Le tendenze scarpe della moda estate 2024 hanno dirottato tutta la nostra attenzione su sandali, infradito e ciabattine (come giusto che sia). Ma arriverà presto un momento (uguale a dire: settembre!) in cui saremo probabilmente di nuovo a caccia di sneakers cool. Ecco perché vale assolutamente la pena arrivare preparate a quel momento, col paio di scarpe giuste al momento giusto. Come fare? Anticipando il modello must-have dei nostri prossimi look ai saldi estivi.

Sneakers scontate: come anticipare le tendenze di settembre?

La lezione di stile in fatto di sneakers è sempre sotto i nostri occhi, basterebbe dare attenzione allo street style delle it-girls. Tra proposte estrose e sui generis non mancano mai quelle minimali che sfidano e vincono la prova del tempo: trattasi delle scarpe da ginnastica più iconiche, non solo nel brand ma anche nel modello. Tra queste ci sono senz’altro le Air Jordan di Nike e le Samba di Adidas (per esempio), così come le sneakers New Balance che fashioniste e addette ai lavori del sistema moda adorano interpretare a modo proprio col calzino da spugna.

Foto Launchmetrics/Spotlight

E chi dice che le sneakers possano essere indossate solo in versione urban, non ha ancora mai esplorato perimetri molto più bon ton e romantici: vedere per credere questa mise che ti proponiamo in foto sotto, dove le scarpe da ginnastica Adidas trovano spazio sotto un delizioso vestitino rosa e calzini con stampa floreale.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le scarpe da ginnastica scontate da comprare ora

In tela, in pelle o in camoscio: dicci quale materiali desideri e noi ti sveleremo quali sneakers indossare. Vero è che l’investimento sarà a portata di tasche, perché i saldi estate 2024 ci consentono di approcciare più tipologie di scarpe da ginnastica avendo cura di rispettare tendenze e budget. Se stai cercando una proposta ibrida, perfetta per l’estate come per le prime giornate di autunno, ti consigliamo le iconiche Superga (che non passano proprio mai). Anche le sneakers in camoscio di Max Mara trasudano grinta ed eleganza in chiave più cool. Se invece è il fascino urban a cui proprio non resisti, ti esortiamo a considerare le sneakers di Nike, Adidas e New Balance tra i tuoi papabili acquisti in saldo. Buono shopping!

Con tomaia in tela e zeppa in gomma naturale, Superga (in sconto a €52,50)

Con dettaglio glitter e punta simil suede, Bata (in sconto a €41,99)

Con profilature arancioni e fascia a strappo frontale, Adidas (in sconto a €60)

In tessuto e pelle scamosciata, Tommy Hilfiger, su Zalando (in sconto a €54,99)

Modello iconico Dunk Low, Nike (in sconto a €90,99)

Con tecnologia softride foam per il massimo comfort, Puma (in sconto a €39,95)

Con intersuola ammortizzazione e suola esterna in gomma, Reebok (in sconto a €36)

In pelle scamosciata, Max Mara, su MyTheresa (in sconto a €282)

In pelle e con soletta interna memory foam, Hogan (in sconto a €224)

In pelle e tessuto, New Balance, su MyTheresa (in sconto a €104)

