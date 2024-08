Che passiate le ferie al mare, in montagna o in città, in estate la pelle ha bisogno di una maggiore idratazione a causa del caldo, del sole e sì, anche dello stress da viaggio. È quindi cruciale fare attenzione a tutti i piccoli segnali che il nostro corpo ci manda per dirci se ha bisogno di un po’ di coccole extra. Ecco come curare la pelle con il caldo.

Come curare la pelle con il caldo

L’estate è sicuramente uno dei periodi più attesi nell’anno. Finalmente iniziano le ferie, si può viaggiare dedicarsi ai propri sport all’aperto preferiti. Certo, il rovescio della medaglia è il caldo, a volte eccessivo, che potrebbe disturbare tutte queste attività. Inoltre, anche dal punto di vista della salute, il caldo può creare fastidi e disagi alla pelle.

Fortunatamente, esistono tantissimi prodotti con effetto rinfrescante, che possono essere l’alleato ideale nelle giornate più calde. Vediamo allora come curare la pelle in estate.

Curare la pelle con il caldo: le cause della disidratazione

Caldo eccessivo, esposizione ai raggi UV senza schermo solare (mai dimenticarsi di indossarlo!), inquinamento e l’aria secca dei condizionatori possono mettere a rischio la corretta idratazione della pelle nei mesi estivi.

Per non parlare poi del sudore, della sabbia, della salsedine e chi più ne ha più ne metta: in estate la nostra pelle viene davvero strapazzata ed è facile che abbia necessità di una maggiore idratazione. Anche lo stress causato dai viaggi, dal jet leg, dall’aria viziata di mezzi di trasporto, musei e hotel, nonché fumo e alcool, contribuiscono a disidratare la pelle e renderla secca, spenta e tirata, peggiorando anche le occhiaie.

Come capire se la pelle è disidratata

Qualsiasi tipo di pelle (che sia secca, grassa o mista) può presentare una mancanza di idratazione e i segnali possono essere più o meno evidenti, ma di norma si traducono in una sensazione di disagio generale (la cosiddetta “pelle che tira”), perdita di luminosità e fastidio soprattutto dopo la doccia o la sera.

Nei casi più gravi la pelle potrebbe addirittura iniziare a squamarsi, screpolandosi e causando anche sensazioni molto fastidiose di prurito e bruciore.

Questi sintomi possono comparire tutti o solo in parte, ma sono un chiaro segnale che il nostro corpo ci sta mandando che è ora di correre a i ripari e idratare la nostra pelle il prima possibile!

Come curare la pelle disidratata

Quando si avverte il bisogno di una maggiore idratazione e di una coccola extra alla nostra pelle provata dal caldo, dal sole e dal vento in estate, è molto importante idratare la pelle ed evitare le cause che determinano la disidratazione, come l’esposizione prolungata al sole senza protezione solare. Inoltre la pelle disidratata va trattata con prodotti idratanti ed emollienti, scegliendo sempre – o facendosi indicare – il prodotto più indicato a seconda della tipologia di pelle (secca, mista o grassa).

Via libera quindi a creme, tonici, maschere viso e peeling molto molto delicati, magari quelli ad azione meccanica, piuttosto che quelli chimici, troppo aggressivi e sconsigliati in caso di esposizione al sole. Anche l’alimentazione gioca un ruolo cruciale ed è un altro aspetto da tenere in considerazione in caso di pelle disidratata. Il nostro corpo infatti va idratato anche “dall’interno”, non solo da fuori con creme e prodotti di bellezza. Per risolvere il problema nella nostra dieta non possono mancare frutta, verdura e alimenti come il pesce, i legumi e la frutta secca in quanto sono molto ricchi di omega 3 e omega 6, dei veri toccasana per la pelle.

Ovviamente è anche molto importante bere ogni giorno almeno 2 litri di acqua, per garantire la corretta idratazione dell’organismo e aiutarlo a svolgere le normali funzioni di depurazione quotidiane.

Rimedi naturali per curare la pelle disidratata

Ci sono alcuni rimedi naturali per offrire una maggiore idratazione alla pelle in estate, anche se ovviamente bisogna sempre fare attenzione a non essere allergiche o iper-sensibili a qualche componente.

