L a prima kermesse sanremese è all'insegna della sobrietà con look tranquilli in puro stile quiet luxury, il beauty trend dominante delle ultime stagioni

Si alza il sipario sul Festival di Sanremo edizione numero 74. E, come ogni anno, il divertimento è anche guardare i look dei cantanti in gara: trucco, capelli, acconciature, unghie, manicure (eh sì, perché sul palco dell’Ariston nulla è lasciato al caso). Divertiti con noi a commentare i beauty look dei partecipanti, ma niente pagelle, ormai i voti non li danno più manco a scuola: il bello è osservare volti più o meno truccati con spirito curioso e animo da esteta.

Clara debutta a Sanremo con un look minimal

Per il suo debutto all’Ariston Clara sceglie un look minimal, interpretando con eleganza uno dei trend più forti dell’anno. Capelli lisci semplicemente castani con riga in mezzo e taglio pari (l’acconciatura è curata dall’hair designer Salvo Filetti). Il make up è naturale, reso appena scintillante da delicate spennellate di highlighter su cui contrasta una carnagione ambrata che richiama gli “angeli” di Victoria’s Secret (la trapper di Mare Fuori ha un passato da modella). Sugli occhi un eyeliner grafico posa una “virgola” di malinconia su uno sguardo sottolineato solo da sopracciglia bold. L’abito è di Giorgio Armani Privé.

Il nostro commento: Immagine pulita in stile anni ’90, peccato per la manicure ad artiglio…

Fiorella Mannoia ferma il tempo sul palco dell’Ariston

Getty

A quasi 70 anni Fiorella Mannoia sembra aver fatto un patto col diavolo (è nata il 4 aprile 1954). Lo abbiamo pensato tutti, e tutti vorremmo mettere la firma per arrivare come lei! Sarà per via di quella pelle di alabastro che sicuramente è stata ultra-protetta h24 dal sole? O perché ha mantenuto quel rosso rame da sempre sua beauty signature? O forse perché non c’è ombra di ritocchino estetico, non esagerato almeno? Tra colore dello smalto e dell’ombretto ben intonati con abito (Luisa Spagnoli) e gioielli (Crivelli), taglio (un mullet anni ’70) è tutto magicamente perfetto.

Il nostro commento: non è nostra intenzione dare i voti, ma in questo caso facciamo un’eccezione: 10 e lode per la Mannoia!

Annalisa e quel rossetto che piace a noi!

IPA

La favorita di Sanremo 2024 (in Dolce & Gabbana) non tradisce la sua immagine che ce l’ha resa così familiare. Capelli rossi, lisci, frangia che sfiora le sopracciglia, e gli occhioni impertinenti allungati dal trucco extra black. Menzione speciale per il rossetto mat nella nuance terra bruciata che ci piace moltissimo. Ma che piacerà anche a lui!

Il nostro commento: un look da imitare sia di giorno che di sera.

Alessandra Amoroso, luminosa a Sanremo

Getty

Make up all’insegna della luminosità per Alessandra Amoroso che a Sanremo sfoggia un beauty look elegante dal fascino rétro. Piccolo tocco rock nel long bob ondulato che aggiunge una nota di modernità a un look che richiama la old Hollywood.

Il nostro commento: forse poteva osare un po’ di più.

Angelina Mango con la coda alla JLo

IPA

Coda alla JLO e make up anni ’70 per Angelina Mango che sul palco dell’Ariston porta tutta la sua energia con un pezzo intenso che ha definito autobiografico.

Il nostro commento: impareggiabile il trucco degli occhi con le sfumature ben calibrate!