. Se ti appresti a trascorrere un'intera giornata in città, ti basta usare trucchi a lunga durata. Al contrario, se sei in vacanza e sai che a un bel bagno non riuscirai a rinunciare, il make up waterproof è quello che ti serve. Se vuoi riemergere dalle onde pressoché immacolata, con il trucco ancora al posto giusto, cerca la formula a prova d'acqua che fa al caso tuo. Poi sbizzarrisciti come preferisci: punta su uno smoky eyes estivo, concediti un tratto intenso effetto metal, regalati labbra eleganti e seducenti con il tuo rossetto del cuore oppure usa un gloss dalla lucentezza intensa.

In aggiunta, se ami la manicure, opta per i colori del momento e segui i trend più gettonati. Anche la pedicure non può essere tralasciata: per arrivare impeccabile all'estate, cura i tuoi piedi e per dare un tono in più alle tue unghie scegli le tonalità più in voga.

Non solo make up: come sfoggiare capelli lucenti in vacanza?

Per l'estate concediti un colore radioso, una bellezza luminosa e ben protetta. La pelle deve essere morbida e dorata, d'altronde chi non desidera un effetto "sun-kissed"? Ai solari waterproof il compito di contrastare l'effetto lente creato dall'acqua. Ma ricorda di prenditi cura anche della tua chioma, che tra sole, sale, vento e sudore rischia di apparire secca e sfibrata. Punta allora su prodotti idratanti e rivitalizzanti, che aiutino a rigenerare i capelli. Sono l'ideale per rendere punte e lunghezze sane, forti e brillanti. Per illuminare il colore, inoltre, fai degli impacchi di oli di jojoba e karité, utili per nutrire le lunghezze e chiudere le punte rovinate. Ti basterà farli due volte a settimana, preferibilmente la sera in modo da agire durante la notte. Ed ecco che il tuo colore sbiadito tornerà ad accendersi. Non solo: è utile alternare lo shampoo tradizionale con una formula arricchita di pigmenti naturali, che si fissano sulla fibra del capello e ne ravvivano il colore.

Con l'arrivo dell'estate si fa largo l'esigenza di riparare i capelli non solo dallo smog, ma anche da sole, umidità, cloro, sale e vento. Per farlo, usa balsami con proteine e vitamina A. Si rivelano fondamentali soprattutto in caso di tinta, rigenerando la zona stressata dalla colorazione. In estate la parola d'ordine è solo una: idratazione. Non solo la pelle: idrata al massimo i capelli con prodotti senza risciacquo da vaporizzare prima della piega. Se per tre volte a settimana ti concedi anche una maschera ricca di nutrienti, la tua chioma ti ringrazierà. Al mare segui qualche accortezza in più: è sufficiente applicare sui capelli uno spray con spf prima di uscire di casa, ma ricordati di ripetere l'operazione dopo esserti fatta un bel bagno (e dopo aver sciacquato i capelli con acqua dolce).

Come restare in forma (e divertirsi)

Non solo attenzione al cibo e attività fisica: in estate puoi restare in forma divertendoti, il tutto senza rinunciare a un po' di refrigerio. La soluzione? Fai acquagym.

Per valorizzare la tua bellezza e non rinunciare alla linea, l'acquagym ti viene in soccorso. Vuoi essere soda e tonica? Sappi che ti bastano 5 esercizi. Per ogni movimento fai tre serie da 15 a 25 ripetizioni. Comincia tonificando le cosce. Per farlo, devi entrare in acqua fino all'ombelico, stare in appoggio sulla gamba destra - rigorosamente tesa - e tenerti al bordo della piscina. A quel punto, alza di lato l'altra gamba, tenendo il ginocchio solo leggermente piegato e il piede flesso. In seguito riporta indietro la gamba, incrociando la destra sul davanti, dopodiché devi tenderla di nuovo di lato, contraendo gli addominali. Terminata la serie, fai lo stesso con l'altra gamba.

Non negarlo: il lato B vuole la sua parte. In estate rassodare i glutei diventa una priorità e in acqua sarà tutto più semplice (e divertente). Immergiti fino alla vita e resta in appoggio sulla gamba destra, sempre tenendoti al bordo vasca. Porta indietro la gamba sinistra tesa, accertandoti di non inarcare i reni. Successivamente, porta in avanti il ginocchio flesso, fino a sfiorare la superficie dell'acqua. Poi di nuovo indietro. Anche in tal caso, terminata la serie, è il momento di ripetere l'esercizio con l'altra gamba. In questo modo, rassodi anche cosce e addominali.

Anche la postura vuole la sua parte: per sfoggiare un busto atletico, punta al rafforzamento delle spalle. Per tonificarle, immergiti nell'acqua più alta (deve arrivarti all'altezza del mento) e stai dritta con i piedi divaricati e paralleli alla larghezza dei fianchi. Le braccia, invece, devono restare lungo il corpo. Poi alzale fino a sfiorare la superficie con il dorso delle mani. Dopodiché riabbassale e riportale lungo il corpo.

Con l'avanzare dell'età noti quell'odiosa pelle cadente sulle braccia? Se vuoi dire stop ai cedimenti, ecco cosa devi fare. Resta in posizione eretta con l'acqua ad altezza mento, i piedi divaricati alla larghezza delle anche e le braccia lungo il corpo. Poi alzale tese in avanti, fino a raggiungere la superficie dell'acqua. I palmi ricordati che devono essere all'ingiù. Infine, non devi fare altro che riabbassarle e riportarle lungo il corpo. È un semplice esercizio per rassodare le braccia.

Non solo il make up: in vacanza devi avere anche cura del corpo, décolleté incluso. Per renderlo più sodo, immergiti fino al mento, resta in piedi con le gambe leggermente divaricate e poi porta le braccia in avanti fino a toccare la superficie con il dorso delle mani. A quel punto aprile e con i palmi spingi l'acqua indietro. Poi riportale in avanti, tenendo i palmi verso il basso. Dopo aver fatto un po' di pratica, ripetendo l'esercizio più volte, potrai tenere un palmo all'ingiù e l'altro rivolto verso l'alto.