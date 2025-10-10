La zucca non solo è un alimento molto gustoso, ma è anche sana. Contiene numerose vitamine: A, B1, B2, B6, C, D, E e K. Inoltre, la zucca contiene anche ferro, calcio, fosforo, potassio, magnesio e zinco ed è anche ricca di AHA, che ha il ruolo di rimuovere le impurità, esfoliare e rivitalizzare la pelle. Ecco perché la zucca è una preziosa alleata della nostra beauty routine.

Zucca: le proprietà

L’autunno è decisamente arrivato, non si accontenta più di bussare alla vostra porta. I colori delle foglie in terra sono caldi e dalle sfumature brillanti, come del resto tutta la natura si tinge di giallo, oro, e arancio. Le zucche sono gli ortaggi protagonisti della stagione portando grazie alle loro innumerevoli proprietà e benefici. Mille sono i modi per cucinarle: dall’antipasto al dolce! Ma avreste mai pensato di utilizzare una zucca davanti uno specchio? No? Eppure quest’ortaggio dalla polpa dorata si rivela come un preziosissimo cosmetico. Il beta-carotene, le Vitamine A,e C, il Magnesio e il Ferro sono un cocktail antirughe potente ma soprattutto naturale! Halloween, sta per avvicinarsi, ma nessuna di voi vorrebbe veramente somigliare ad una strega…il volto è stato da poco sottoposto a mesi di stress da sole, che ha lasciato dei nuovi solchi sulle vostre guance. Riparare ai danni estivi è semplice, economico e “fai-da- te“! Della zucca non si butta via nulla, tutte le sue parti, buccia, polpa e semi sono fonte di particolari benefici che imparerete a conoscere, facendone propri i segreti che racchiudono.

Gli utilizzi beauty della zucca

Come abbiamo visto, la zucca è un alimento ipocalorico tipico dell’autunno che racchiude un vero e proprio mondo di vitamine e sali minerali preziosi per garantire alla pelle la giusta dose di luminosità. Grazie a queste proprietà, la zucca diventa una perfetta alleata della nostra bellezza. Può infatti essere utilizzata con successo nella cosmetica: risulta un prodotto lenitivo per la pelle irritata. Grazie alla vitamina A, C e agli antiossidanti, diventa un buon emolliente ed è infine un ottimo ingrediente per i trattamenti anti-age.

Olio di zucca

Tutto della zucca può diventare un componente essenziale per la tua beauty routine: la polpa, la buccia e perfino l’olio che se ne estrae ricco di fitosteroli. Quest’olio, infatti, contiene oltre il 40% di acidi grassi, saturi e insaturi, vitamine e oligoelementi come zinco, selenio e ferro: questo mix lo rende perfetto come trattamento anti-invecchiamento ma anche per chi soffre di acne e seborrea.

Gli utilizzi beauty della zucca: per la pelle

Vediamo ora una serie di ricette da realizzare con la zucca per rendere più luminosa e levigata la pelle.

Impacco allo yogurt

Munitevi di un frullatore ad immersione, 250 grammi di polpa di zucca e preparatevi a dire addio alle rughe! Con un mortaio schiacciate per bene 2 gherigli di noci, aggiungete un vasetto di yogurt naturale, e due cucciai di olio essenziale di mandorle dolci. Aggiungete il tutto alla zucca frullata ad immersione con un altro po’ di olio essenziale di mandorle dolci. Raffreddate e conservate la vostra crema in frigo, utilizzatene un velo sulla pelle umida prima di andare a dormire.

Pelle luminosa

Se avete la pelle spenta e opaca, questa maschera è la soluzione perfetta per voi, visto che la zucca è il modo più delicato per rimuovere cellule morte e impurità.

Cosa serve:

1/2 tazza di polpa di zucca

1/4 di banana

1 cucchiaio di miele

1/4 di cucchiaino di succo di limone

In una ciotola unire gli ingredienti schiacciando con la forchetta fino a quando non siano perfettamente amalgamati. Stendere la maschera in modo uniforme su tutto il viso e lasciare agire per 10-15 minuti. Infine risciacquare abbondantemente.

