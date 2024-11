Spopola da qualche anno e torna fortemente di moda in vista delle prossime feste. Parliamo di una delle tendenze più innovative e apprezzate dalle “nails lover”, quella delle unghie Cat-Eye, mix magnetico di colori con effetti tridimensionali ispirati agli occhi luminosi e cangianti dei gatti.

Il fascino scintillante di questa manicure si ottiene grazie a smalti in gel contenenti particelle metalliche. Quando un magnete viene passato sopra lo smalto ancora fresco, le particelle si allineano catturando la luce in modi sorprendenti e creando un effetto visivo straordinario. Scopriamo cosa rende le unghie Cat-Eye così speciali e come si realizzano.

Unghie Cat-Eye, come fare?

Il procedimento per ottenere l’effetto magnetico Cat-Eye richiede un minimo di abilità e gli strumenti giusti, ma non risulta affatto complicato.

La preparazione delle unghie è il primo passo da compiere. Dopo averle pulite, rimuovendo lo smalto vecchio, tagliale e modellale preparandole come faresti per qualsiasi altra manicure. Lima le unghie, elimina le cuticole e applica una base protettiva. È arrivato ora il momento di applicare lo smalto magnetico gel UV, ideale per ottenere l’effetto desiderato. A differenza degli altri smalti per unghie, il gel UV garantisce un effetto a lunga durata offrendo una finitura lucida e liscia, che ne esalta la proprietà riflettente delle particelle magnetiche. Il suo spessore garantisce infine che il motivo magnetico sia nitido e ben definito.

Prima che lo smalto asciughi passa il magnete specifico per smalto Cat-Eye sopra l’unghia, assicurandoti che il magnete non tocchi lo smalto. Inizia a muoverlo con movimenti circolari per almeno 10 secondi: le particelle si allineeranno fino a ottenere l’effetto desiderato. Polimerizza lo smalto sotto la luce di una lampada UV e applica un top coat per sigillare il design e aggiungere lucentezza. Polimerizza nuovamente, se necessario.

Consigli per un «effetto wow»

Per un risultato a effetto si consiglia di sperimentare con i magneti. Utilizzane di forme e dimensioni diverse (purché si tratti di magneti per smalto Cat-Eye) fino a ottenere linee e disegni sempre più particolari. Puoi anche creare effetti diversi stratificando più colori di smalto magnetico. Ti basterà applicare un colore di base, poi uno strato di smalto Cat-Eye e utilizzare il magnete per creare un design multistrato.

Per un risultato duraturo

Mediamente la durata dell’effetto Cat-Eye è di circa 2-3 settimane, ma molto dipende dal tuo stile di vita e dalle tue abitudini quotidiane. Per preservare la manicure sarebbe opportuno riapplicare uno strato di top coat ogni due o tre giorni per proteggere lo smalto e mantenerne la brillantezza; indossare sempre guanti protettivi quando si svolgono lavori domestici, soprattutto se si utilizzano prodotti chimici aggressivi e acqua calda; infine, come per qualsiasi manicure, assicurarsi di mantenere le unghie e le cuticole idratate con un olio specifico per per evitare che si spezzino.