Piedi perfetti per l’estate? Scopri i colori in tendenza per la pedicure

P renditi cura regolarmente dei tuoi piedi: una coccola quotidiana è fondamentale per sfoggiare piedi sani e belli. Se poi vuoi restare al passo con le mode del momento e del colore non riesci a fare a meno, ecco gli smalti più in tendenza per la tua pedicure

Per sfoggiare piedi perfetti in estate, quando sandali e infradito diventano irrinunciabili, devi concederti una bella pedicure: ma sai quali sono i colori in tendenza?

Piedi pronti per l'estate? Ecco come prendertene cura

Stanca dei tuoi piedi gonfi e pesanti? Curali quotidianamente per un risultato impeccabile, soprattutto quando l'arrivo della bella stagione ti costringe a rinunciare alle calze e rispolverare dalla scarpiera i tuoi sandali preferiti. Una pedicure casalinga è facile e veloce, ti basta seguire alcuni semplici passaggi.

Per donare ai tuoi piedi un senso di leggerezza, soprattutto al termine di una giornata impegnativa, non rinunciare al pediluvio. Aiuta a detergere e l'effetto defaticante è garantito. Per farlo, concediti dieci minuti: è sufficiente tenere i piedi in ammollo nell'acqua tiepida, a cui aggiungere un pizzico di bicarbonato o sale grosso da cucina. Lavati i piedi con attenzione e asciugali con altrettanta cura, usando un asciugamano morbido. Lasciandoli umidi, al contrario, si crea un ambiente adatto alla formazione di micosi di pelle e unghie. Il rischio di cattivi odore, inoltre, è sempre dietro l'angolo...

Se hai a cuore la salute dei tuoi piedi, non dimenticarti di levigare la pelle. Puoi usare pietra pomice, lime abrasive o spugne minerali, a cui aggiungere creme con particelle esfolianti: è un passaggio fondamentale per rimuovere le cellule morte. In questo modo, migliorerai eventuali ispessimenti, che generalmente potresti notare sotto la pianta del piede, sui talloni e sulla parte finale delle dita (i classici punti d'appoggio). Esfoliare le zone più ruvide almeno una volta ogni due settimane è importante per mantenere piedi morbidi e belli, evitando calli e desquamazioni della pelle.

Per lo stesso motivo, ricordati di idratare quotidianamente i tuoi piedi e non rinunciare a un massaggio: parti dal tallone, scendi lungo la pianta e poi spingiti fino alla caviglia, concentrandoti anche sul collo del piede. È l'ideale per riattivare la microcircolazione. Non solo: se vuoi dire addio a quell'odiosa sensazione di affaticamento, un bel massaggio ai piedi è proprio quello che ti ci vuole. Ti sentirai rigenerata.

Se durante l’inverno hai trascurato un po’ i tuoi piedi, vuoi per via dei mille impegni di tutti i giorni, vuoi per la pigrizia, con l’arrivo dell’estate è il momento di rimediare. Allora alla detersione quotidiana aggiungici la cura delle unghie. Non solo quelle delle mani, da curare con costanza: le unghie dei piedi devono essere corte e pulite. Quando possibile, fai tesoro delle classiche raccomandazioni che da piccola ti sentivi ripetere in continuazione. Quindi, evita di camminare scalza su superfici pubbliche, in particolare quelle umide (come in piscina o in palestra).

Per mantenere in salute i tuoi piedi, è importante anche indossare scarpe comode, in base agli impegni che hai in programma per la giornata. Se per esempio ti aspetta una lunga passeggiata, evita i tacchi: delle sneaker leggere possono essere più opportune. E se ti aspetta una giornata al sole, magari spiaggiata in riva al mare, ricorda di proteggere anche i piedi: la protezione solare è fondamentale, non dimenticare che anche i piedi possono bruciarsi.

Scopri i colori in tendenza per la tua pedicure

Se oltre alla cura dei tuoi piedi ami sbizzarrirti con gli smalti, devi assolutamente restare al passo con i tempi. Quindi, dopo aver imparato alla perfezione i colori più in tendenza per la tua manicure, sei pronta a scoprire la moda per i tuoi piedi?

Se in inverno lo smalto sulle unghie dei piedi non è una priorità, con l’arrivo delle prime giornate di sole si fa sentire anche la voglia di sfoggiare i primi abiti della stagione e quei sandali meravigliosi che per troppi mesi sono rimasti chiusi nell’armadio. Allora ecco i colori più in voga per la pedicure.

Ammettilo, con l’arrivo della primavera sei in trepidante attesa di sfoggiare i tuoi look più vivaci, magari impreziositi da qualche fantasia floreale. Hai una gran voglia di rispolverare dall’armadio gli abiti più audaci, magari quelle fantasie maculate che neppure ti ricordavi di avere. E magari non vedi l’ora di rintanare nel tuo guardaroba gli outfit più freddi, dal dolcevita più avvolgente al pullover in lana, passando per quei tristi capi monocromo. Sappi allora che oltre al tuo guardaroba arriva il momento di donare nuova vitalità anche alle tue unghie, pedicure compresa.

Un colore allegro infonde sicuramente un pizzico di energia in più e, inutile negarlo, rende il tuo piede ancora più curato. Comincia con le tonalità più calde: una pennellata di arancione è proprio quello che ci vuole. E magari sfoggialo mentre sorseggi un aperitivo in compagnia. In alternativa, il color lime è una soluzione più che valida. È perfetto soprattutto se il tuo incarnato è già bronzeo e dell’abbronzatura non ti stanchi mai. Con la pelle baciata dal sole, infatti, il tuo smalto risalterà maggiormente e il risultato sarà sensazionale. Insomma, effetto “wow” garantito.

È assolutamente alla moda anche il giallo limone, che è pop e glamour, giovanile e fresco al contempo. Se invece il mare lo stai solo sognando, almeno per il momento, il verde acqua è il colore che fa al caso tuo. Se vuoi provare una tonalità più sofisticata e non ami i colori troppo accesi, il color pervinca è la scelta giusta per la tua pedicure estiva.

E se alle sfumature più scure non riesci a fare a meno, sappi che il blu è la scelta giusta anche per la pedicure 2023. Persino l’effetto cromato si conferma azzeccato sulle unghie dei piedi e non solo su quelle delle mani. Per un risultato davvero scintillante, aggiungi qualche glitter. Se, al contrario, fai della sobrietà il tuo cavallo di battaglia, il rosa brillante e il color vaniglia sono perfetti per te. Si addicono sia alle ragazze più giovani sia alle donne più mature, sono tonalità fini ed eleganti e se non sei mai stanca di abbronzarti, il binomio smalto chiaro - incarnato scuro sarà un successone. Infine, se non vuoi rinunciare a un tocco più tradizionale, il rosso elettrico - così sensuale e ricercato - è una moda anche quando si parla di pedicure estiva.