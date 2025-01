Non c’è cosa più fastidiosa di quando si spezzano le unghie. Oltre che frustrante e antiestetico, poiché rovina la tua manicure, può anche fare molto male. Ma come correre ai ripari? Esistono diversi modi per rimediare, anche usando semplicemente materiali che hai già a casa.

Come evitare che le unghie si spezzino

Il primo passo è impedire che le unghie si spezzino. Se le tue sono fragili, cerca di rinforzarle. Quindi, ricorda di usare i guanti quando fai i lavori domestici, non usare le unghie per aprire lattine o come se fossero “attrezzi”, idratale. Se, però, nonostante questo, si dovessero spezzare, ecco come rimediare.

Riparare con la colla

Se l’unghia è semplicemente scheggiata, e se non è rotta del tutto, puoi ripararla applicando la colla per unghie e lasciandola asciugare. Dei farlo con tanta delicatezza, in modo da non creare ulteriori danni. Passa la colla più volte, fin quando ce ne sarà bisogno. Poi passa lo smalto.

Il metodo della bustina di té

Se l’unghia è spezzata molto e fa male, un modo per correre ai ripari è quello di utilizzare un pezzettino di bustina di té. Come prima cosa devi togliere l’eventuale smalto con l’acetone e, con estrema delicatezza, appiattire la parte rotta in modo che combaci con il resto dell’unghia e non stia sollevata.

A questo punto, ritaglia un pezzettino di bustina da té che userai per ricoprire la parte rotta come se fosse una piccola toppa. Incollalo con un po’ di colla per manicure. Aspetta che si asciughi e leviga delicatamente. A questo punto potrai applicare lo smalto.

Il metodo delle unghie finte

Un metodo più veloce è quello di usare una unghia finta per coprire e proteggere quella spezzata, impedendo allo stesso tempo che si rompa ancora di più.

Come riparare le unghie acriliche

Purtroppo, le unghie in gel o acriliche sono più difficili da riparare. L’ideale sarebbe tagliarle. Se proprio non ti va di flarlo, puoi tamponare il problema usando un po’ di colla. Ma rimarranno comunque più deboli e potrebbero spezzarsi ulteriormente.