Un ottimo rimedio è il gel di aloe vera, che aiuta a ristabilire la normale idratazione della pelle, senza ungere. Inoltre contribuisce anche a curare screpolature e scottature solari.

Anche l’olio di mandorle è un ottimo rimedio naturale che dona alla pelle elasticità, luminosità e morbidezza.

In generale questi consigli andrebbero seguiti durante tutto l’anno per garantire una buona salute della pelle e del corpo in generale, e tanto più d’estate in cui i nostri organi sono sottoposti a stress e caldo fuori dal comune.

Anche la protezione solare non andrebbe mai sottovalutata: anche se ci siamo abbronzate, lo schermo va sempre indossato, usando prodotti specifici per viso e corpo e scegliendo, se possibile, la protezione 50 o 30.

Garantire una corretta idratazione della pelle in estate aiuta non solo a sentire un maggior confort, ma anche a prevenire invecchiamento precoce, macchie e rughe.

Come curare la pelle con il caldo: prodotti rinfrescanti

Fortunatamente, contro i disagi arrecati alla pelle dal caldo eccessivo esistono alcuni prodotti rinfrescanti e anti-caldo che possiamo utilizzare per alleviare il fastidio.

Gel con effetto ghiaccio

Prodotti rinfrescanti molto comuni sono i gel o le creme con effetto ghiaccio. Esse vanno applicate sulla pelle, in particolare sul viso, e hanno l’obiettivo di donare un effetto rinfrescante e immediato. Molte contengono ad esempio mentolo, l’ingrediente rinfrescante per eccellenza. Ne esistono di moltissimi tipi e di tante marche diverse, e nulla vieta di sperimentare. Vi accorgerete che alcuni prodotti puntano più sulla freschezza immediata, mentre altri sono più duraturi. Inoltre, esistono moltissime formule bio, per cui potrete stare al fresco senza intaccare l’ambiente.

Il latte detergente

Sono molte le donne che fanno fatica ad applicare la crema viso, che rende ancora più soffocante una giornata già afosa. Per questo motivo, il latte detergente risulta una manna dal cielo: molto più leggero e fresco, ma soprattutto molto idratante, perfetto per proteggere la pelle. Bisogna prestare attenzione che questi prodotti non contengano ingredienti dannosi, quale silicone o paraffina, che risultano anche pericolosi per l’ambiente.

L’idrolato di lavanda

Un altro utile prodotto, che dà subito un maggiore benessere nelle giornate più afose, è l’idrolato di lavanda. Esso va tenuto in frigorifero, così da essere sempre pronto e alla giusta temperatura. Per applicarlo può essere utilizzato un dischetto di cotone. Il suo effetto è lenitivo e rinfrescante, inoltre è anche anti-batterico. Un buon sostituto dell’idrolato di lavanda è quello alla menta. Forse è ancora più rinfrescante, ma perde potere lenitivo, tipico della lavanda. Potrete scegliere voi, in base alle vostre esigenze, cosa usarlo, magari alternando i due prodotti durante la giornata.

Il deodorante in pasta

Ultimo alleato della vostra freschezza sarà il deodorante in pasta. Esso è ricco di bicarbonato, e assolutamente anti-odore, ed è utilissimo per prevenire eccessiva sudorazione. Applicatelo nelle zone dove sudate di più abitualmente, così da ridurre anche il rischio di irritazioni della pelle.

Gli ingredienti della cucina vengono ancora una volta in nostro aiuto. Con pochi semplici prodotti 100% naturali siamo in grado di proporvi cinque maschere che uniscono l’utile al dilettevole: preparazioni semplici e grandi risultati contro il caldo estivo, per donare una nuova lucentezza alla vostra pelle disidratata dalle alte temperature.

Maschera succo d’arancia e gel di Aloe

Questa maschera molto semplice lascerà la vostra pelle più fresca e profumata. Un trattamento utile a chi soffre il gran caldo e tende ad avere la pelle grassa o sudata.

Prendete un’arancia e spremetene il succo lasciando anche i grumi e la polpa. Frullate fino ad ottenere un composto grumoso ma omogeneo, e poi unite un cucchiaio di gel di Aloe mescolando con cura con un cucchiaio.

