Antirughe, idratanti, leviganti, purificanti, in crema, in patch, in gel. Basta dare uno sguardo in profumeria o al supermercato e si trovano mille maschere viso diverse. Ciascuna promette meraviglie. Ammettiamolo: tutta questa varietà può confondere. Le guardi e ti chiedi: quale sarà la più adatta a me? Dipende da diversi fattori. Il primo da considerare è la tua pelle.

Che pelle hai?

Prima di scegliere una maschera per il viso, chiediti che tipo di pelle hai. È normale? Grassa? Secca? Mista? Oppure è sensibile, o anche matura? La scelta non può prescindere da questo, se vuoi ottenere benefici mirati ed evitare di fare danni.

Maschere viso per pelli normali

In linea di massima, per le pelli normali vanno benissimo le maschere a effetto scrub, da usare una volta a settimana. Ottime quelle idratanti, in crema o in tessuto, purché sia una idratazione non eccessiva, altrimenti rischi di rendere la pelle troppo grassa.

Pelle secca o mista

Se, invece, la pelle del tuo viso è secca, tesa e screpolata, meglio puntare su maschere delicate e che idratino a fondo. Perfette quelle in tessuto. Per la pelle mista meglio applicare una maschera diversa a seconda della zona del viso: se, per esempio, la pelle sul naso è più grassa e sulle gote più secca, puoi usare due tipi di maschera diversi, facendo attenzione a non mescolarle, per ottenere migliori benefici.

Maschere viso per la pelle grassa

Infine, se hai la pelle grassa dovresti evitare di stressarla ancora di più, specie se è acneica. Prediligi le maschere viso opacizzanti, detossinanti e quelle specifiche per l’acne e i brufoli.

E se ho la pelle sensibile?

La pelle può anche essere sensibile. Si arrossa facilmente, si screpola, reagisce male agli agenti atmosferici e, talvolta, anche ai prodotti che usi. In questi casi devi andarci con i piedi di piombo. Le maschere delicate all’argilla bianca o rosa sono meno aggressive rispetto all’argilla verde. Scegli prodotti che abbiano funzioni lenitive e reidratanti, magari a base di estratti di malva e rosa.

Maschere viso per pelle matura

Un caso a parte riguarda, poi, le pelli mature, che necessitano di tanta idratazione e nutrizione. In questi casi, puoi sfuttare i benefici anti-invecchiamento dell’acido ialuronico e del collagene. Puoi sceglierne una in tessuto, che trasmetterà alla tua pelle tutti gli elementi di cui ha bisogno. Inoltre, puoi sfruttare i benefici dei patch per il contorno occhi, per levigare e idratare questa zona così delicata.

