Struccare il proprio viso è un’operazione spesso lunga e molto delicata, che va svolta senza fretta e con la massima precisione per garantire alla pelle rispetto e salute. Se non desiderate utilizzare i classici e tradizionali prodotti struccanti e volete invece detergervi il viso con un prodotto assolutamente naturale, ecco che realizzare il burro struccante rappresenta la soluzione migliore per la salute del vostro viso e degli occhi. In questa guida vi spiegheremo come utilizzare e come preparare un burro struccante fatto in casa.

Burro struccante: cos’è

Quando la temperatura inizia a abbassarsi è tempo di rivedere la beauty routine, incluso il modo in cui ci strucchiamo. Il burro o il balsamo struccante si rivela il più adatto per la pulizia viso in questo momento dell’anno. Perché? Questi prodotti contengono una componente lipidica molto simile a quella della pelle, che agisce come un magnete per le tossine e il make-up e anziché stressare con lo sfregamento, nutre col massaggio. In autunno, infatti, la pelle tende naturalmente a perdere idratazione e nutrienti essenziali. Gli stessi contenuti nei balm! Questo cleaner è molto più di uno struccante: nutre come un balsamo, rimuove facilmente il trucco come un olio detergente e idrata come un latte.

Burro struccante: texture

La texture di burri e balsami struccanti è inconfondibile. In particolare i burri hanno una consistenza quasi solida mentre per i balsami è più morbida. Il meccanismo d’azione però è lo stesso – per questo vengono chiamati indistintamente balm. Il cosmetologo Umberto Borellini nel suo libro Tu chiamale se vuoi, emulsioni scrive: «È stato dimostrato che la consistenza di un prodotto non solo rende la pelle più ricettiva ai principi attivi contenuti nella formula, ma allerta tutti i sensi un po’ come accade durante l’innamoramento. Entrando nel dettaglio, una texture ad alto potere “rasserenante” e pacificante per esempio è quella dei balsami, per l’effetto di calore e protezione che rievocano».

Burro struccante: l’importanza dell’automassaggio

Con i balsami e burri struccanti l’automassaggio diventa una parte integrante della routine. Con tanti benefici secondari: stimola la circolazione sanguigna nel viso, distende e riduce i segni di stanchezza, se fatto regolarmente può aiutare a stimolare la produzione di collagene. Ma più di ogni altra cosa, un automassaggio al viso non solo rilassa i muscoli, ma ha anche un effetto calmante sulla mente.

Burro struccante: ingredienti

La componente tattile e aromatica è ciò che rende burri e balsami struccanti un vero trattamento coccola. Oltre alla texture scorrevole fatta per il massaggio ci sono gli oli essenziali a dare un tocco ancora più rilassante. La formula di questi burri è arricchita da cere naturali, come quelle di rosa o di mimosa, oli vegetali e oli essenziali. Questi ultimi, spiega il cosmetologo Umberto Borellini, «hanno la capacità di stimolare il sistema limbico ipotalamico che influenza tra l’altro le emozioni positive. Contemporaneamente sortiscono un effetto biologico sulla pelle, come è stato scientificamente dimostrato come nel caso dell’arancio ed è rosmarino.

Gli oli essenziali di geranio, mirra, rosa e salvia mantengono il tono e uniformano l’incarnato delle pelli giovani e meno giovani. Cipresso, lavanda, ginepro e limone sono utili per purificare e illuminare la pelle grassa». Non solo oli e basi lipidiche. I balm molto spesso sono arricchiti anche con attivi specifici: dall’estratto di alga a quello di centella per pelli impure a burri e balsami al collagene e all’acido ialuronico per le pelli più âgée.

Burro struccante: come si usa

L’applicazione è semplice e piacevole. Puoi usare il balm da solo o come primo step se ti piace la double cleansing. In questo caso la base oleosa del balm va rimossa con un detergente schiumogeno, come la mousse. In alternativa, puoi rimuoverlo senza detergenti con un panno in microfibra, questa è la soluzione che ci sentiamo di consigliare. Ecco come procedere:

Scalda una noce di burro tra i palmi delle mani.

Massaggia delicatamente su viso, collo e décolleté con movimenti circolari.

Inumidisci la punta delle dita e continua a massaggiare.

Rimuovi il prodotto con un panno detergente caldo e umido.

Burro struccante: come realizzarlo in casa

Preparare il burro struccante in casa è semplice e veloce, persino piacevole. La cosa più incredibile è che serviranno solo tre ingredienti per preparare questo prodotto. Quindi è anche tutto molto economico. Vediamo ora il procedimento per realizzare il burro struccante in casa.

Occorrente

1 cucchiaio di acqua

4 cucchiai di olio di cocco

1 cucchiaio e 1/2 di gel detergente naturale

Mescolare gli ingredienti

Mescola accuratamente i tre ingredienti sopra descritti all’interno di un contenitore in plastica o in vetro che sia piuttosto capiente e precedentemente riscaldato. Per mescolare l’acqua, l’olio di cocco e il gel detergente aiutati con un cucchiaino, meglio se di plastica. In alternativa, potresti anche utilizzare un pratico frullino, che amalgamerà il prodotto in modo veloce e ancor più efficace. Dopo aver ottenuto una sostanza piuttosto omogenea e pastosa, lascia il composto così ottenuto per qualche ora all’interno del frigorifero per farlo freddare in modo appropriato.

Applicare sul viso

Trascorso questo tempo e verificata la buona consistenza raggiunta dal prodotto, inizia ad applicare sul viso, all’altezza delle zone interessate dal trucco. Noterai subito l’efficacia del burro struccante, che non ti farà bruciare gli occhi ed eliminerà il trucco (anche quello più marcato) in modo davvero perfetto. Potrai ovviamente ripetere questa operazione ogni sera, per un completo relax della pelle del viso.