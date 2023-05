I piedi puntano verso la stagione di sandali e sabot, infradito e ciabattine. Quanto tempo hai per prepararti? Qui trovi trattamenti sprint da un minuto per la cura dei piedi perfetta. O coccole speciali da un'ora. Scegli il tuo

Sogni talloni levigati e lisci per indossare le tue slingback preferite, una pedicure con lo smalto più glam (che duri il più a lungo possibile). Oppure sei alla ricerca di una cura dei piedi che ti regali leggerezza dalla mattina alla sera? A seconda del tempo che hai a disposizioni ecco una serie di cure speciali per togliere calze e scarpe chiuse senza nessun problema.

Cura dei piedi in 30 Minuti: passa al nail bar

Vuoi avere lo smalto perfetto per un per un mese? Ci vuole il semipermanente: l’unico che ti mette al riparo da sbeccature e graffi e che mantiene il colore brillante a lungo sui piedi. La soluzione ideale durante l'estate, soprattutto quando vai al mare: la sabbia, si sa, opacizza subito lo smalto normale. Se hai unghie fragili e temi di rovinarle, fai attenzione a scegliere i prodotti giusti. Le formule più delicate sono quelle che non contengono sostanze potenzialmente tossiche o allergizzanti (7-8-9 free) e che non richiedono la limatura per rimuovere il colore, per esempio CND Shellac, Green Flash, Orly Gel Fix. Quali colori scegliere? Oltre agli evergreen, come il classico rosso corallo, per l'estate spacca il bianco latte, perfetto con la pelle abbronzata.

Cura dei piedi in 2 minuti: massaggia le cuticole

Le classiche pellicine, quelle alla base delle unghie che a volte si ispessiscono e rovinano l’estetica dei piedi, tendono ad aumentare anche per una scarsa idratazione. La stagione più a rischio? Quando si portano sandali aperti e ciabattine: i piedi, inevitabilmente, restano a contatto con polvere e smog cittadino che hanno un’azione disidratante. Per questo è utile massaggiare le cuticole con prodotti dall’azione nutriente. Un cocktail casalingo efficace? Mixa un po’ di olio di oliva con del miele cristallizzato (più denso è più facile poi da applicare quindi massaggia bene.

Formula Arricchita con burro di karité per Balsamo Piedi Intenso di L'Occitane (29 euro).

12 minuti: sfrutta il percorso Kneipp

Il noto percorso benessere inventato dall’abate Sebastian Kneipp che sfrutta acqua calda e fredda per stimolare e migliorare la circolazione delle gambe è un toccasana anche per i piedi. E puoi replicarlo anche a casa. Procurati due bacinelle: una riempita con acqua calda (a 38 gradi circa) e una con acqua fredda (12-18 gradi). Introduci i piedi (non da seduta, però) nell’acqua calda e cammina sul posto per circa 3-5 minuti, poi passa all’altra bacinella e resisti per almeno 30 secondi. Ripeti per almeno 3 volte. Per un effetto spa puoi aggiungere nell’acqua qualche ciottolo levigato. così puoi effettuare anche un piacevole massaggio.

Cura dei piedi in 3 minuti: taglia bene le unghie

Per la salute dei piedi è importante usare sempre gli strumenti giusti. Soprattutto per tagliare le unghie. Niente forbicine, ci vuole il tronchesino specifico. Con questo, bisogna eseguire un taglio squadrato orizzontale, senza cercare di arrotondare la forma. Gli angoli vanno lasciati stare il più possibile per evitare fastidiosi problemi di unghie incarnite. Un consiglio in più. Se hai unghie particolarmente dure, ricorda di tagliarle solo dopo un bagno o un pediluvio: risulteranno più morbide e non si spezzeranno malamente.

6 minuti: datti al feet-ness

Durante tutto il giorno i piedi sorreggono il peso di tutto il corpo e sono sottoposti a notevoli stress bio-meccanici. Il tutto costretti all’interno di scarpe che ne impediscono i movimenti naturali. Così la sera sono spesso gonfi. Per riattivare la circolazione, prevenire i crampi e regalare un benessere generale a dita e pianta, basta fare qualche esercizio di ginnastica mirata. Ti basta una pallina da tennis Appoggiala a terra e mettila sotto la pianta del piede. Quindi fai scorrere la pallina dalla punta al tallone. Se provi dolore o fastidio in qualche zona, insisti e rimanici sopra di più spingendo proprio in quel punto. Ripeti con l'altro piede. Sono sufficienti 5-6 minuti divisi tra i due piedi.

Le palline da tennis sono perfette per la gym ai piedi.

40 minuti: usa i calzini esfolianti

Per talloni a prova di slingback ovvero lisci e morbidi ci sono trattamenti urto super efficaci. Come i ben noti calzini esfolianti. Maschere a impacco che grazie a speciali mix a base di acidi di frutta e ingredienti idratanti e nutrienti permettono di eliminare lo strato più duro e ispessito dell’epidermide. Si indossano, si lasciano in posa 40 minuti, quindi si risciacqua bene con acqua tiepida. Subito i piedi appaiono più idratati, ma, attenzione, la magia del “cambio pelle” avviene solo dopo 4-5 giorni (a volte anche dopo una settimana) quindi per valutare l’effetto finale dovete avere pazienza.

Contiene acido glicolico la Maschera Esfoliante di Footworks (5,50 euro).

30 minuti: vai dal podologo

Il colore delle unghie dei piedi rivela anche il loro stato di salute. Le unghie sane in genere sono rosate e presentano una superficie levigata. Se diventano giallastre, bianche o si sfaldano, potrebbe essere un campanello d’allarme della presenza di una micosi. In questo caso è meglio prendere appuntamento con un podologo. Solo lo specialista, infatti, può confermare la presenza di un fungo e indicare la terapia farmacologica più adatta. Un rimedio utile nell’attesa del medico può essere quello di applicare sull’unghia interessata qualche goccia di tea tree oil, un antisettico naturale che ha proprietà antimicotiche.

50 minuti: scegli un massaggio top

Sotto i piedi esiste una rete di migliaia di terminazioni nervose che si collegano agli organi di tutto il corpo. E questo spiega perché un massaggio che coinvolge la pianta riesca a rilassare i piedi, ma porti anche una sensazione di benessere generale. La riflessologia plantare, per esempio, sfrutta le pressioni in punti specifici per ristabilire l'equilibrio energetico di tutto il corpo e per migliorare la circolazione linfatica e sanguigna. Dopo un trattamento di 50 minuti, senti gambe e piedi riposati . E tu sei più leggera e carica di nuova energia.