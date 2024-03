S malti semipermanenti, trattamenti, gel possono rovinare le unghie e rendere difficile tenerle al naturale. Facile, invece, salvarle. Con le dritte che trovi qui

Che disastro: «Ho le unghie tutte rovinate!». Se ti è capitato di pensarlo e con il passare del tempo la situazione non è migliorata, forse è il caso di consultare un dermatologo. «Spesso la colpa è di una manicure troppo aggressiva, ma a volte i problemi delle unghie possono essere dovuti anche a carenze di vitamine e altre sostanze» spiega Valeria Colonna, dermatologa. «Molto più raramente la colpa è da attribuirsi a patologie vere e proprie, come le micosi o la psoriasi». Meglio comunque togliersi ogni dubbio e farsi suggerire dallo specialista le cure adatte per riavere unghie sane e forti. E per sfoggiare manicure nude.

Hai unghie fragili

Si sfaldano, si spezzano, sono molli e magari crescono lentamente. Insomma le tue unghie sono fragili. Perché? «Le unghie sono costituite da aminoacidi, vitamine, grassi, acqua e oligoelementi. Se una di queste sostanze viene meno, per esempio a causa di una dieta non equilibrata, le unghie diventano in poco tempo più fragili» spiega l’esperta. «Sì quindi a integratori specifici, per esempio a base di biotina, selenio e zinco che le rinforzano. Ottimo anche l’estratto di bambù che stimola la produzione di collagene e di glicosaminoglicani dall’azione ristrutturante».

Il contatto con le resine può disidratarle

Occhio a gel e semipermanenti che richiedono un assottigliamento della lamina ungueale. «Per i 4-6 mesi necessari alla ricrescita completa dell’unghia, meglio utilizzare uno smalto normale, lasciando un intervallo di un paio di settimane tra una stesura e l’altra. È vero che le unghie non hanno bisogno di “respirare”, ricevono l’ossigeno dal flusso sanguigno, ma il contatto continuo con le resine può disidratarle e renderle più fragili» spiega Corinna Verardi, estetista e onicotecnica. Altro tip importante: massaggiale tutti i giorni con una crema nutriente specifica, meglio se ricca di fosfolipidi e ceramidi che aiutano le cellule che compongono l’unghia a restare compatte.

Hai unghie striate

Puntini e strisce bianche, quando sono occasionali, non devono preoccupare. Ma se compaiono su tutte le unghie è meglio andare a fondo. «Le cause possono essere diverse: potrebbe trattarsi di traumi alla matrice, cioè dove nasce l’unghia, dovuti per esempio a manicure inadatte. O, anche in questo caso, potrebbe trattarsi di carenze di vitamine e minerali» spiega la dottoressa Colonna. Per questo, il medico può prescrivere degli esami del sangue e verificare se c’è bisogno di integrare sostanze come la vitamina D, il calcio o lo zinco.

Se, invece, la superficie delle unghie non è liscia, ma segnata da striature verticali parallele, non c’è da preoccuparsi: è un fenomeno legato al naturale processo di invecchiamento. «Per rendere omogenea la superficie, si può, passare una volta alla settimana una lima di cartone a grana fine. E subito dopo, usare un prodotto lisciante e riempitivo» suggerisce Corinna Verardi. «Queste striature possono accentuarsi soprattutto quando la circolazione periferica è un po’ lenta e l’afflusso di sangue alla base dell’unghia diminuisce. Per migliorare l’ossigenazione, è utile massaggiare spesso la zona della matrice».

Hai unghie ingiallite

Prima di allarmarti, fatti una domanda: usi spesso smalti scuri? Quando i pigmenti sono molto carichi, vengono in parte assorbiti dalla lamina ungueale, che ingiallisce. Ma anche certe vernici di scarsa qualità, soprattutto se non si usa una base protettiva, possono modificare il colore dell’unghia. «Raramente la causa è dovuta a infezioni fungine o ad altre malattie» rassicura la dermatologa. «Talvolta l’utilizzo di alcuni farmaci, come gli antibiotici, possono avere questo effetto collaterale. O semplicemente l’invecchiamento può far virare il colore da rosato a giallo» osserva la specialista. «Una volte escluse cause importanti, si può provare a passare una lima a quattro facce, usando le due meno ruvide, in modo da togliere lo strato superficiale ingiallito.

Un paio di volte alla settimana, si può applicare un mix formato da un paio di cucchiai di bicarbonato e il succo di mezzo limone dall’azione schiarente, lasciato in posa per 10 minuti» suggerisce l’estetista. Se non basta, puoi provare con le specifiche compresse sbiancanti da sciogliere in acqua dove immergere le unghie per 5 minuti. Alcune hanno anche una leggera colorazione blu, che neutralizza subito la sfumatura giallognola.

Mulberry

Trattamenti dolcissimi

Per riportare a nuovo le unghie stressate, massaggia tutti i giorni un olio nutriente, per esempio di mandorle o jojoba, che ammorbidisce anche le cuticole. «Si possono poi usare basi rinforzanti, meglio se trasparenti, a base di sostanze ricostituenti, come vitamine, calcio e cheratina» spiega Corinna Verardi. Smalti colorati? «Sono ok le formule “big free”, ossia prive di sostanze che possono danneggiare le unghie: canfora, toluene, formaldeide e derivati, Dpb. Le trovi a partire, dalla versione “big 4 free”, prive di 4 degli ingredienti nocivi, fino alla “big 12 free”» conclude l’esperta. Per toglierle, niente acetone aggressivo, ma oli levasmalto addolcenti.

Gli S.O.S. per unghie curate

La base Proplex Bond Repair di Catrice (3,99 euro)

rinforza le unghie con una formula clean.

Nella formula di Smalto Cura SOS Indurente

di Royal Beauty (6,90 euro) ci sono vitamine B5, C ed E.

Una miscela di oli di argan e jojoba che rinforza le unghie e ammorbidisce le cuticole:

Argan Oil Cuticle Drops di Orly (29,90 euro, su shop.orlyitalia.it).

Grazie a cheratina e pro-vitamina B5, ONails S43 Soluzione Rinforzante

di BioNike (14,50 euro, in farmacia) è ideale per unghie fragili.

Restoring Cuticle Cream di Avon (4,99 euro, info su avon.it),

a base di aloe, cura le cuticole secche.

Arricchita con estratti di fico d’India, rosa e iris,

Crema Mani & Unghie di Biopoint (5,90 euro) rispetta le pelle più delicate.

Contengono micronutrienti essenziali che rendono

più forti le unghie le capsule di

Integra Capelli e Unghie di Collistar (30 euro, 60 pezzi).

The Power of Superfood di Néonail (6,99 euro, su neonail.it)

è uno shot di proteine che idrata e nutre le unghie.

La texture è quella di un balsamo albicocca trasparente.

L’azione esfoliante di Revive Scrub di TNS (13 euro, su tnscosmetics.it)

leviga l’unghia grazie ai semi di jojoba.

Il Trattamento Siero Indurente di Deborah Milano (14,50 euro)

previene lo sfaldamento. Contiene Acido ialuronico.