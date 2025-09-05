Il termine dell’estate segna non solo la fine delle vacanze, ma anche l’inizio di una fase di transizione per la nostra pelle. È un momento di passaggio in cui è necessario adattare la nostra routine di bellezza a giornate che, pur mantenendo un tepore estivo, vedono le temperature abbassarsi gradualmente. La skincare diventa così elastica, pronta ad affrontare le oscillazioni meteo.

Un nuova beauty routine

In questa fase di transizione, la pelle, messa a dura prova da sole, salsedine e vento, ha bisogno di ritrovare il suo equilibrio. Per aiutare questo processo, l’idratazione è fondamentale: ingredienti come acido ialuronico, aloe vera e betaina aiutano a trattenere l’acqua a livello superficiale. Se si desidera un’azione più profonda, è necessario scegliere prodotti che contengano oli e burri in grado di ripristinare il film idrolipidico e la barriera cutanea, mantenendo la pelle compatta e tonica. Per questo, l’ideale è cercare formulazioni con burro di karitè, olio di cocco, olio di avocado, ceramidi e antiossidanti. Anche gli scrub sono ottimi per preparare la pelle, purché non siano troppo aggressivi. Si possono preferire quelli a base di ingredienti naturali come polvere di riso, noccioli, fondi di caffè, sali o zeolite, quest’ultima utile anche per assorbire e rimuovere le impurità. Un’ultima raccomandazione cruciale: non dimenticare la protezione solare, poiché i raggi UVA rimangono dannosi anche in questo periodo.

Il trucco si adatta al clima

Anche il make up subisce una trasformazione in questa fase climatica di mezzo. La pelle cambia, e di conseguenza mutano anche le texture, i colori e i rituali di applicazione. È consigliabile utilizzare fondotinta leggeri e idratanti, come quelli in formato cuscino o liquidi, che uniformano l’incarnato senza appesantirlo. Se ci si espone ancora al sole, è preferibile optare per formule con un filtro UV. Le creme BB rappresentano un’alternativa pratica e luminosa, in grado di perfezionare l’incarnato abbronzato e regalare un effetto luminoso naturale.

Tonalità autunnali per occhi e guance

Le nuance del trucco si ispirano ai colori della natura che cambia. Per gli occhi, le sfumature della terra, come il rosa bruciato, il rame e il marrone, sono l’ideale per un look caldo e avvolgente. Il malva è perfetto per valorizzare gli occhi azzurri, mentre il verde oliva fa risaltare quelli castani e nocciola. Per le guance, i blush color pesca e corallo donano freschezza alle carnagioni più chiare, mentre il rosa antico e il brandy illuminano quelle olivastre.

Un tocco di luminosità e comfort

Per donare un aspetto fresco alla pelle, che dopo l’estate può apparire spenta, si può utilizzare un illuminante color champagne. Per le labbra, si punta su texture cremose e idratanti, veri e propri «cibi di conforto» per la pelle. Le nuance ideali sono il rosa malva, il rosso mattone e i nude rosati. Si possono anche mescolare i rossetti con gloss estivi per un effetto più succoso e sofisticato.

L’idratazione: un passaggio fondamentale della beauty routine

Dopo l’esposizione prolungata a sole, cloro e salsedine, la pelle ha perso una quantità notevole di idratazione. Questo è il momento ideale per reintrodurre nella routine sieri e creme più ricchi, che aiutino a ripristinare la barriera idrolipidica. Un siero a base di acido ialuronico a diversi pesi molecolari può penetrare in profondità, mentre una crema viso nutriente con ceramidi o acidi grassi essenziali sigilla l’idratazione, proteggendo la pelle dalle prime aggressioni del freddo. L’uso di maschere viso idratanti, una o due volte a settimana, può essere un vero toccasana per donare un’iniezione di luminosità e compattezza.

Preparare la pelle per la beauty routine

Prima di applicare qualsiasi prodotto, è fondamentale preparare la pelle. La detersione deve essere delicata ma profonda, per rimuovere ogni residuo di crema solare e impurità. Un detergente in olio o un’acqua micellare possono essere ottimi alleati. Successivamente, un tonico riequilibrante aiuta a ripristinare il pH cutaneo e a preparare la pelle per i trattamenti successivi. Per il corpo, uno scrub delicato non solo elimina le cellule morte e l’abbronzatura non uniforme, ma rende la pelle più ricettiva alle creme idratanti che verranno applicate in seguito, come quelle a base di burro di karité o oli vegetali.

I nuovi alleati del make-up: prodotti ibridi e multiuso

La tendenza dei prodotti ibridi, a metà tra skincare e make-up, si sposa perfettamente con le esigenze di questa stagione. Le tinte per labbra e guance, i balsami colorati e i fondotinta leggeri con proprietà idratanti diventano i nuovi alleati. Permettono di ottenere un look fresco e naturale con pochi gesti, nutrendo la pelle e proteggendola dalle aggressioni esterne. L’attenzione si sposta dalla «copertura totale» alla «pelle che respira», con finish luminosi che riflettono la luce e esaltano la bellezza naturale dell’incarnato, che si tratti ancora di un’abbronzatura dorata o di una pelle che sta tornando al suo colore abituale.

