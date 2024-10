Da qualche giorno hai notato che perdi più capelli del solito e, facendo ricerche online sui rimedi anti-caduta, ti è capitato di imbatterti nella parola “biotina”. Hai letto anche che è un “trattamento” miracoloso? Ma che cosa è? Funziona veramente?

Quanti capelli perdi ogni giorno?

Per prima cosa, bisogna specificare che in questo periodo dell’anno un aumento della caduta dei capelli è normale. Infatti, se normalmente perdiamo fino a 50 capelli al giorno, questa quantità aumenta durante il passaggio tra una stagione e l’altra. Il motivo? In gran parte è dovuto alla diminuzione della luce solare autunnale. Ma nessuna paura: di solito, questa caduta va avanti solo per alcune settimane.

Rimedi anti-caduta

Adottando alcune buone abitudini puoi, comunque, mantenere i tuoi capelli più sani e folti, nonostante l’inevitabile caduta stagionale. Come? Asciugandoli, per esempio, con un asciugamano in microfibra, usando una spazzola di setole naturali e scegliendo prodotti delicati. Soprattutto, dovresti seguire una dieta a base di nutrienti essenziali per mantenere i capelli sani. Ed è qui che entra in gioco la biotina.

Che cosa è la biotina

Nota anche come vitamina B7 o vitamina H, la biotina si trova nelle banane, nelle patate dolci, nei tuorli d’uovo, nell’avocado e in tanti altri alimenti. Aiuta il corpo a produrre energia dal cibo. Come altre vitamine del gruppo B, è essenziale per avere pelle, unghie e capelli sani. Secondo alcuni studi, può essere utile per stimolare la crescita e prevenire la perdita dei capelli.

Come usarla

Una delle strategie è ricorrere a integratori di biotina. Molte persone giurano di averne tratto vantaggi e gli esperti dicono che, poiché questo elemento è solubile in acqua, è anche relativamente sicura da assumere sotto forma di integratore alimentare.

Alimenti ricchi di biotina

Ma la biotina può essere assunta anche con la dieta: basta mangiare i giusti alimenti. Quelli che ne contengono di più sono organi, uova, pesce, carne, semi, noci e alcune verdure come le patate dolci.

Se segui una dieta sana che includa grassi sani, proteine magre, cereali integrali e un’ampia varietà di frutta e verdura, probabilmente stai già consumando livelli adeguati di biotina. Tuttavia, se vuoi rendere la tua dieta ancora più efficace per i capelli, scegli avocado, patate dolci, uova, salmone, tonno, sardine, broccoli, spinaci, mandorle, funghi, legumi, noci e semi di girasole.

Prodotti di qualità

Quanto ai trattamenti per capelli ce ne sono diversi, tra cui shampoo, balsami e sieri. Ma funzionano veramente? Alcuni esperti sostengono che ci sono pochissime prove a sostegno dell’idea che l’applicazione di biotina per via topica possa aiutare i capelli. Altri specificano che molti trattamenti arricchiti di biotina includono anche altri ingredienti in grado di migliorare la pienezza, il volume e la lucentezza. Dunque, quando acquisti un prodotto, fai attenzione a che cosa contiene e ai benefici che promette, e regolati di conseguenza.

Leggi anche Castagne, i benefici per la pelle e per i capelli

Leggi anche 11 cibi per la crescita dei capelli che funzionano davvero