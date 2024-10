I tuoi capelli sono sciupati e hai l’impressione che non crescano mai. Hai comprato prodotti specifici e integratori. Ma perché non provi ad aiutarti anche con una alimentazione ad hoc? Certamente, investire nei giusti prodotti per la cura dei capelli aiuta molto a mantenerli in salute, ma puoi aumentare naturalmente la crescita mangiando i cibi giusti. Così li nutri dall’interno.

L’importanza di una dieta equilibrata

Una dieta equilibrata e nutriente è essenziale per la salute e la crescita dei tuoi capelli. Nella tua alimentazione non dovrebbero mai mancare le proteine, che sono un gruppo alimentare essenziale poiché i capelli sono composti da proteine chiamate cheratina. Allo stesso modo, gli amminoacidi, come la L-cisteina e la L-lisina, sono anche necessari, in quanto sono i mattoni delle proteine.

Attenta alle diete restrittive

Le carenze nutrizionali contribuiscono al diradamento e alla perdita dei capelli. Le diete rigorosamente restrittive possono contribuire a questo problema, in quanto potrebbe venire a mancare il pieno equilibrio dei nutrienti necessari per sostenerne la crescita. Ma allora: che cosa dovresti mangiare?

Capelli, il segreto è in ciò che mangi

Una dieta ben bilanciata per la salute dei capelli dovrebbe includere vitamina D, vitamina C, folato (vitamina B12), riboflavina (vitamina B2), biotina, ferro, zinco, selenio, antiossidanti e acidi grassi omega-3 e omega-3. Inoltre, dovrebbe includere una quantità sufficiente di macronutrienti come proteine e grassi sani.

Secondo molti esperti, un corpo che viene nutrito da una serie di vitamine, minerali, antiossidanti e acidi grassi avrà capelli sani. Una dieta ricca di frutta colorata, verdura, grassi vegetali e cereali integrali trasformerà la tua salute in tanti modi, e un effetto sarà proprio il benessere dei tuoi capelli.

Mangia molte proteine

I capelli sono principalmente fatti di proteine, quindi devi introdurne abbastanza con la tua dieta. Per esempio, potresti mangiare carni magre e pollame, che sono anche ricche di ferro. La carenza di ferro è legata alla perdita dei capelli e gli alimenti che ne sono ricchi possono aiutare a prevenirla. La carne rossa contiene anche zinco.

La carne di alta qualità e il pollame forniscono al corpo anche otto aminoacidi essenziali che non può produrre da solo. Sono ricche di sostanze nutritive come ferro, magnesio, calcio e vitamine come D, B6 e B12. Il brodo di carne è ricco di aminoacidi e collagene.

Capelli, i benefici di fagioli, lenticchie e quinoa

Se non mangi carne, opta per alternative vegetali come fagioli, lenticchie e tofu, che sono fonti essenziali di proteine e zinco. I fagioli sono anche ricchi di ferro. Inoltre, la quinoa è un superfood essenziale perché contiene tutti gli amminoacidi che il tuo corpo non può produrre da solo. Contiene anche antiossidanti che aiutano a proteggere i capelli dai danni.

Il pesce ti fa bene

Ricchi di acidi grassi omega-3 che promuovono la crescita e la densità, i pesci grassi come il salmone, lo sgombro e le sardine sono eccellenti per la salute dei capelli. Inoltre, sono pieni di proteine, vitamine del gruppo B, ferro e vitamina D, che possono migliorarne la forza e la lucentezza.

Il salmone e le verdure, abbinate a un carboidrato nutriente come il riso integrale, sono un ottimo modo per ottenere un delizioso pasto equilibrato e allo stesso tempo aiutare i tuoi capelli.

Capelli, un aiuto dalle uova

Anche le uova sono perfette, perché ricche di proteine e biotina che alimenta la produzione di cheratina e stimola la crescita. Inoltre contengono zinco, selenio e le vitamine D e B, che aiutano a prendersi cura della salute del cuoio capelluto. Contengono L-cisteina, che aiuta a mantenere la forza e l’integrità della tua chioma.

Il potere dell’avocado

Puoi ottenere la tua dose giornaliera di ferro anche attraverso gli spinaci. Anche altre verdure a foglia verde, come il cavolo, aiutano la crescita dei capelli. Ma c’è un alimento che è davvero speciale: l’avocado, che contiene vitamina A, vitamine del gruppo B, vitamine C, D, E, ferro, zinco e biotina. Quest’ultima può essere trovata, oltre che nelle uova, anche in noci e cereali integrali.

Capelli più sani con le noci

Noci e semi contengono zinco e una manciata di altri nutrienti essenziali per la cura dei capelli, come vitamina B, vitamina E, zinco, acidi grassi. Sono anche ricchi di omega-3, che aiutano a nutrire i capelli, sostengono la crescita e danno lucentezza. Le noci contengono biotina, vitamine E e B e acidi grassi omega-3. Le mandorle sono ricche di vitamina E, nota per proteggere dai danni dei capelli, mentre le noci del Brasile sono una grande fonte di selenio, cruciale per la salute del cuoio capelluto. Inoltre, anche le noci sono ricche di proteine.

Agrumi e vitamina C

Gli agrumi, come arance, pompelmi e limoni, sono ricchi di vitamina C, che supporta la produzione di collagene. Anche i peperoni sono ricchi di vitamina C e le bacche ne sono una grande fonte. Bacche e mirtilli sono ricchi di antiossidanti, che possono aiutare a proteggere i capelli dallo stress ossidativo, mantenendoli radiosi.

Capelli e yogurt greco

Non tralasciare i latticini. Il latte contiene sia vitamina D che L-lisina, essenziale per la produzione di collagene. Per una spinta extra di proteine, prova lo yogurt greco: contiene tutto quanto sopra, B5 e proteine.

Bevi molta acqua

Infine, l’acqua è ben meritevole di un posto in questa lista. Rimanere idratate è essenziale per la salute generale, compresa la salute dei capelli. La disidratazione può renderli fragili e più inclini alla rottura.

No allo stress

Oltre a ottenere una corretta alimentazione, altre modifiche allo stile di vita possono migliorare la salute dei capelli. Lo stress svolge un ruolo importante: cerca di ridurlo il più possibile. Se sei a dieta, aggiungi integratori ad hoc.