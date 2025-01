Il bianco della neve, l’argento delle montagne innevate di notte, le trasparenze del ghiaccio. La manicure di febbraio si ispira alla stagione più fredda dell’anno e porta sulle unghie un tocco di glam iridescente. Il tutto grazie alle finiture cromate.

Chrome nails invernali

Le “chrome nails” sono caratteristiche per la loro finitura lucida e piena di riflessi, un effetto che puoi ottenere combinando lo smalto con una polvere speciale e un top coat lucidante. Il vantaggio del cromo è che si adatta bene sia a una manicure minimalista, per esempio nellaa tonalità nude, che massimalista, per esempio un rosso acceso scintillante.

Ma il nuovo trend è sono le unghie di ghiaccio, splendide poiché il bianco dona lucentezza alle mani, il cromo può catturare la luce e dare un effetto glitter oppure offrire un aspetto vetroso, quasi bagnato.

Unghie di ghiaccio: come farle

Il procedimento è quello usato per le chrome nails, ma in questo caso lo smalto deve essere bianco o trasparente o nude, e così via. Per realizzare le tue unghie di ghiaccio, inizia con una buona preparazione. Sistema le cuticole, pulisci e lima le unghie dando la forma che preferisci (ovale, a mandorla e così via). Quindi applica un base protettiva.

A questo punto, puoi applicare lo smalto e, quando sarà asciutto, il top coat. Lascia polimerizzare quest’ultimo sotto la lampada UV, quindi applica una polvere che dia l’effetto glossy. Sigilla il tutto con un top coat lucidante. Ecco cinque idee alle quali ispirarti.

Bianco come la neve

Una base di bianco con polvere di cromo crea l’effetto perla. Una manicure chic adatta per tutte le mani e tutte le occasioni.

Unghie di ghiaccio french

La french manicure è tornata prepotentemente di moda ormai da molti mesi. Un classico senza tempo che puoi declinare in versione cromo, per mani eleganti e raffinate.

Trasparenze

Hai presente il ghiaccio quando si scioglie? Diventa sempre più trasparente, ma lucido e scintillante. Replicare questo effetto sulle tue unghie non è mai stato così facile.

Unghie di ghiaccio 3D

Bianco sì, ma con decorazioni tridimensionali. Basta una base perlata e blob cromati color argento per non passare inosservate.

Effetto specchio

Hai mai provato a specchiarti in un lago ghiacciato? Hai mai ammirato i riflessi argentati della neve di notte? La manicure più “fredda” che ci sia è ispirata alle meraviglie della natura.

Leggi anche Unghie, se usi questi colori farai il pieno di like

Leggi anche Unghie spezzate: come rimediare