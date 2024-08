Per riuscire a mantenere il più a lungo possibile i benefici delle vacanze, esistono delle accortezze di cui fare tesoro. Quindi mantenetevi in forma, utilizzate creme idratanti per la pelle e balsami per i capelli. Inoltre è essenziale che mangiate bene e fate una costante attività motoria per il vostro equilibrio psicomotorio. Nel seguente articolo ecco alcuni consigli per la skincare perfetta per il rientro dalle vacanze.

La skincare perfetta per il rientro dalle vacanze

Disidratata, spenta e un po’ segnata: così può apparire la pelle dopo l’estate, anche se l’hai protetta adeguatamente con i filtri solari. Sul viso le linee di espressione sembrano accentuate e sul corpo compaiono aridità. Per non parlare del rischio discromie: svanita l’abbronzatura, il colorito è meno uniforme e sulle zone maggiormente esposte (zigomi, fronte e décolleté) possono manifestarsi accumuli di melanina.

La pelle un po’ provata ci ricorda che la bella stagione è passata, oltre a richiamarci all’ordine avvisandoci che è arrivato il momento di prendersene cura. Cosa fare per affrontare l’autunno in bellezza? Seguite i nostri consigli per una perfetta skincare da fare al rientro dalle vacanze.

La skincare perfetta per il rientro dalle vacanze: i consigli

Per ritrovare una nuova luminosità e un’idratazione intensa al rientro dalle vacanze, è necessario coccolare la pelle del nostro viso, anche in vista del ritorno al lavoro o a scuola: vi sveliamo come fare.

Esfoliazione meccanica per un viso più luminoso

Introducete nella beauty routine un gommage per il viso con microgranuli. Oltre a liberare la pelle dalle cellule morte, l’esfoliazione meccanica serve ad assottigliare lo strato corneo (la parte più superficiale dell’epidermide), che in estate si ispessisce come risposta di difesa dalle radiazioni solari.

La frequenza d’uso del gommage? Due volte alla settimana, sul viso struccato e appena umido. I movimenti devono essere lievi e circolari, senza strofinare troppo la pelle.

Idratazione costante per la pelle

Dopo l’esfoliazione, la pelle ha sempre bisogno di essere idratata per ricostituire il film idrolipidico ed evitare che si secchi o che, al contrario, produca sebo in eccesso: una pelle eccessivamente sgrassata può reagire diventando ancora più grassa.

Optate, quindi, per idratanti a base di acido ialuronico, una molecola naturale in grado di trattenere l’acqua negli strati superiori dell’epidermide, contribuendo così a renderla più turgida e piena. Si tratta di una sostanza che produce il corpo umano, e che a partire dai 25 anni comincia gradualmente a diminuire. La conseguenza? Un viso che sembra più svuotato (soprattutto a livello degli zigomi) a causa del tempo che passa, ma anche delle aggressioni esterne.

Un’integrazione di acido ialuronico aiuta a riempire le linee d’espressione e i solchi lasciati dall’eccesso di esposizione al sole e al vento: ciò che in cosmesi si chiama “effetto plumping”, un’azione riempitiva del viso che appare giovane, e la pelle levigata.

Integratori alimentari

Dopo gommage esfolianti e fluidi idratanti, il viso è idratato e in parte luminoso, ma quanto a lungo? A volte i rimedi topici potrebbero non bastare. In questo caso, un aiuto proviene dall’integrazione alimentare di sostanze funzionali che agiscono per via sistemica, intervenendo cioè nei meccanismi di formazione delle cellule del derma. Assumere integratori specifici per la pelle potrebbe essere anche un modo per potenziare gli effetti dei cosmetici.

Dopo l’estate, pianificate quindi un ciclo di integratori di sostanze utili alla bellezza della pelle. Le più efficaci sono quelli a base del già menzionato acido ialuronico, che svolge una forte azione idratante nei tessuti, riempiendo i volumi del viso che potrebbero apparire svuotati. L’acido ialuronico assunto dall’interno, inoltre, potrebbe contribuire ad appianare rughe e linee di espressione.

Vitamina C

Per combattere invece la perdita di tono e di compattezza, molto efficace si rivela la vitamina C, una vitamina molto difficile da inserire nei cosmetici in forma “stabilizzata”. Una volta aperto il prodotto, la vitamina C per uso topico si degrada facilmente disperdendo le sue potenzialità. Ecco perché è più efficace assumerla sotto forma di integratori. Ma qual è la sua funzione per la pelle? La vitamina C stimola la produzione di collagene, la proteina responsabile dell’elasticità cutanea, quella che fa sì che il viso resti “su” e non ceda.

Il rame per un colorito uniforme

Restando nell’ambito degli integratori, un’altra sostanza efficacissima dopo l’estate è il rame, poiché aiuta la pigmentazione regolare della pelle, evitando gli accumuli disomogenei della melanina. Il risultato è una pelle uniforme, priva delle antiestetiche discromie che, con l’aiuto di questo prezioso minerale ed eventuali cosmetici schiarenti, si attenuano sempre più.

Burri e oli vegetali

Naturalmente gli integratori per la pelle avranno un effetto non solo sul viso, ma anche sul corpo, la cui pelle apparirà più liscia e morbida al tatto. Se però la secchezza non tarda a scomparire, non fatevi mancare creme idratanti a base di burri e oli vegetali: ricchi di vitamina E, migliorano l’elasticità cutanea, combattendo aridità, desquamazioni e ruvidità. Oltre a mantenere i tessuti più sodi e compatti.

