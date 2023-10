Che cos’è il massaggio cinese Tui-Na e a che cosa serve?

I l massaggio cinese Tui-Na regala numerosi benefici: migliora il sistema immunitario, aiuta a trattare l'emicrania ed è anche un ottimo supporto per chi sta affrontando un post intervento; scoprite tutto quello che c'è da sapere su questa tecnica orientale

Il massaggio cinese Tui-Na (pronunciato “twee nuh”) è una tecnica di guarigione che combina movimenti delicati e ritmici di picchiettamento e di presa con lo stretching e con lunghe carezze lineari e ininterrotte. Questa tecnica riduce lo stress e migliora la circolazione stimolando il rilascio di endorfine. Il Tui-Na proviene dalla Cina ed è noto anche come massaggio tuina o massaggio cinese.

Sebbene sia generalmente conosciuto come massaggio, il Tui-Na è in realtà un sistema di tecniche di manipolazione del corpo a scopo terapeutico. In effetti, Tui-Na significa “spingere ed estendere” in cinese. Questi movimenti vengono eseguiti con le mani e le dita piuttosto che con oli o lozioni. Il Tui-Na ha molti benefici per il corpo e la mente.

A cosa serve il Tui-Na?

Il Tui-Na è una terapia ampiamente utilizzata per diverse condizioni, tra cui mal di testa, artrite, reumatismi, distorsioni, stiramenti e altre lesioni dei tessuti molli. Può essere utile anche per i pazienti in fase di riabilitazione dopo un intervento chirurgico e per le persone che gestiscono il dolore cronico.

Il Tui-Na può essere praticato come massaggio rilassante generale o specifico per determinate aree del corpo. Spesso viene praticato per aumentare la flessibilità e la gamma di movimenti delle articolazioni. Il Tui-Na viene utilizzato anche per trattare condizioni legate ai sistemi interni ed esterni del corpo.

Può essere utilizzato come rinforzo del sistema immunitario, come metodo per trattare alcuni tipi di mal di testa o come metodo per affrontare problemi di salute mentale come l’ansia o la depressione; insomma potete praticare questo massaggio fai da te anche a casa ma è sicuramente più indicato rivolgersi ad un professionista.

Come funziona il massaggio Tui-Na?

Durante un massaggio Tui-Na, i terapisti utilizzano movimenti lunghi e fluidi per rilassare i muscoli e sciogliere contratture. Applicheranno anche tocchi e pressioni brevi e ritmiche per manipolare il tessuto connettivo e le articolazioni e utilizzeranno lo stretching statico per allungare i muscoli. Il Tui-Na mira a rompere queste restrizioni e a migliorare la circolazione stimolando il rilascio di endorfine. Si tratta di una tecnica di manipolazione a bassa forza. Le tecniche di massaggio cinese Tui-Na sono utilizzate anche per problemi muscolo-scheletrici, come mal di schiena, dolore alle spalle e artrite, e per il benessere generale.

Chi può trarne beneficio

Chiunque può trarre beneficio dal Tui-Na, indipendentemente dall’età o dalle condizioni fisiche. Le persone che soffrono di condizioni esacerbate dallo stress e dalla tensione, come mal di testa e ansia, possono trarre beneficio dal Tui-Na, in quanto si ritiene che riduca le emozioni negative e migliori l’umore. Il Tui-Na può anche aiutare le persone con lesioni e altre condizioni croniche a migliorare la gamma di movimenti e a gestire il dolore.

Come si fa il massaggio Tui-Na?

Il Tui-Na è un’antica tecnica di guarigione che agisce per aumentare il flusso sanguigno, ridurre lo stress e migliorare la salute fisica e mentale. Il Tui-Na è una forma di massaggio che utilizza lo stretching e la pressione delicata per sciogliere i nodi nei muscoli e nelle articolazioni. Il massaggio cinese Tui-Na viene generalmente praticato su un tappetino a terra, senza l’applicazione di oli o lozioni.

La pressione delicata viene esercitata nella direzione del flusso sanguigno, ad esempio lavorando con la forza di gravità per allungare la schiena. L’obiettivo del terapeuta Tui-Na è quello di spostare il paziente nella posizione che ritiene migliore per lui. Il Tui-Na è un tipo di massaggio fluido e ritmico che prevede lunghi sfioramenti e pressioni costanti su varie parti del corpo. Il terapeuta userà anche tocchi e pressioni brevi e ritmiche per manipolare le articolazioni e il tessuto connettivo.

C’è qualche rischio nel ricevere un massaggio Tui-Na?

Il massaggio tradizionale cinese Tui-Na è generalmente sicuro, anche se esistono alcune controindicazioni di cui gli operatori devono essere consapevoli:

Chi ha la pressione bassa può essere più sensibile agli effetti del Tui-Na e dovrebbe consultare un medico prima di sottoporsi al massaggio.

può essere più sensibile agli effetti del Tui-Na e dovrebbe consultare un medico prima di sottoporsi al massaggio. Se avete una ferita o una lesione recente , evitate il Tui-Na perché può causare un eccessivo sanguinamento.

, evitate il Tui-Na perché può causare un eccessivo sanguinamento. Se si è affetti da patologie preesistenti come problemi cardiaci, epilessia, rottura o ernia del disco, tumore al cervello, coaguli di sangue nelle arterie o altre patologie neurologiche, è bene consultare un medico prima di sottoporsi al Tui-Na.

Quanto costa il massaggio Tui-Na

I costi del massaggio cinese Tui-Na variano sia dalla durata del trattamento sia del luogo in cui viene eseguito. In linea generale, comunque, affidandosi a professionisti seri e qualificati si arriva a pagare tra i 45 e i 50 euro per mezz’ora di massaggio e fino a 80-100 euro per 50 minuti-un’ora di seduta.

Cosa non fare dopo un massaggio

Per evitare di perdere i benefici di un massaggio, tra cui anche quelli del Tui-Na, ci sono alcune cosa da evitare. Innanzitutto, alla fine del trattamento è meglio non alzarsi troppo di fretta, ma prendersi il giusto tempo per assorbire i benefici del massaggio; al contrario, si rischiano vertigini e capogiri. È poi consigliabile non assumere alcool o caffeina alla fine della seduta e non fare sforzi fisici importanti nel giorno in cui è stato eseguito il trattamento. Molto importante la reidratazione: alla fine del massaggio può succedere di aver perso liquidi, ricordatevi quindi di bere la giusta dose di acqua.

Il Tui-Na è adatto a voi?

Il Tui-Na è una terapia rilassante e benefica per molte persone. Se siete interessati a ricevere questo tipo di massaggio, è importante trovare un operatore qualificato ed esperto. Il Tui-Na è un ottimo modo per migliorare la salute e il benessere generale, in quanto può ridurre lo stress, aumentare il flusso sanguigno e migliorare la flessibilità.

È una terapia sicura e benefica per molte persone e può essere utilizzata per trattare una varietà di condizioni diverse. Se si desidera esplorare e beneficiare delle proprietà curative del Tui-Na, è consigliabile recarsi da un terapeuta specializzato in questa tecnica.

Ora sapete tutto ciò che serve sul massaggio Tui-Na, quali sono i benefici e chi dovrebbe trarne beneficio… non vi resta che prenotare una seduta da un professionista.