La natura viene spesso in aiuto della nostra bellezza. Il benessere della cute in particolare, può contare non solo sui comuni cosmetici, ma anche su sostanze naturali dotate di innumerevoli proprietà beauty dell’uva. Tra queste spiccano l’olio di semi d’uva, ampiamente utilizzato non solo in cucina, ma anche come trattamento specifico per il corpo, e l’uva ursina, una tipologia particolare di uva utilissima contro le macchie della pelle.

Proprietà beauty dell’uva: l’olio di semi di uva

L’olio di semi d’uva possiede importanti proprietà antinvecchiamento per la pelle, sia del viso che del corpo. È inoltre molto efficace nel contrastare le macchie scure dell’epidermide, che si manifestano con il trascorrere degli anni per invecchiamento oppure a seguito di un’eccessiva esposizione al sole, se non adeguatamente schermata da crema con protezione solare.

Inoltre, è un vero toccasana per il corpo della donna, non solo dal punto di vista estetico, infatti è in grado di ridurre i dolori o comunque i fastidi tipici dei giorni del ciclo mestruale e persino della menopausa. Per quanto riguarda la salute dell’uomo, rappresenta un valido aiuto nel contrastare i disturbi dell’apparato genitale e persino nel normalizzare l’erezione e la produzione di spermatozoi.

Vediamo dunque come utilizzare l’olio di semi d’uva.

Come si ricava l’olio dai semi dell’uva?

Da ogni acino d’uva si riesce ad estrarre circa un 15% di olio. I semi vengono prima fatti essiccare, quindi spremuti tramite presse idrauliche oppure con l’estrazione chimica utilizzando acqua calda.

Questi due differenti metodi di estrazioni si chiamano rispettivamente spremitura a freddo ed estrazione a caldo. Tra le due tecniche, risulta migliore dal punto di vista del rendimento qualitativo, quella che prevede l’estrazione a freddo. L’olio prodotto dal nostro Bel paese e anche quello proveniente dai cugini francesi sono accreditati come i migliori sul mercato.

Le proprietà dell’olio di semi d’uva

Innanzitutto si tratta di un ottimo rimedio per le macchie scure della pelle. Questo grazie alle sue imponenti proprietà antiossidanti, essendo una sostanza ricca di polifenoli. Allo stesso modo (e per gli stessi motivi) l’olio di semi d’uva è perfetto per contrastare i segni dell’invecchiamento.

Le sue proprietà permettono inoltre di rendere la pelle più elastica e soda grazie al suo potere di stimolare la microcircolazione locale.

Come utilizzare l’olio di semi d’uva

Come ogni antiossidante, anche l’olio di semi d’uva supporta il nostro sistema cardiovascolare, lo mantiene in salute regolarizzando la pressione sanguigna. Infatti, è molto indicato per le persone che soffrono di ipertensione.

Possiamo assumerlo per via orale oppure applicarlo direttamente sul punto del nostro corpo dove ne abbiamo bisogno, come si fa con una pomata.

Infatti, può essere applicato sia sulla pelle sia sui capelli. In entrambi i casi si rivela un ottimo siero anti-age, emolliente, nutriente ed idratante. Un altro impiego molto diffuso è quello per realizzare lo scrub alla pelle. Infatti, unendolo a miele e zucchero di canna, si ottiene un composto in grado di donare elasticità alla pelle del nostro corpo.

Basta applicarlo con massaggi circolari sulla pelle prima di fare la doccia o di immergerci nella vasca da bagno. Questa operazione termina con accurato risciacquo con abbondante acqua.

Dove è possibile applicare l’olio di semi d’uva?

Quest’olio tonificante può essere utilizzato tranquillamente in ogni zona del corpo. Nessun problema quindi ad applicarlo nelle aree più delicate come la superficie del viso. Le aree più gettonate sono inoltre collo, décolleté e gambe, dove viene applicato principalmente per il suo potere tonificante, ma talvolta anche per le proprietà schiarenti.

