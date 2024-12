Fai la doccia tutti i giorni, hai la tua routine quotidiana per la pelle del viso. Ma le unghie? Forse non ci pensi, ma anche le mani hanno bisogno di una cura costante. Non basta andare periodicamente a fare la manicure. Per tenerle giovani e belle è necessario prestarvi attenzione ogni giorno.

Le unghie sono sempre sotto stress

Avere le mani in ordine è importante, poiché sono la nostra parte più in mostra insieme al viso. Inoltre, quotidianamente le unghie sono sottoposte a qualche forma di stress: pensa a quando devi aprire una lattina, quando lavori al computer o pulisci casa. Le unghie sono esposte a batteri e rischio di rottura.

L’importanza di una cura quotidiana

Per crescere bene e forti le unghie hanno bisogno di una “manutenzione” regolare. Che passa dalla pulizia alla limatura, se necessario, fino all’idratazione. Se stai pensando che non hai tempo, nessuna preoccupazione: bastano due minuti al giorno e una manciata di prodotti che sicuramente hai già a portata di mano per avere mani sempre belle e perfette.

Perché le unghie si rompono

Prendersi cura delle unghie impedisce che si sfaldino o si rompano. Il che può succedere per vari motivi: dall’uso eccessivo di prodotti chimici alla mancata idratazione. Anche una dieta poco equilibrata influisce sulla salute di unghie e capelli, così come l’anemia, i problemi tiroidei e altre patologie. Prendersene cura significa regalarsi un momento di pausa, di relax, e fare qualcosa per se stesse. Ecco che cosa puoi fare ogni giorno per curare le tue unghie.

Cosa puoi fare ogni giorno

Come prima cosa ritaglia due minuti del tuo tempo. La mattina, dopo avere lavato le mani, idrata le cuticole con un olio nutriente, così le manterrai morbide ed eviterai screpolature. Quindi, applica una crema idratante sulle mani. Potresti sceglierne anche una che, tra le sue proprietà, ha quella di rafforzare le unghie.

La cura delle unghie richiede costanza durante il giorno. Quando lavi le mani, asciugale bene, perché l’umidità in eccesso può disidratarle. Se puoi, applica anche un po’ di crema idratante. Quando lavi i piatti o fai le pulizie di casa indossa i guanti, perché i prodotti chimici possono fare danni.

Cosa puoi fare durante la settimana

Durante la settimana, se ti accorgi che le tue unghie necessitano di un ritocco, puoi tagliarle e usare una lima lucidante. Così elimini subito le imperfezioni e la fai crescere bene. Attenzione: ricorda che la lima va usata con delicatezza e in una sola direzione, per evitare che poi si sfaldino.

Se usi il gel o lo smalto semipermanente, ricorda di fare ogni tanto una pausa, per permettere alle tue unghie di “respirare”. Potresti approfittarne anche per utilizzare una base rinforzante, così da renderle più forti.

Attenzione alla dieta

Ma la cosa più importante è una dieta sana ed equilibrata. Se hai unghie fragili, potresti includere integratori ad hoc ed idratarle costantemente con prodotti naturali, come olio di mandorle, burro di karitè, amido di riso, che le nutrono e levigano la pelle.

