I n siero, olio secco o fluido. La crema solare ideale per l'uso cittadino è tutto fuorché in crema. Guida ai nuovi schermi urbani leggeri come piuma

La protezione solare in città è un comportamento che sta prendendo sempre più piede. È quanto emerge da un'indagine condotta dall'agenzia internazionale Beautystream che in occasione del Cosmoprof 2023 ha analizzato le abitudini beauty su scala mondiale.

Del resto, i motivi per indossare un filtro solare in città sono tanti: previene le macchie scure, ritarda la comparsa delle rughe, protegge il DNA delle cellule. Al sole si aggiungono gli effetti dell'inquinamento che moltiplicano i danni sulla pelle.

Restando sul sole, in città il nemico è rappresentato dai raggi UVA, cioè quelli presenti tutto l'anno e responsabili dell'invecchiamento cutaneo poiché arrivano in profondità, distruggendo il collagene e l'elastina. Il risultato? Una pelle che comincia a perdere tono ed elasticità, mostrando la tendenza a cedere verso il basso.

Quale protezione solare usare in città

Se ti è venuta voglia di usare una protezione solare in città, molto probabilmente ti starai dicendo che i prodotti per il mare o la montagna sono troppo pesanti. Quasi impossibili da sopportare sotto il trucco e con l'afa cittadina. In effetti, è la verità: i solari "da vacanza" non vanno bene per il contesto urbano, non tanto per una questione di filtri (quelli sono efficaci!), quanto per una questione di texture.

Se al mare il prodotto solare deve resistere al mix di caldo, sudore, acqua e contatto con l'asciugamano, in città deve garantire confort sulla pelle, restando asciutto ma efficace. Ebbene, la ricerca cosmetica negli ultimi 5 anni ha messo a punto formule più che leggere che sembrano sparire, ma che in realtà proteggono dal sole come un vestitino, se non più. E poi possono essere usate come primer prima del trucco ed eventualmente riapplicate anche se si è truccate.

In basso, scorri la nostra selezione sulle protezioni solari ideali per la città: ce n'è per tutti i gusti e le esigenze di pelle, comprese le più problematiche. Da usare preferibilmente dopo la propria crema idratante.

Fusion Water Urban, protezione solare di ISDIN

La sua formula su base acquosa lo rende un prodotto molto leggero, adatto all'uso in città. È realizzato, inoltre, con una tecnologia che, qualora il prodotto dovesse migrare negli occhi, non bruci. Protegg, inoltre, dall'inquinamento e dalla luce blu degli schermi digitali, responsabili anch'essi di invecchiamento cutaneo. Con SPF 30.

Fusion Water Urban, protezione solare da città, ISDIN (26,90 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi ha bisogno di una protezione in formato pratico e tascabile.

365 Protection, protezione solare da città di KORFF

Ha la consistenza e l'aspetto di un siero viso, ma non bisogna lasciarsi ingannare per quanto riguarda l'ordine di applicazione. Essendo una protezione solare, si applica comunque sempre come ultimo step della beauty routine. La presenza di alfa bisabololo attenua i rossori e dona confort. Con SPF 50+.

365 Protection, siero viso con SPF 50+, KORFF (45 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi cerca un fluido a rapidissimo assorbimento e una protezione solare molto alta.

Ampoule Protect SPF 30 di SVR

Contiene filtri solari organici fotostabili in numero ridotto (solo 4). In più è ricco di antiossidanti, tra cui la vitamina E, che proteggono dallo stress ossidativo e dagli agenti inquinanti. La consistenza è quella di un olio secco per il viso che si fonde con la pelle. Con SPF 30.

Ampoule Protect, protezione solare da città, SVR (4 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi desidera una texture più consistente del siero, ma sempre ad assorbimento rapido.

Redness Defense di Miamo

Una protezione solare da città in gocce di colore verde, per neutralizzare i rossori. Il prodotto si rivolge, infatti, alle pelli che tendono alla couperose o che si arrossano facilmente. Gli estratti vegetali di rucola, fico d’India, rosmarino e cardiospermum proteggono il microcircolo. Gli oli di girasole e ribes rinforzano la barriera cutanea, oltre a lenire. Con SPF 50+

Redness Defense, siero anti rossori con SPF50+ Miamo (55 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi ha la pelle sensibile che si arrossa per un nonnulla.

Un fluido da applicare tutti i giorni da solo o sulla propria crema da giorno. Protegge contro raggi solari e dall'inquinamento. Contiene radice di tarassaco ed estratto di abete rosso dall’azione antiossidante e protettiva contro gli stress termici. Con SPF 30.

Blue Defence, Fluido protettivo viso, Dolomia (38 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi ha bisogno di una protezione solare idratante.

Sport Transparent Stick di Heliocare 360°

Il punto di forza di questa protezione è nel formato in stick. È comodo da portare ovunque e da applicare al volo durante un giro in bici o una corsa al parco. Pur essendo uno stick, evita il classico “effetto bianco” ed è perfetto per il viso e per le zone più delicate del corpo.

Sport Transparent Stick, protezione solare in stick, Heliocare 360° (19,50 euro).

Il prodotto ideale per chi ha bisogno di un'applicazione frequente senza poter ricorrere alle mani.

Crème de Jour SPF 50 di Eisenberg

Una crema giorno idratante con una protezione alta (SPF50+) contro i raggi UVB e gli UVA. Contiene, inoltre, vitamina E dalle spiccate proprietà antiossidanti per prevenire l'invecchiamento cutaneo. L’estratto floreale di Bellis Perennis e la vitamina C prevengono la comparsa di macchie scure e mantengono l'incarnato uniforme.

Il prodotto ideale per chi cerca una crema da giorno completa che prevenga rughe e macchie.

White Crème de Jour, crema da giorno, Eisenberg (115 euro).

MatteScreen di Supergoop!

Protezione solare ideale per le città calde e umide e per le pelli miste e grasse. Ha una consistenza opaca che non soffoca la pelle, anzi riduce l'aspetto dei pori dilatati. Contiene filtri solari 100% minerali. Con SPF 30.

MatteScreen, protezione solare da città, Supergoop! (20,90 euro da Sephora).

Il prodotto ideale per chi ha la pelle che tende a diventare lucida.

Urban Environmente Age Defense di Shiseido

Un prodotto che già dal nome (urban) fa pensare alla sua destinazione d'uso: in città. Oltre a proteggere dal sole, trasforma i raggi stessi in alleati per la bellezza della pelle, poiché lavorano contro l'invecchiamento cutaneo. Il merito è di un complesso brevettato a base di alga spirulina. Con SPF 30.

Urban Environment Age Defense, protezione solare da città, di Shiseido (38 euro).

Il prodotto ideale per chi da un solare cerca un trattamento anti-age.

Sun Perfect, fluido solare di Lancaster

Leggermente colorato, camuffa e imperfezioni e regala un finish opaco e vellutato per una sensazione di pelle nuda. Può essere usato in città come al mare, data l'alta fotostabilità dei suoi filtri. Contiene la niacinamide al 3% dalla forte azione anti-age.

Sun Perfect, fluido solare colorato, Lancaster (58,99).

Il prodotto ideale per la pelle sensibile.