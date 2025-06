Se c’è un taglio che ha il sapore delle vacanze, questo è il Californian bob. Lo ha scelto Halle Berry confermandolo come l’hairstyle su cui puntare per un’estate all’insegna della leggerezza e dello stile. Nonostante sia l’essenza stessa dell’effortless, con una lunghezza molto pratica e le onde spettinate e selvagge, l’attrice ha dimostrato come possa adattarsi anche a circostanze più formali sfoggiandolo sul red carpet del Festival di Cannes. Insomma, un taglio di capelli pratico ed elegante, fresco ma stiloso: si può chiedere di più?

Il taglio di Halle Berry

Per l’estate Halle Berry non ha avuto dubbi su quale taglio di capelli scegliere. Il Californian bob è un caschetto corto, che arriva appena a sfiorare la mascella, e che dona un’aspetto pratico e scattante. Un taglio fresco e disinvolto e dall’aspetto poco strutturato, caratterizzato una leggera scalatura e da una texture naturale che segue il movimento del capello. Sa di vitalità, di vita all’aria aperta, di sole, di mare e di salsedine, grazie al suo carattere rilassato e poco incline a farsi domare. Per un’estate in cui non vuoi rinunciare a seguire le tendenze ma allo stesso tempo desideri dedicare il minor tempo possibile alla messa in piega, è sicuramente un’opzione da prendere in considerazione.

I colori da preferire per il Californian Bob

Il colore ideale per il Californian bob è un biondo caldo multisfaccettato o un castano dorato pieno di riflessi, proprio come quello di Halle Berry. L’effetto finale dovrebbe ricordare quello che si ottiene dopo aver passato qualche giorno in spiaggia sotto il sole della California. Quindi via libera a schiariture leggere e giochi di ombreggiature, che abbiano una resa finale quanto più possibile naturale.

Come valorizzare il Californian bob

Più l’effetto è naturale, più il Californian bob risulterà valorizzato. Lo styling è molto semplice, proprio perché la semplicità è il punto di forza di questo taglio. Riga centrale o laterale, onde morbide che puoi fare anche da sola e finish opachi o satinati e il gioco è fatto. Puoi lasciare asciugare i capelli all’aria, e poi con un ferro definire leggermente le onde se necessario. Prenditi cura dei capelli con prodotti specifici per quelli mossi e ricorda di applicare un protettore solare. Fondamentale per ottenere lo stesso effetto di Halle Berry è avere una chioma curata e perfettamente in salute.

A chi sta bene il caschetto di Halle Berry

Il caschetto estivo di Halle Berry è l’ideale per chi, come l’attrice premio Oscar, ha capelli mossi o leggermente ondulati. Può essere adattato a te anche se hai una base liscia, in questo caso però dovrai prenderti del tempo per uno styling texturizzante. Se hai un viso ovale, allungato o squadrato aiuta ad addolcire i tratti, perciò potrebbe rivelarsi una scelta vincente. Inoltre la scalatura delicata aggiunge volume alla chioma, ma senza appesantirla.

Leggi anche Dal caschetto biancaneve ai capelli sirena: i nuovi trend del 2025