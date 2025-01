Profumi alla vaniglia: nuove comfort fragrance

Tu chiamale se vuoi comfort fragrance, perché esistono davvero note olfattive capaci di evocare, nella mente di chi le porta, ricordi positivi e confortanti. Tra queste spiccano le note gourmand, che continuano a essere di grande tendenza. I profumi dolci e rassicuranti, infatti, sono stati i protagonisti anche dell’ultima edizione di Pitti Fragranze, il salone internazionale dedicato alla profumeria artistica.

Profumi alla vaniglia: ora più raffinati

Tra gli ingredienti resta incontrastata la vaniglia, che si conferma ancora una volta la star. Ma c’è una novità: ora i mix che sfruttano la dolcezza della vanillina perdono il lato tipicamente goloso per assumere un carattere più raffinato e insolito. In pratica l’effetto “pasticceria”, tipico delle fragranze da GenZ, cede il passo a fragranze più strutturate e particolari, decisamente raffinate e adulte. È il risultato anche dei nuovi metodi di estrazione. Oggi, per esempio, della vaniglia è possibile ottenere l’essenza con una tecnologia selettiva che ne preserva la naturale identità olfattiva, valorizzando le sfumature di ogni varietà. Così, la nota dolce può assumere sfaccettature floreali, fruttate o addirittura speziate e affumicate. Il resto lo fanno gli accostamenti con ingredienti spesso a contrasto.

I mix che funzionano

I mix più attuali sono con patchouli, tabacco e vetiver, sentori legnosi e speziati che aggiungono un tocco profondo, lasciando sulla pelle un’impronta secca che piace anche agli uomini. Mentre i fiori bianchi, come il gelsomino o l’esotico frangipane, esaltano soprattutto il suo aspetto sensuale e avvolgente mantenendone la caratteristica dolcezza. La vaniglia, in ogni caso, resta un’aroma rilassante e rassicurante, una sorta di rifugio olfattivo che può essere anche d’aiuto nei momenti di maggiore tensione. Sai che alcuni studi neuroscientifici hanno dimostrato che può addirittura abbassare i livelli di cortisolo, l’ormone legato allo stress? E allora che vaniglia sia.

Profumi alla vaniglia: scegli il tuo

Più sensuale, fresco oppure avvolgente? Qui trovi una selezione di fragranze tra novità e mix iconici che fanno della vaniglia l’ingrediente fondamentale per aggiungere carattere al bouquet.

Ricorda un liquore all’amaretto Vanilla Sex di Tom Ford (da 215 €), che aggiunge alla nota dolce di vaniglia quella di mandorla amara e fiori.

Goddess Eau de Parfum Intense di Burberry (da 82 €), dall’insolita tocco affumicato, racchiude tre diverse varietà di vaniglia.

Joyphoria di Charlotte Tilbury (150 €) è composto da un cuore di ylang ylang accostato a bacche di vaniglia, legno di cashmere e muschio nel fondo.

Vaniglia, azalea, fava tonka, patchouli e tiramisù danno vita al bouquet gourmand di Signorina Unica di Ferragamo (da 60 €).

Unisex con note ambrate e gourmand Vanilla Diorama di Dior con vaniglia, scorza di arancio e cacao.

Accordi di Profumo Vaniglia Madagascar di The Merchant of Venice (65 €) è pensato per essere usato da solo o in layering con note di arancia o sandalo.

La mitica fragranza Shalimar di Guerlain (da 118 €) è un’ode alla “Guerlinade”, la firma olfattiva del brand composta da vaniglia, bergamotto, rosa, gelsomino, iris e fava tonka.

Le avvolgenti note di gelsomino di Sì Passione Intense di Giorgio Armani (da 95 €) sono rese più intense da un’infusione di vaniglia Bourbon.

Un potente trio di ingredienti compone Idôle Now di Lancôme (da 72 €): rosa, accordo di orchidea e infuso naturale di vaniglia del Madagascar.

Sensuale e gourmand, Devotion Intense di Dolce&Gabbana (da 85,90 €) aggiunge alla vaniglia del Madagascar note di nocciola e fiori d’arancio.