Con l’aiuto di un pennello stendete la maschera sul volto, concentrandovi nella zona T ma facendo attenzione a non entrare in contatto con gli occhi (gel di Aloe e succo d’arancia bruciano sulle parti sensibili!). Lasciate in posa per dieci minuti, spalmandola anche sul collo e dietro le orecchie.

Risciacquate con acqua tiepida e, se volete, usate una crema idratante e rinfrescante per un effetto più duraturo. Voilà, una pelle luminosa e meno accaldata!

Maschera succo di limone, miele e basilico

Sembra una ricetta strana, ma funziona e lascia la pelle morbidissima. Il segreto di questa maschera è rinfresca la pelle mentre restringe i pori, per un effetto più riposato ma anche più pulito.

Come si prepara? Semplice! Prendere un cucchiaio di miele e unitelo al succo di mezzo limone, poi tritate le foglie di basilico (2-3 dovrebbero bastare) e unite il composto finché non sarà ben omogeneo e amalgamato. Con un pennello o anche con le dita usate il composto su tutto il volto, esclusi gli occhi. Tenete in posa per 15 minuti, ricoprendo con un panno umido e fresco.

Un momento di relax piacevolissimo! Risciacquate con acqua fredda e ripetete due volte a settimana per un effetto favoloso e duraturo. La pelle sarà più fresca e più levigata, ma anche meno stressata dal gran caldo e meno incline alle impurità.

Maschera zucchero di canna, acqua ghiacciata e olio di cocco

Sembra proprio una triade bizzarra, ma questa maschera aiuta a prevenire gli arrossamenti della pelle e la stanchezza cellulare. Una grande alleata contro il caldo! Il procedimento è un po’ più complesso: intanto bisogna ghiacciare l’acqua in qualche cubetto. Una volta ottenuti i cubetti, cospargeteli di zucchero di canna e lasciate a temperatura ambiente qualche minuto, il tempo che si sciolgano un poco. Nel frattempo con l’uso delle dita ungete il volto di olio di cocco, sempre evitando gli occhi e segnando bene il contorno labbra e zona T.

Quando la faccia sarà completamente unta, versate ripetutamente i cubetti di ghiaccio con lo zucchero di canna sul volto, ripetendo il procedimento 10-15 volte, o finché i cubetti non si saranno sciolti del tutto e l’acqua non sarà più gelida. Risciacquate abbondantemente con acqua fresca, finché tutto l’olio non sarà andato via. Questa maschera aiuta a combattere la pelle secca o gonfia dal calore, ma anche a farla apparire più levigata e lucente.

Maschera bicarbonato e cetriolo

Questo trattamento, se ripetuto tre volte a settimana, aiuta a prevenire qualunque forma di acne e pelle grassa. Si tratta di una maschera molto nutritiva e pulente, adatta anche alle pelli più sensibili.

Il procedimento è basilare: frullate un cetriolo intero, dopo aver lavato bene la buccia, fino ad ottenere una spuma omogenea, poi unite 2 cucchiaini di bicarbonato e con l’aiuto di un pennello spalmate il composto su tutto il viso. Fate attenzioni agli occhi, teneteli chiusi (fatevi aiutare) e usate l’ultima pennellata per ricoprire anche le palpebre. Lasciate in posa per 10 minuti e poi risciacquate abbondantemente con acqua tiepida.

Et voilà! Una pelle più chiara e luminosa, senza occhiaie e borse. Un volto perfetto in poche settimane!

Maschera foglie di menta, miele e caffè

Questa maschera, che sembra più un intruglio che altro, è in realtà una meravigliosa scoperta. Si tratta di un procedimento semplice e dai grandi risultati, aiuta la pelle ad apparire ed essere più riposata, ma anche a sentirsi più fresca durante le ore più calde. Tritate qualche foglia di menta e unitele ai fondi di caffè raffreddati fino ad ottenere un composto fino ed omogeneo. Lasciate riposare qualche minuto e poi unite due cucchiaini di miele, e mescolate. Con un pennello cospargete il volto evitando gli occhi e le zone sensibili. Con le dita massaggiate delicatamente le guance, come uno scrub, e poi risciacquate con acqua tiepida fino ad ottenere una pelle pulita e levigata.