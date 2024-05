A ppena la si applica sul viso, scompare nella pelle. Come se fosse fagocitata all'istante. È la curiosa maschera idratante appena importata dalla Corea e già divenuta virale. Ma come fa a sciogliersi? Il segreto è nella sua tecnologia (oggetto di brevetto). Scopri perché e a cosa serve

Dopo la face mask in tessuto, quella in idrogel, in gomma e in foglie di oro battuto, arriva la maschera al collagene che scompare letteralmente sulla faccia. È l’ultima “diavoleria” (mai termine fu più appropriato) della cosmetica made in Corea, la culla delle innovazioni beauty. A far da volano è, guarda caso, il social TikTok, sempre in pole position dove c’è da divertirsi. Sì, perché questa maschera viso “a scomparsa” ha sicuramente un quid di divertente. Oltre a essere un’idea beauty molto curiosa. Scopriamo di cosa si tratta.

Che cos’è la maschera solubile al collagene

La prima, almeno in Italia, a scoprire la maschera al collagene solubile è stata Giulia Salemi, conduttrice e modella appassionata di prodotti beauty. È di pochi giorni fa il suo video su Instagram e TikTok in cui ci mostra come un foglio di collagene si scioglie sulla pelle, pochi istanti dopo averlo applicato sulla guancia.

Più in fondo, capiremo che, in realtà, questa speciale maschera non è costituita da un foglio, come le ormai tradizionali maschere in tessuto, ma è il frutto di una tecnologia davvero avanzata e brevettata.

Uno screenshot dell’account TikTok @giuliasalemi

Com’è fatta la maschera che “scompare” sulla pelle

Più che un foglio, questa maschera solubile è un film di collagene che si dissolve istantaneamente, pochi attimi dopo averli poggiati sulla pelle. Il suo nome internazionale è infatti Collagen Film Dissolving Mask. A differenza delle maschere in tessuto o in idrogel, non ha la struttura ovale – con i fori per gli occhi, il naso e la bocca – in cui infilare il viso. La maschera solubile è, invece, realizzata in strisce da applicare su varie aree del viso, come guance, fronte, contorno occhi e mento, a seconda delle esigenze epidermiche.

Il bello è proprio questo: scegliere la zona di applicazione per vederla più morbida e luminosa. Prima di restare incantati dalla dissolvenza di questa maschera, il viso va preparato. Si inumidisce la pelle con lo spray al collagene incluso nella confezione: questa operazione serve proprio a compiere la magia del film che viene “fogocitato” dalla pelle. Dopo aver vaporizzato lo spray sull’area di interesse, vi si appoggia delicatamente il film di collagene solubile.

Cosa fa la maschera al collagene dissolvente?

Sulle confezioni delle case produttrici di queste maschere “a scomparsa” dichiarano che i film invisibili al collagene hanno effetti anti-età, distensivi e rimpolpanti della pelle poiché contengono acido ialuronico e collagene idrolizzato. In realtà, è difficile immaginare che questi effetti siano a lungo termine, come possono essere per esempio quelli forniti dai filler di sostanze iniettabili, che aumentano la produzione naturale di collagene (una di queste è l’idrossiapatite di calcio).

Sicuramente, queste maschere dissolventi donano un alto livello di idratazione prolungata che dura per tutto il giorno, e che è il segreto della glass skin o la dewy skin, la pelle luminoissima quasi umida che piace tanto alle donne coreane. Un trend di grande successo anche alle nostre latitudini.

Uno screenshot dell’account TikTok @mireayarios

Come fa una maschera a sciogliersi nella pelle?

Già, la domanda è lecita: come fa un film invisibile a sparire una volta applicato sul viso? Il merito è di una nanotecnologia brevettata a base di una pellicola sottilissima di collagene che ha lo spessore di un capello. Questo film super sottile subisce poi un ispessimento – se così si può dire – per mezzo di altri 30 strati di collagene (sempre sotto forma di nanofilm), appoggiati gli uni sugli altri.

Da questo processo viene creata la maschera solubile al collagene capace di fondersi letteralmente nella pelle. La differenza con le maschere in tessuto tradizionali? Il fatto che le maschere solubili non hanno lo strato cartaceo che poi va rimosso.

Una volta applicato sulla pelle umida, il magico film somministra nella pelle i principi attivi, e cioè, secondo quanto dichiarato dalla maggiore casa produttrice: 0,14% di acido ialuronico, collagene puro e collagene idrolizzato al 99.86%, cioè sottoposto all’idrolisi, un processo che lo scompone in peptidi, sostanze bio-disponibili e quindi più facilmente assorbibili dalla pelle, perché costituite dagli amminoacidi, le sostanze proteiche che compongono il nostro derma.

Funzionerà? Nel dubbio, non resta che provarle!

Le maschere solubili al collagene le trovi su Amazon

Una confezione di 18 strisce in varie formati per un’infusione di collagene istantanea.

Maschere dissolventi al collagene in 27 pezzi, per fronte e guance.

Un kit per tre cicli completi di maschere solubili per una pelle ad alto tasso di idratazione.