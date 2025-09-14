L’uva è davvero un must have nel beauty. Il motivo? Non uno solo. Si tratta di un ingrediente completo dai super poteri. Nella polpa ci sono sali minerali, vitamine e antiossidanti, sostanze che, contrastando i radicali liberi responsabili delle rughe, levigano la pelle. Contiene anche polifenoli, principi attivi utili per migliorare il microcircolo, fattore che rende i cosmetici a base d’uva indicati per le pelli più delicate. Anche i semi, ricchi di vitamine C ed E, hanno benefiche virtù: da essi si ricava l’olio di vinaccioli, spesso utilizzato in creme e sieri per le sue proprietà nutrienti, toccasana per pelli disidratate e aride. Infine, la buccia dell’uva rossa contiene il resveratrolo, sostanza dalle notevoli proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Sempre più brand puntano sulla skincare all’uva

Pioniere nell’esplorare i poteri cosmetici della vite è stato il brand francese Caudalie che, negli anni ’90, rivoluzionava la skincare combattendo i radicali liberi e i segni del tempo grazie ai principi attivi estratti dall’uva (polifenoli, resveratrolo, viniferina). Da allora, il patrimonio cosmetico del vigneto si è arricchito di nuove eccellenze. In Piemonte, per esempio, Barò Cosmetics ha trasformato le vinacce del Barolo in un ingrediente brevettato grazie alla bioliquefazione molecolare, una tecnologia green che utilizza enzimi naturali per ottenere fitoestratti altamente concentrati. Dal Barbera del Monferrato nasce, invece, luva, giovane realtà che recupera gli scarti della vendemmia per trasformarli in principi attivi speciali: in laboratorio, le vinacce vengono selezionate, recuperando solo le più efficaci.

Cosmetici all’uva per ogni esigenza

Gocce di Polifenoli Siero Viso Illuminante di Nature’s (€29) è un trattamento viso antiage che combina estratto di uva bio e linfa di vite.

Huile de Soin Nourissante di Caudalie (€27,90), è un prodotto multitasking per viso, corpo e capelli, che nutre con olio di vinaccioli d’uva, di argan e di fico d’India.

Arricchito con estratto di uva Nebbiolo, il Siero Extra Lift Viso e Collo di Barò Cosmetics (€45, su barocosmetics.com) ha un effetto tensore istantaneo.

Fresco ed energizzante, Vino Gold N°1 Eau de Parfum di M. Asam (€24,90, su qvc.it) unisce note di legni, tè verde e agrumi: frizzante come un vino bianco.

Uva Fragola Antioxidant Hand Wash di Tuttotondo (€22) è un sapone liquido a base di estratti di vite rossa, melograno e acqua di tè rosso.

La fragranza della Candela Profumata Vigneto Rosso di Horomia (€34,90) evoca i vitigni in autunno. Da accendere mentre ti rilassi nella vasca.

Con una texture vellutata e profumata, la Crema Corpo Antietà di Royal Beauty (€9,90) contiene estratto d’uva e vitamina E dall’effetto levigante immediato.

La saponetta artigianale Bacche di Vinum di Acqua di Bolgheri (€6,90, su acquadibolgheri.it) profuma mani e corpo con note fruttate d’uva rossa.

La fragranza per la casa Arancio Uva Rossa di Dr. Vranjes (da €32) sprigiona un accordo di arancio amaro, uva rossa e cannella.

La formula di Tonico Viso Energizzante di Iuva (€22, su iuvacosmetics.it) riequilibra il pH cutaneo con un estratto di vinacce di uva Barbera.