Bere tanta acqua

Bevete acqua, la migliore amica della pelle! La quantità giusta per mantenere la pelle giovane durante l’anno e soprattutto dopo l’estate è di 2 litri al giorno. Secondo uno studio condotto dallo European Hydration Institute sulle abitudini di vita di donne tra i 38 e i 64 anni ha evidenziato che chi beve meno di un litro e mezzo di acqua al giorno non risponde alle cure cosmetiche e ha una pelle più rugosa e disidratata rispetto a chi assume le quantità di acqua consigliate.

La skincare perfetta per il rientro dalle vacanze: i passaggi

Per realizzare la skincare perfetta, vi basterà seguire passo passo i punti che andremo a elencare.

Aprite i pori con il vapore

Il vapore permette di ammorbidire la pelle e aprire i pori. In questo modo la detersione della cute risulta più efficace. Nello specifico, questo primo passaggio permette di eliminare le tossine e purificare la pelle.

Occorre riempire una bacinella con acqua bollente, all’interno della quale verrà disciolto del bicarbonato, circa 2 cucchiaini. Successivamente, avvicinare il viso alla bacinella per assorbire tutto il vapore per almeno 15 minuti, coprendo la testa con un asciugamano.

Eseguite una pulizia profonda con uno scrub esfoliante

Dopo aver ammorbidito superficialmente la pelle occorre ora agire in profondità per liberarla da punti neri, cellule morte e impurità. Lo scrub viso permette di pulire la cute, dare luminosità e un colorito uniforme al viso. Oltre a quelli in commercio, o eseguiti nei centri estetici, è possibile realizzare degli scrub anche a casa utilizzando, per esempio: zucchero, miele e olio d’oliva. Per svolgere questa operazione, occorre massaggiare il prodotto sul viso con movimenti circolari, soprattutto nella zona T, e risciacquare abbondantemente con acqua calda.

La skincare perfetta per il rientro dalle vacanze: Applicate delle maschere idratanti

Dopo aver effettuato la pulizia profonda con lo scrub è molto utile applicare una maschera rigenerante e idratante.

La maschera deve essere selezionata sulla base della propria tipologia di pelle e può essere preparata in casa con ingredienti semplici e di uso quotidiano.

Per avere dei buoni risultati, si consiglia di applicare la maschera due volte a settimana per lunghi periodi di posa, in modo da lasciare agire tutti i nutrienti affinché la pelle appaia più luminosa ed elastica.

Per quanto riguarda la detersione quotidiana della pelle post-vacanze, è indispensabile usare anche un buon siero all’acido ialuronico che contribuisce alla riparazione della pelle, insieme a un detergente e a una lozione tonica. Infine, optare per prodotti con una texture leggera, in modo da non appesantire ulteriormente la cute.

Beauty routine al rientro dalle vacanze

Oltre a prendersi cura della pelle, al rientro delle vacanze bisogna pensare anche ad altre parti del corpo.

Mantenere l’abbronzatura

Un consiglio per la beauty routine del rientro delle vacanze, è quello di mantenere l’abbronzatura. Per ottenere un effetto duraturo esistono molti trucchi. Il più efficace è quello di non strofinare tanto la pelle, dopo la doccia. Quindi passate l’asciugamano sul corpo delicatamente, magari tamponandola. Inoltre per alcune settimane continuate ad applicare il doposole. Oppure mettete una dose abbondante di crema idratante di azione emolliente.

La skincare perfetta per il rientro dalle vacanze: Ristrutturare i capelli

Spesso quando si ritorna delle vacanze i capelli risultano rovinati e stressati. Quindi per rimediare, occorre che utilizziate dei metodi per ristrutturarli in modo efficace. La prima cosa che dovete fare è quella di fissare un appuntamento con il vostro parrucchiere e tagliarli leggermente. Per mantenerli sani, evitate di lavare i capelli tutti i giorni e, quando fate lo shampoo, adoperate poco prodotto. Dopodiché, passate il balsamo e una maschera specifica. Infine, una volta alla settimana, fate un impacco con un prodotto ristrutturante.

Curare l’alimentazione

Conservare i benefici dalle vacanze è un’impresa, che dovete affrontare anche a tavola. Quindi curate la vostra alimentazione, mangiando sano. Per mantenere il senso generale di benessere, mangiate frutta e verdura fresca. La mattina svegliatevi presto e fate una colazione ricca con tutta calma. Mentre a pranzo preferite un pasto composto da pasta, riso integrale, accompagnandoli con delle verdure. Quest’ultime aumentano la sazietà, quindi vi costringono a mangiare meno e sano. Il pomeriggio fate uno spuntino con della frutta o un centrifugato. Infine, la sera scegliete un pasto che contenga proteine e tante verdure. Ovviamente informatevi meglio con il vostro medico e fate attenzione al regime fai da te. Infatti, l’errore più grossolano, che potete commettere è quello di buttarvi sulla prima dieta che capita. Peggio ancora se vi limitate a mangiare poco, eliminando a caso alcuni alimenti della dieta.

Conservare la silhouette tonica

Guardandovi allo specchio, al rientro delle vacanze il vostro corpo di solito risulta un po’ più tonico. Questo perché in vacanza in genere si fa più movimento. Infatti al mare si nuota, si fanno tante passeggiate e alla fine tutto questo giova e porta beneficio al vostro corpo. Quindi appena rientrate in città, per conservare la silhouette tonica, bandite la pigrizia e fate tutto il giorno un po’ di ginnastica. In alternativa scrivetevi in palestra o in piscina. L’ideale sarebbe quello di praticare attività fisica due volte a settimana.