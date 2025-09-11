Anche se non sei un’appassionata di manicure, non segui le tendenze del momento e non sei interessata ai colori più in voga, sappi che puoi sfoggiare mani impeccabili optando per unghie al naturale. Come fare? Resta fondamentale la cura quotidiana e alcuni alimenti possono fare la differenza, migliorando le tue unghie, rendendole sane e forti.

Unghie forti a tavola

Le unghie fragili e che si sfaldano o si spezzano sono un problema fastidiosissimo, poiché mettono a rischio qualsiasi manicure e tentativo di mantenere le mani belle e curate. Tuttavia, puoi prevenire questa situazione sfruttando i poteri di alcuni alimenti che aiutano a mantenere le unghie forti. Se anche tu hai questo problema, la prima cosa che devi fare è provare a rinforzarle dall’interno. Fai in modo di integrare nella tua dieta alimenti che apportino al tuo organismo vitamine e minerali. Particolarmente importante è la biotina, anche conosciuta anche come vitamina B7, che ha la capacità di rinforzare le unghie fragili. Vediamo quindi i consigli di alimentazione per unghie forti.

Unghie forti a tavola: zinco e ferro

Tra i minerali, assicurati di assumere zinco e ferro. Infatti, il primo contribuisce alla divisione cellulare e alla crescita delle unghie. Il ferro aiuta a prevenire la fragilità ungueale. Se ti stai chiedendo dove trovare questi elementi, sappi che basta integrare nella tua dieta alimenti come carne magra, spinaci e noci. In commercio, poi, esistono molti integratori creati appositamente per questo problema. Chiedi consiglio al tuo medico o a un professionista su quali sono più adatti a te.

Unghie forti a tavola: cosa mangiare

Come abbiamo visto, sono utili i cibi ricchi di vitamina H (biotina), che combatte lo sfaldamento e la fragilità dell’unghia. Non rinunciare allora alle uova, che presentano un alto contenuto di biotina. Lo stesso vale per il cavolfiore. Non dimenticare i funghi, ricchi anche di potassio e alcune vitamine B. Per mantenere in salute le tue unghie, le mandorle saranno le tue alleate indiscusse. Nella tua dieta inserisci anche gli spinaci bolliti e il pesce: in qualsiasi modo vorrai cucinarlo, ha un’alta quantità di vitamina H, senza dimenticare gli acidi grassi Omega-3. Anch’essi, infatti, sono utili per rafforzare le unghie. Quindi, aggiungi alla tua dieta semi di lino e chia.

Sono ricchi di proprietà benefiche anche i cereali integrali, che contengono magnesio, ferro, fibre, zinco, rame, vitamine del gruppo B e antiossidanti. In aggiunta, non dire no ai legumi: fagioli e lenticchie, per esempio, sono ricchi di proteine. Non solo: se hai a cuore la salute delle tue mani, prova le patate dolci: sono salutari e contribuiscono a rafforzare le unghie. Per lo stesso motivo, opta per cibi ricchi di aminoacidi essenziali. Ne contengono principalmente gli alimenti di origine animale, come latte e derivati, carne, prodotti della pesca e uova. Inoltre, proprio l’albume dell’uovo e i prodotti della pesca e del pollame presentano un alto contenuto di aminoacidi solforati, che esercitano un ruolo importante nella sintesi della cheratina. Altrettanto utili per le tue unghie sono le vitamine A, C ed E. Non rinunciare quindi a pomodori, carote, peperone, albicocche e meloni, ma anche fragole, ciliegie e naturalmente agrumi, fino a prezzemolo, lattuga, radicchio e cavoli.

Unghie forti: prenditene cura

Una dieta attenta può aiutare le tue unghie e perseverarne la salute, ma per migliorarne l’aspetto e sfoggiare unghie naturali impeccabili non rinunciare ad alcune accortezze.

Manicure

Ricordati di limarle con costanza e sempre nella stessa direzione per evitare sfaldature: è il primo step per mantenere la forma che preferisci. Inoltre, è bene spingere all’indietro le cuticole (usando un bastoncino di legno) e ammorbidirle con acqua tiepida o con un olio apposito. Poi rimuovile con un tronchesino. Se vuoi unghie più forti, includi nella tua manicure di routine oli nutritivi, creme idratanti e trattamenti di rinforzo. In commercio ne esistono tanti. Ci sono creme idratanti studiate appositamente per rinforzare le unghie, ma anche oli che le nutrono.

Esfoliazione

Per le tue unghie hai mai pensato all’esfoliazione? I prodotti esfolianti aiutano a togliere le cellule morte, favorendone la rigenerazione e ammorbidendo le cuticole. Dopo lo scrub, è utile l’applicazione di oli o basi rinforzanti. Non solo: proprio come idrati le tue mani, ricordati che è altrettanto importante idratare le unghie. Quindi usa più volte al giorno una crema per mani e unghie.

Attenzione alla ricostruzione

Attenzione alla ricostruzione in gel e acrilico, che se fatta troppo frequentemente rischia di indebolire le tue unghie. Evitala se hai unghie fragili: in alternativa, perché non optare per lo smalto semipermanente?

Impacchi

Per la cura delle tue unghie, puoi concederti qualche coccola in più e provare impacchi o maschere idratanti. Generalmente sono a base di prodotti naturali, come burro di karité, olio d’oliva, di mandorle, di argan o di jojoba. Per un effetto più duraturo cerca di tenere l’impacco tutta la notte, garantendo così un assorbimento totale. Per farlo, indossa guanti di cotone prima di coricarti nel letto.

Olii miracolosi

Tra gli olii da usare per rinforzare le unghie, particolarmente indicati solo l’olio di mandorle o di cocco, che sono ricchi di vitamine e minerali essenziali ideali per contrastare la fragilità ungueale. Applicandoli ogni giorno, in modo da prevenire la rottura e migliorare la flessibilità delle tue unghie. Inoltre, per favorire la ricrescita puoi anche sfruttare le proprietà degli oli essenziali, come l’olio di lavanda o di rosmarino, che sono naturalmente antibatterici e ti aiutano a stimolare la circolazione sanguigna attorno alle unghie. Tra gli oli che puoi usare, quello di ricino è ricco di acidi grassi ed è famoso per le sue proprietà idratanti e rinforzanti. Applicalo sulle unghie e sulle cuticole. Se puoi, combinane l’applicazione con la vitamina E, che ha proprietà antiossidanti. Così, non solo aumenterai la resistenza delle tue unghie, ma favorirai una crescita più veloce.

Sale Epsom

Infine, una o due volte alla settimana immergi le tue unghie in una soluzione di sale Epsom, che ti aiuta ad aumentare i livelli di magnesio, fondamentale per indurirle e renderle più forti e resistenti.

Integratori alimentari

In aggiunta a un’alimentazione attenta e sana, esistono gli integratori alimentari. Oltre a specifici alimenti, per rendere forti le tue unghie puoi assumere integratori orali, che agiscono su tutti i tessuti cheratinizzati. Possono quindi essere utili per la pelle, ma anche aumentare la crescita di peli e capelli, fino a rendere meno fragili le tue unghie. Inoltre, puoi provare integratori locali o topici da applicare direttamente sull’unghia.