Come applicare l’olio di semi d’uva

Soffermiamoci ora sulle modalità d’uso. L’ideale è procedere prima di fare un bagno o una doccia. Si può creare uno scrub naturale costituito dal suddetto olio, miscelato con miele e zucchero di canna (bastano 2 o 3 cucchiaini di ciascun ingrediente). Una volta creato un miscuglio ben amalgamato, si può applicare quanto ottenuto sulle parti del corpo che si desidera trattare. Massaggiare poi delicatamente con movimenti circolari e poi procedere con un abbondante risciacquo.

Accorgimenti

Bisogna comunque porre attenzione al luogo in cui quest’olio viene conservato. Purtroppo l’olio di semi d’uva è caratterizzato dal fatto di diventare rancido molto rapidamente se esposto al calore o alla luce, per cui è bene conservarlo in un ambiente fresco e poco illuminato.

In commercio si possono trovare anche degli oli raffinati capaci di resistere al calore per più tempo. Tuttavia questi prodotti trattati a tal fine perdono parte del loro potere antiossidante, quindi è sempre preferibile acquistare prodotti puri.

In tavola

Assumendo olio di semi d’uva aiutiamo il nostro corpo a regolarizzare l’attività di cistifellea e fegato; inoltre, è in grado di rafforzare il nostro sistema immunitario.

Decisamente consigliato per chi soffre di problemi con il sistema digestivo. Infatti, riesce a togliere le infiammazioni dalla mucosa del tubo digerente. Inoltre, accelera l’attività del nostro metabolismo.

Proprietà beauty dell’uva: l’uva ursina

no dei problemi cutanei più diffusi, specie dopo i quaranta anni di età, si lega alla comparsa di macchie scure sulla pelle, diffuse in modo disomogeneo. Per quanto esse non abbiano effetto sulla salute, esteticamente sono assai sgradevoli a vedersi. Queste macchie compaiono per diversi motivi, ma il principale è un’eccessiva esposizione al sole. Per prevenirle, o per schiarirle, è possibile agire durante i mesi invernali con dei rimedi naturali. Uno dei più efficaci, che si può trovare anche all’interno di preparati di erboristeria, è l’uva ursina. Ecco come utilizzare l’uva ursina per schiarire le macchie cutanee.

Proprietà beauty dell’uva ursina

L’uva ursina ha in realtà numerose virtù sulla salute umana, se assunta per via orale. Tra le sue caratteristiche c’è quella di aiutare lo smaltimento della melanina in eccesso, che è la causa del formarsi delle macchie scure. Nell’uva ursina è infatti contenuta l’arbutina, una sostanza che inibisce l’attività dell’enzima “colpevole” dell’eccessiva produzione di melanina. Quindi, non solo contribuisce a schiarire le macchie cutanee, ma soprattutto lo fa in modo uniforme, restituendo all’incarnato il primitivo splendore. L’uva ursina può essere assunta sotto forma di compresse, o si può adoperare per uso topico. Ecco la ricetta per realizzare una maschera con l’uva ursina.

Occorrente

6 cucchiai di foglie di uva ursina

mezzo litro di acqua

100 gr di argilla bianca

un cucchiaino di bicarbonato

succo di limone

Procedimento

La base della maschera è un decotto di uva ursina. Per il decotto bisogna far bollire 6 cucchiai di foglie di uva ursina in mezzo litro d’acqua. Intanto si deve preparare una crema composta da argilla bianca, bicarbonato e succo di limone; mescolando questi ingredienti di forma una pasta che deve essere diluita con il decotto di uva ursina. Il decotto deve essere freddo. Alla fine dovrebbe risultarne una crema da poter spalmare sul viso senza che coli, se è troppo liquida si può aggiungere un po’ di argilla bianca.

Come applicare la maschera

La maschera va applicata su tutta la pelle del viso dopo averlo lavato e lasciata in posa per venti minuti. Dopo bisogna risciacquare per bene usando acqua tiepida e infine si può tamponare la pelle con un dischetto di cotone imbevuto di decotto di uva ursina. Questo infatti aiuta a tonificare la pelle, ed ha anche un effetto astringente. La maschera deve essere applicata una volta alla settimana: già dopo tre settimane si potranno notare i primi benefici, con una notevole diminuzione dell’intensità delle macchie. Come dicevamo, è opportuno effettuare il trattamento in inverno, quando il viso non è troppo esposto alla luce del sole.