Per una perfetta manicure non si può certo ignorare la presenza delle cuticole. Queste pellicine crescono alla base della superficie ungueale. Solitamente restano ben aderenti alle unghie ma in diversi casi possono sollevarsi e diventare talmente spesse da rivelarsi non solo antiestetiche ma fastidiose, causando infezioni o tagli dolorosi.

Cuticole: cosa sono

Le cuticole sono una naturale difesa delle unghie, le proteggono infatti da germi e batteri. Esse, però, soprattutto se ne sono molte e poco curate, possono dare fastidio, ai lati delle unghie ed essere molto antiestetiche, pertanto vanno trattate al meglio, vediamo allora come si eliminano.

Come eliminare le cuticole: gli strumenti giusti

Per prima cosa procuratevi tutto l’occorrente, ovvero un’apposita bacinella per la manicure delle mani (quelle con i buchi per posizionare le dita), sapone neutro, un olio, olio essenziale di limone, succo di limone, dello zucchero ed uno spingicuticole.

Come eliminare le cuticole: rimuovere lo smalto

Il primo step da seguire consiste nel rimuovere con cura lo smalto della manicure precedente. Se per caso indossavate uno smalto brillantinato, di non facile rimozione, per semplificarvi nel compito potreste applicare delle piccole “palline” di cotone, imbevute di acetone sulle unghie e ricoprirle con della carta stagnola, lasciando agire per 5-10 minuti e poi passare alla consueta rimozione dello smalto.

Come eliminare le cuticole: mani in ammollo

Eliminato lo smalto, immergete le mani nella bacinella con acqua calda, sapone neutro, succo di limone e un olio (magari di mandorle dolci, oppure d’oliva). Il succo di limone rappresenta un ottimo rimedio per sbiancare le unghie macchiate. Lasciate in ammollo 15 minuti per far ammorbidire le cuticole.

Foto Pexels

Come eliminare le cuticole: scrub

Asciugate le mani con cura ed eseguite un piccolo scrub realizzato con un cucchiaino di zucchero ed olio e massaggiatelo con cura, sfregando bene tutto intorno ogni singola unghia. Oltre a rimuovere il grosso delle pellicine, nutrirete in questo modo le vostre unghie, le quali ne risulteranno più forti. In alternativa, potete applicare un olio specifico per cuticole: vi aiuterà ad ammorbidire ancora le cuticole, facilitandone poi la rimozione.

Come eliminare le cuticole: procedimento

A questo punto le vostre cuticole dovrebbero essere ammorbidite, quindi prendete un bastoncino di legno d’arancio oppure uno spingicuticole di metallo se le cuticole sono particolarmente dure e spingete le pellicine in eccesso all’indietro (verso la mano), modellandole a proprio piacimento. Non esercitate una pressione elevata: potreste irritare la pelle e farla sanguinare.

Se le cuticole sono poco visibili, limitatevi a spingerle con il bastoncino in legno, continuando ad applicare l’olio per pellicine. Se invece le cuticole sono grosse e spesse procedete con la loro rimozione attraverso un tagliacuticole professionale. In linea di massima è sconsigliabile tagliarle perché crescerebbero più resistenti di prima, ma in alcuni casi inevitabile perché sono troppe e magari ingiallite (nel caso di fumatori accaniti ad esempio).

Terminata questa operazione, prima di passare alla manicure ed all’applicazione dello smalto, si consiglia di lenire la zona cuticolare con dell’olio essenziale di limone, il quale, oltre a ad addolcire eventuali fastidi e bruciori, rafforza la radice dell’unghia. Asciugate infine le mani con un panno morbido, tamponando.

Come eliminare le cuticole: manicure

Non rimane altro da fare che proseguire la manicure con una corretta limatura, mediante l’ausilio di appropriate lime di cartone, procedendo con dei movimenti sempre orizzontali. Soltanto le più esperte possono effettuare dei tagli con l’ausilio di un tagliaunghie o con delle forbicine, altrimenti è altamente sconsigliato effettuare tutto questo, per impedire di traumatizzare l’unghia, danneggiandola o rompendola. Per concludere, è necessario stendere una passata di smalto rinforzante, nutriente o protettivo, per poi procedere eventualmente anche con due passate di quello colorato.

Leggi anche La manicure giapponese che ti salva le unghie