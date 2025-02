Punturine che rimpolpano la pelle utilizzando il proprio grasso. Needling che rigenera in profondità, ma senza ricorrere ai soliti aghi. Trattamenti come lifting, ma eseguiti con il laser invece che con il bisturi. I nuovi ritocchini di medicina estetica per rinfrescare il viso sono sempre più soft e garantiscono risultati naturali e armoniosi. E, soprattutto, personalizzati. Scoprili qui.

Il migliore tra i nuovi ritocchini di medicina estetica: iI filler in versione bio

Per ridare turgore al viso senza pentirsi di un effetto innaturale, il top dei nuovi ritocchini è il biofiller della medicina rigenerativa, a base di materiali ottenuti dai propri tessuti, quindi perfettamente compatibili. I più innovativi sono quelli derivati dal tuo stesso adipe: in pratica, dalle zone dove tende ad accumularsi la ciccia, come l’addome, dopo una leggera anestesia locale viene prelevato il grasso con una microcannula. «Per esempio con la nuova tecnica Lipogems, dopo essere stato sottoposto a uno speciale trattamento, l’adipe viene iniettato nelle zone che hanno bisogno di essere rimpolpate, come le guance e il contorno occhi» spiega il chirurgo plastico Carlo Tremolada. Il risultato non è immediato, sarà visibile in maniera graduale, ma assicura una lunga durata (si parla di anni) e lascia la pelle più compatta, più soda e con rughe meno evidenti (unica seduta da circa 3.500 euro, a seconda della zona da trattare).

La radiofrequenza 2.0

Se sei per le soluzioni tecno, la radiofrequenza non ti deluderà: i nuovi apparecchi garantiscono ritocchini super, sia full face sia su zone mirate. Tra le novità c’è la radiofrequenza monopolare del Reaffirmage, scelta anche da Jennifer Aniston: uno speciale manipolo manda in profondità onde elettromagnetiche ad alta frequenza che, stimolando intensamente il neocollagene, migliorano il tono e l’elasticità cutanea. Funziona bene anche per le palpebre cadenti, con un effetto simile a quello di una blefaroplastica (una seduta all’anno da 1.600 euro circa). Altrettanto amata dalle celeb è la radiofrequenza frazionata ad aghi. In pole position c’è la Morpheus 8 (scelta, tra le altre da Kim Kardashian): l’ultima versione è dotata di un manipolo ancor più efficace. Con i suoi microaghi che veicolano il calore in profondità, rimodella i tessuti e ristruttura a fondo il collagene e l’elastina. Il risultato, ben visibile dopo 2-3 mesi, è un viso scolpito (2 sedute, una al mese, circa 1.500 euro l’una).

La biostimolazione senza aghi, un classico della medicina estetica

Un classico per rinfrescare il viso, soprattutto nei cambi di stagione, è la biostimolazione con microiniezioni di acido ialuronico molto fluido. Ma se gli aghi non fanno per te, oggi hai a disposizione nuovi ritocchini altrettanto, se non più, efficaci. «Un protocollo super rigenerante e ristrutturante combina la fotobiostimolazione a LED, che migliora il microcircolo e attiva i fibroblasti, insieme al PRX (un peeling con acido tricloroacetico, acido cogico e perossido di idrogeno in diverse percentuali). Lo applica il medico con un massaggio che, facendo penetrare i principi attivi nel derma, restituisce definizione ai contorni del viso e riesce a attenuare anche le piccole discromie» spiega Carlo Tremolada. (servono 5 sedute, da circa 400 euro l’una).

Il botox tutto nuovo

Dimentica l’espressività congelata: la tossina botulinica per distendere zampe di gallina e rughe della fronte, oggi assicura risultati molto naturali. Il merito va a tecniche più sofisticate e sedute più distanziate (oltre i 4-6 mesi canonici). Ma, soprattutto, a nuove formulazioni che rendono il ritocchino naturale: quelle tradizionali in polvere, che vengono diluite al momento dal medico e quindi portano il rischio di dosaggi imprecisi, saranno soppiantate da nuove formulazioni liquide pronto uso (come quella di Galderma in arrivo a giugno). La versione liquida si è dimostrata perfetta anche per il microbotox, cioè l’infiltrazione “alternativa” e in dosi più leggere, quasi omeopatiche, del botulino. «Le iniezioni, eseguite vicine fra loro sulla zona da trattare, restano molto superficiali: in pratica, non raggiungono il muscolo, come succede con la versione classica» spiega Giuseppe Sito, chirurgo e medico estetico. Oltre ad attenuare le rughe, il microbotox migliora la qualità cutanea, regalando un aspetto più tonico e una pelle distesa e luminosa, effetto glassy skin.