Pelle secca e sensibile

Se avete la pelle secca e sensibile potete preparare un purè di zucca; vi basterà frullarla e aggiungere un paio di gocce di olio d’oliva (o di jojoba oppure di mandorle dolci) in modo da renderla spalmabile. Se invece dovete combattere contro l’eccesso di sebo, aggiungete al composto un cucchiaio di yogurt bianco e un paio di cucchiaini di limone. Lasciate in posa il composto per 15 minuti e poi risciacquate con acqua tiepida.

Effetto liscio

I semi di zucca sono gli ingredienti fondamentali per un peeling lisciante, insieme a qualche goccia di miele e ad una purea di papaya. Massaggiate delicatamente la vostra pelle per qualche minuto, et voilà, lo scrub è fatto!

Gli utilizzi beauty della zucca: per i capelli

La zucca è un ottimo ricostituente anche per i capelli perché è ricca di amminoacidi e di zinco, fondamentali per stimolare la ricrescita. Ecco quindi alcuni trattamenti fai-da-te ottimo per i capelli deboli e che tendono a cadere.

Maschera con olio di cocco

Per realizzare questa maschera per capelli danneggiati, servono:

1 tazza di polpa di zucca

2 cucchiai di olio di cocco

1 cucchiaio di miele

Mescolare insieme gli ingredienti fino a quando non siano completamente amalgamati. Applicare accuratamente sui capelli asciutti e sul cuoio capelluto. Lasciare in posa per 15-30 minuti. Sciacquare e poi concludere con shampoo e balsamo.

Con il balsamo

Per favorire la ricrescita dei capelli, frullate una zucca già lessata e poi aggiungete (a freddo) una noce del vostro shampoo e del vostro balsamo abituali. Dopo il primo lavaggio, che dovete risciacquare con acqua fredda, lasciate invece in posa il composto con il balsamo per 10 minuti prima di risciacquare a fondo con acqua tiepida.

Gli utilizzi beauty della zucca: per il corpo

La zucca è utilizzata anche per composti e impacchi da stendere sul corpo.

Scrub

Chiunque dovrebbe utilizzare questo scrub nei mesi autunnali, quando la pelle si presenta secca e disidratata a causa del sole estivo.

Cosa serve:

1 tazza di polpa di zucca

2 cucchiai di zucchero di canna

1/4 di tazza di miele

Mescolare bene tutti gli ingredienti. Massaggiare il composto sulla pelle asciutta concentrandosi soprattutto sulle zone più ruvide e secche come gomiti e talloni. Infine risciacquare abbondantemente.

Esfoliante

Provate questo esfoliante a base di zucca e sentirete che pelle morbida e setosa otterrete. Ecco come procedere: tagliate la zucca a cubetti, lessatela e riducetela a mezza tazza di purea. Dopo averla mescolata con tre cucchiai di zucchero di canna e un cucchiaio di cannella, aggiungete un cucchiaio di miele e uno di olio di mandorle: otterrete una pasta tipo gel esfoliante. Applicatela sul viso e sul corpo massaggiando bene e avendo l’accortezza di essere più delicate sul viso, eseguendo movimenti circolari. Risciacquate tutto con acqua tiepida e vedrete che successo.

Drenante

La zucca si trasforma in un ingrediente magico per trattamenti drenanti: provate ad aggiungere all’acqua dell’idromassaggio dell’olio di semi di zucca che aiuta a ripristinare l’equilibrio idrico a livello cellulare. Infine, un bel massaggio a base di polpa di zucca e agrumi è l’ideale per dare una sferzata di energia e un tocco di luminosità alla pelle del corpo.

Altri utilizzi beauty della zucca

Non solo per pelle e capelli: la zucca ha tanti altri utilizzi beauty.

Unghie

Come abbiamo visto, la buccia della zucca non si getta via! Anch’essa infatti possiede delle proprietà, è infatti un potente antimicotico. Se strofinata sulle unghie e su parti di pelle interessate da infezioni fungine vi aiuterà a trarne beneficio.

Contro la cistite

La “cucurbitina” è il principio attivo di cui sono ricchi i semi della zucca. Anche questi non vanno buttati nel secchio, ed essere ottimi nelle insalate, sono utili nel prevenire e combattere la cistite, o altre infezioni che interessano l’apparato urinario. Affinché sortiscano tale effetto medicamentoso è bene consumarli crudi e mai tostati.

Leggi anche Amido di riso: il trattamento segreto per una pelle perfetta