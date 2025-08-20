L’acqua micellare è nata nel 1991 come prodotto per le make up artist. Nei backstage di shooting e sfilate serviva uno struccante velocissimo e che, possibilmente, si potesse usare al volo, anche senza risciacquo. La prima azienda a mettere a punto questo prodotto fu la francese Bioderma, ancora oggi N1 della categoria. Da allora, le formule si sono moltiplicate. La sua capacità purificante e assorbente resta insuperata — ed è proprio questa caratteristica a renderla adatta anche ad altri utilizzi. Un tip prima di iniziare: sapevi che se versi l’acqua micellare in un flacone a pompetta o in spray la soluzione diventa una mousse o una brume leggerissima? Così puoi usarla nel modo che preferisci. Davvero multitasking! Ecco allora 8 modi alternativi per usarla.

1. Al posto dello shampoo secco

Su TikTok, l’acqua micellare è il nuovo shampoo secco. Ok, forse suona strano, ma come metodo express per la pulizia dei capelli è valido oltre che virale. Dopotutto, l’acqua micellare funziona un po’ come una calamita: ha una coda lipofila che trattiene il grasso (oltre a una testa idrofila che invece trattiene l’acqua) e questa sua capacità di attirare elementi grassi la rende perfetta per catturare non solo il make-up ma anche il sebo. Quindi: solleva i capelli ciocca per ciocca scoprendo le radici e poi passa un dischetto di cotone sul cuoio capelluto, tamponando. Una soluzione da provare, che le meno esperte ameranno perché non lascia alcuna patina bianca.

2. Dopo lo sport

Sapevi che il sudore non fa affatto bene alla pelle? Intrappola sporcizia e alla lunga occlude i pori. L’acqua micellare è utile per quei momenti in cui fai sport…in velocità. Quando hai poco tempo, ad esempio dopo una sessione d’allenamento in pausa pranzo, o dopo una camminata sotto al sole, basta passare un dischetto di cotone imbevuto su viso, collo e décolleté per rinfrescare e avere la pelle pulita.

3. Per la pulizia dei pennelli

Considera che i pennelli per il trucco dovrebbero essere lavati una volta ogni massimo 15 giorni: l’acqua micellare è il modo più veloce per farlo. E funziona benissimo! Basta versarne un po’ in una tazza, immergere i pennelli e girare. Et voilà, puliti! Non sostituisce un lavaggio profondo, ma può rimuovere residui di make-up tra un uso e l’altro.

4. Rinfrescante in viaggio

Durante viaggi lunghi in treno, aereo o autobus, la pelle tende a disidratarsi e a raccogliere impurità, soprattutto in ambienti chiusi e con aria condizionata. In questi casi l’acqua micellare è una salvezza tascabile. Per una prima pulizia al mattino o quando non puoi fare la doccia, basta un gesto veloce, così elimini la patina lucida e ritrovi un viso fresco, pronto a proseguire la giornata.

5. Per rimuovere il profumo

Hai indossato un profumo che proprio non ti piace? Le micelle catturano e rimuovono non solo trucco e impurità, ma anche gli oli essenziali e le molecole aromatiche che si fissano sull’epidermide. In pochi istanti, il profumo indesiderato svanisce, lasciando la pelle neutra, pronta per una nuova fragranza o per restare al naturale.

6. Come detergente express

Se stai finendo un detergente in crema o gel – o se comunque ne hai pochissimo – mixa l’acqua micellare alla tua crema viso, otterrai una sorta di doppia detersione perché unisci un prodotto grasso a uno schiumoso/acquoso. Struccherà benissimo anche senza dischetto.

7. Pulizia del corpo

Oli e impurità si trovano su tutto il corpo, ma alcune zone sono più soggette di altre. La soluzione è la stessa anche in questo caso: ad esempio puoi passare un dischetto imbevuto su collo, gomiti e ascelle. Effetto rinfrescante immediato.

8. Correttore per il trucco sbavato

Basta un cotton fioc imbevuto per sistemare eyeliner o rossetto senza dover rifare tutto.

Bonus: l’acqua micellare è una soluzione super anche per pulire sneaker e occhiali da sole!

Acqua micellare: le 8 migliori del 2025

Sensibio H20 di Bioderma è la prima e originale acqua micellare. Da 30 anni strucca, deterge e lenisce la pelle rispettandone l’equilibrio, grazie alla sua formula biomimetica. Ideale per tutti i tipi di pelle, specialmente la più sensibile (da € 7,50). Acqua Micellare Skin Glow di Nivea (€ 5,89). Acqua Micellare con Acido Ialuronico ed Estratti Vegetali di Royal Beauty (€ 9,90). Fra le diverse versioni di acqua micellare proposte da Garnier c’è anche quella arricchita e profumata all’aloe vera: Garnier Skinactive Hyaluronic Aloe (€ 4,99). La combinazione di Postbiotici e Niacinamide rimuove rapidamente ogni traccia di trucco, lasciando la pelle morbida e idratata: Acqua Micellare di Sephora (da € 4,99). Acqua micellare struccante e idratante di Face D (2 € 27,90, su qvc.it). Per pelli sensibili e ipersensibili: Acqua Micellare di Bionike (da € 5,90). Hydro Refresh Acqua Micellare di Levera (€ 7,69) unisce detersione delicata e idratazione grazie alla formula arricchita con acqua bruna.

