Una manicure dolce e golosa come un gelato, così perfetta per la primavera che non potrai più farne a meno. È la ice cream manicure, che mescola french e ombré e con un finish lucidissimo per un risultato che non potrebbe essere più elegante. Un nail look che lascia il segno senza essere appariscente, dichiaratamente demure ma con un tocco audace dato dalla sua irresistibile lucentezza.

In cosa consiste la ice cream manicure

La ice cream manicure unisce la raffinatezza della french al glamour delle ombré nails. I due stili si fondono in una manicure che ha una base rosa chiarissima e che si fa trasparente man mano che arriva verso la punta, dove si perde nella lunetta bianca della french. Questa abbandona i suoi tipici contorni definiti e appare sfumata, ma in maniera molto delicata. Il finish è extra lucido e glossato, e i colori sono rosa e bianco: come quelli di un cono panna e fragola. Si tratta di uno stile perfetto per qualsiasi tipo di unghia: che siano corte, XXL, a mandorla o square.

Come puoi fare a casa la ice cream manicure

Anche per la ice cream manicure, il primo step è la cura delle unghie. Assicurati che siano forti e sane partendo dall’alimentazione e utilizza oli o creme per ammorbidire le cuticole. Una volta aver dato all’unghia la forma che preferisci con una lima, stendi la base di smalto rosa. Puoi scegliere tonalità più delicate e soffici, o altre più decise e intense. Puoi decidere liberamente anche il livello di coprenza che preferisci facendo una o più passate. Una volta che lo smalto è asciutto, distribuisci quello bianco sulla punta dell’unghia con un pennellino. Utilizza una spugnetta per sfumare verso il basso con la tecnica del dégradé. È il momento del top coat lucidissimo per conferire l’effetto glossy.

A chi è adatta

La ice cream manicure è una nail art elegante e minimal. L’effetto traslucido e lattiginoso è di chiara ispirazione anni Novanta ma con un tocco moderno. È un nail look versatile, che può essere sfoggiato in ogni circostanza. Adatto a ogni stile, è l’ideale se il tuo preferito è discreto e sobrio ma al passo con le tendenze. Semplice, irresistibile e perfetto in ogni occasione… proprio come un buon gelato.