Il needling sottozero

In versione tradizionale, il needling utilizza un rullo monouso dotato di tanti microaghi, che viene

passato dal medico su tutto il viso e in tutte le direzioni. L’obiettivo è creare microtraumi controllati nella pelle e spronarla così a ripararsi e produrre collagene ed elastina, le proteine della giovinezza. La novità è l’arrivo di un nuovo dispositivo (il Target Cool) che agisce grazie al freddo attivato da anidride carbonica. Può essere utilizzato sia da solo, per veicolare velocemente sotto cute sostanze rigeneranti, sia combinato al needling tradizionale ad aghi, che in questo modo risulterà meno fastidioso, visto

che il freddo anestetizza la pelle. «Il device è una sorta di “pistola”. Può essere caricato con sola anidride carbonica oppure, per effettuare trattamenti booster, anche con altri principi attivi (idratanti, esfolianti, vitamine, a seconda delle esigenze)» spiega Carlo Borriello, medico estetico e chirurgo maxillo-facciale. Il risultato? La pelle avrà un aspetto più luminoso, levigato e idratato e i benefici migliorano progressivamente (numero di sedute variabile a seconda dell’inestetismo; da circa 300 euro l’una).

Il laser ultra-profondo

Per un visibile effetto lifting e rassodante, soprattutto lungo la linea mandibolare – che perde tono con l’età – oggi puoi affidarti all’Endolift che, grazie a microfibre ottiche monouso (FTF Eufoton), fa arrivare direttamente sottocute energia laser per stimolare il neocollagene. Queste microfibre, poco più grandi di un capello, penetrano facilmente nella pelle senza bisogno di incisioni. Durante la seduta non senti nulla (viene comunque applicata una pomata anestetica) e subito dopo puoi riprendere la tua normale routine. Per ottenere la ridefinizione dell’ovale e una pelle visibilmente più compatta, basta un unico trattamento, che può avere una durata fino a 3 anni (costo: da 1.200 euro circa).

Il nuovo ritocchino di medicina estetica per cancellare le “bunny lines”

La tossina botulinca viene usata sempre più spesso anche per trattamenti non codificati (detti “off label”, cioè eseguiti su responsabilità del medico), ma sempre sicurissimi. È il caso delle bunny lines (rughe del coniglio), i sottili segni obliqui che, su alcuni visi, si formano quando si ride o si arriccia il naso. Con l’andare del tempo possono diventare permanenti, ma bastano minuscole dosi di botulino iniettate nell’area laterale del dorso nasale per distenderle. Il risultato dura circa 6 mesi, poi va ripetuto. In genere, si effettua nella stessa seduta in cui si interviene sulle altre zone del viso, in modo da utilizzare una sola fiala per tutto (300 euro circa).

I nuovi supereroi per ringiovanire: gli esosomi

Gli esosomi sono minuscole vescicole fondamentali per la comunicazione tra le cellule: trasportano proteine e lipidi, contribuiscono alla riparazione e rigenerazione dei tessuti. Per ora, in Europa, in medicina estetica non vengono iniettati da soli ma in combinazione con altri trattamenti. «Per esempio, dopo il needling o la radiofrequenza ad aghi, viene steso un gel, o un’altra formula, a base di esosomi che penetreranno meglio e più in profondità» spiega Giuseppe Sito, chirurgo e medico estetico. Con 3 sedute (da 250 euro l’una), la pelle si rinnova e appare più elastica, soda e levigata.

I cosmetici effetto punturina

A base di biopolimeri ultra-tensori, Lift Integral Crema Collo e Décolleté di Lierac (58,90 €, in farmacia) leviga all’istante

Peptidi effetto tensore e acido ialuronico idratante per Clinical Beauty Filler di Cocunat (139,95 €). Ha un applicatore con microaghi e si usa una sola volta al mese

Botox Like Effect Trattamento Collo Effetto Filler di Dermolab (19,90 €) risolleva il collo e rassoda il doppio mento. Piacevole e pratico da applicare, grazie alle testine massaggianti

CollagenAttivo Crema Viso Giorno Rimpolpante Effetto Lifting di L’Erbolario (47,90 €) è ricca di collagene, acido ialuronico e vitamina C

Epigenage Shot di Miamo (79 €, 10 siringhe, in farmacia) riempie le rughe, potenzia e prolunga gli effetti dei trattamenti estetici

Due forme di retinolo ed estratto di rosa bulgara per Ageless Crema Notte Collo e Décolleté di Prai (52,50 € 2 confezioni, su qvc.it)

