In fatto di manicure, ne abbiamo viste ormai di tutti i colori. Da quelle cat-eye a quelle di ghiaccio, dallo smalto black-cherry a quello grigio. Un turbinio di colori e tendenze diverse, che alla fine ha avuto l’effetto di far tornare una voglia di semplicità e naturalezza. Sarà per questo motivo che con l’avvicinarsi della nuova stagione diventa sempre più popolare la bb cream manicure: dall’aspetto semplice ma sofisticato è la quintessenza del demure. Delicata ed elegante, naturale ma sofisticata: un nail-look che celebra la bellezza senza troppi artifici.

Cos’è la bb manicure

Ormai è assodato: per essere eleganti e sofisticate non c’è bisogno di strafare. Anzi il vero segreto per essere impeccabili sta nella ricerca della semplicità. Per questo la bb cream manicure piace così tanto. L’ispirazione arriva proprio dal celebre cosmetico che usi per creare una base viso uniforme ma che sia leggero e che non dia troppa coprenza. Allo stesso modo lo smalto che dovrai usare per questo nail-look deve essere di un colore delicato e naturale (un rosa molto pallido o un latte per esempio) e le passate dovranno essere molto leggere così da non coprire del tutto l’unghia.

Come realizzare da sola la bb cream manicure

Come sempre, anche per ottenere una bb cream manciure perfetta è essenziale la cura dell’unghia. Assicurati quindi di averle in salute e che non si spezzino. Per la forma puoi scegliere quella che preferisci: a mandorla è sempre una buona idea, oppure ovale, o in alternativa puoi seguire la sua linea naturale. L’essenziale, per ottenere l’effetto demure che cerchi, è non lasciarla troppo lunga. A questo punto passa allo smalto. Prima uno strato sottile di base coat e poi la tua shade preferita, ma fai attenzione che sia uno strato sottile e quasi impercettibile. Puoi anche applicare un top coat effetto gel, purché il tutto resti sempre molto delicato e naturale e non totalmente coprente. Se preferisci, sentiti libera di giocare con gli stili: dalla french manicure all’effetto metallizzato.

A chi è adatta la bb cream manicure

Uno dei vantaggi della bb cream manicure è che è semplicissima da realizzare anche a casa ottenendo buoni risultati. Inoltre garantisce grande praticità e si adatta ad ogni contesto ed ogni occasione: da un evento serale alla palestra. Sceglila soprattutto se hai uno stile elegante raffinato, se ti piacciono le cose belle e semplici, che emanino lusso e ricercatezza ma senza ostentazione.

Leggi anche Unghie old money, la tendenza vintage che piace anche alle più giovani