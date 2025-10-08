Il miele è una sostanza che viene utilizzata non solo in cucina. Anche nel campo della cosmesi e del benessere del corpo, questo prodotto trova infatti una vasta applicazione, grazie alle sue infinite proprietà benefiche, molte delle quali risultano ancor oggi scarsamente conosciute al grande pubblico dei consumatori. In questa guida vogliamo dunque illustrare quali sono le proprietà del miele per capelli e per la pelle.

Miele: alleato del corpo

Nell’arco di millenni il miele è stato ampiamente utilizzato in cucina per dolcificare i cibi: energetico e nutriente, più salutare rispetto allo zucchero, è un mix naturale di fruttosio e glucosio, oltre ad altre sostanze quali le vitamine, i minerali e le proteine.

Esistono molte varianti da scegliere in base ai gusti e alle proprietà: acacia e millefiori sono tra i più utilizzati, ma in realtà ne esistono molte tipologie, dal miele di ciliegio, ottimo per la colazione, al miele di tiglio o girasole.

Il miele è un prodotto naturale dalle mille proprietà benefiche e da sempre definito un alleato del sistema immunitario grazie alle sue caratteristiche:

antiossidanti,

antibatteriche,

antibiotiche,

antinfiammatorie.

È un alimento speciale che apporta benefici alla salute e ampiamente usato anche nella cosmesi per la preparazione di ricette di bellezza. Vediamo di seguito quali sono le proprietà del miele per pelle e capelli.

Benefici del miele per la pelle

Il miele è un alleato prezioso per la beauty routine della pelle. Vediamo i suoi benefici.

Proprietà emolliente

Come accennato, i benefici che il miele è in grado di apportare alla pelle sono davvero molteplici. Non tutti sanno, forse, che la presenza di significative quantità di vitamine, proteine, lipidi e la buona concentrazione di zuccheri idrosolubili, sono in grado di attribuire al miele delle ottime funzioni emollienti, idratanti e lenitive. Ecco perché una crema a base di miele risulta essere davvero indicata per essere applicata durante tutto il corso della giornata, contribuendo in ogni momento a curare la pelle in modo rapido, salutare ed efficace.

Proprietà anti disidratazione

Il miele è inoltre utilissimo per combattere la disidratazione della pelle, in quanto contribuisce a mantenere sempre su livelli alti il corretto tasso di umidità dell’epidermide. Ciò determina le condizioni ottimali di elasticità e morbidezza della cute e dei tessuti. Non a caso, grazie a questa sua importantissima proprietà, il miele viene di sovente usato nelle formulazioni di prodotti cosmetici con marcata caratteristica anti-age. Questa sostanza è dunque davvero utile soprattutto per quelle donne (ma anche per gli uomini) over 50 che desiderano mantenere ogni parte del loro corpo in piena salute e elasticità, prevenendo le inevitabili problematiche e gli inestetismi causati dal trascorrere del tempo.

Azione purificante

Ma non solo: il miele svolge anche un’azione dermopurificante, unita ad un’attività restitutiva di grande rilevanza. Le due proprietà sono accompagnate anche da una contemporanea azione protettiva ed emolliente, che permette ad ogni persona (di ogni età) di avere una pelle tonica ed elastica, durante tutto il corso della giornata. È stato scientificamente provato che, applicando per una-due volte al giorno una crema a base di miele sulla pelle, questa rallenta in modo vistoso il proprio invecchiamento, rinnovando quotidianamente le cellule attive, garanzia massima di benessere per l’epidermide.

Capacità liftante

Attualmente il miele, anche in cosmetica, viene utilizzato anche per la sua azione definita “botox-like”. Si tratta di una proprietà liftante, che stimola la produzione giornaliera di collagene ed elastina, due sostanze che rilassano la muscolatura presente all’interno del derma della pelle. Non a caso, le più importanti cosmetologhe, utilizzano sempre più frequentemente il miele come prodotto per i loro interventi di maquillage del viso e del corpo delle loro clienti.

Proprietà battericida

Oltre a nutrire in modo intenso e completo la pelle, il miele possiede anche una massiccia azione battericida. Secondo i risultati di un recente studio, effettuato dall’Università svedese di Lund, si evince che il miele possiede ben 13 batteri dell’acido lattico i quali, durante alcuni test di laboratorio, sono stati usati per curare le ferite di alcuni pazienti. Ebbene, si è visto come il miele, a livello di azione battericida, sia stato in grado di curare ben 42 agenti patogeni differenti. Una sostanza che, dunque, può essere usata con successo anche nella cura e nella ricostruzione della pelle lesa, graffiata o ferita. In questi casi, tuttavia, la consultazione di un medico o di un dermatologo, prima di procedere con le applicazioni, è vivamente raccomandata.

Benefici del miele per la pelle: maschere e impacchi

Con il miele è possibile realizzare delle ottime maschere viso e impacchi fatti in casa adatte a ogni esigenza e tipologia di pelle.

Maschera viso nutriente

Sai che il miele è un potente cicatrizzante? Antibatterico naturale, la sua densa materia ambrata velocizza la guarigione di escoriazioni, scottature e ferite.

Dopo una giornata di vento, intenso freddo o poco piacevoli avventure climatiche, se la pelle appare tagliata e dolorante, prepara una semplice maschera nutriente in questo modo:

versa in una ciotola qualche cucchiaio di miele, aggiungi uno-due cucchiai di yogurt, idratante e calmante per la pelle, in modo da stemperare e creare un impasto da spalmare.

Una volta nella doccia (eviterai di schizzare tutto!) massaggia con delicatezza, dopo aver bagnato la pelle, tutto il corpo, in particolare le aree doloranti, con questo dolcissimo impasto. Attendi qualche minuto prima di risciacquare: nel caso tu abbia una vasca immergiti e lascia che l’acqua ti avvolga in una carezza. La pelle starà subito meglio.

Maschera esfoliante e illuminante

L’azione idratante del miele unita all’azione purificante del limone è ideale per preparare una maschera che esfolia e idrata il viso rendendolo luminoso. Ideale è l’aggiunta di olio di jojoba o cocco per un’azione ancora più nutriente e antiage.

Scrub corpo

Sulla pelle umida, sotto la doccia, applica una miscela di miele e bicarbonato con movimenti circolari e poi risciacqua con acqua fresca. La combinazione dei due elementi eliminerà le impurità dalla tua pelle lasciandola nutrita, morbida e setosa.

Detergente per il viso

Per le pelli delicate, siano esse grasse o secche, la pulizia del viso fai da te con ingredienti naturali è da preferire perché meno aggressiva dei prodotti tradizionali in commercio.

Applica sul viso asciutto del miele e massaggia delicatamente. Lascia agire per un paio di minuti, dopodiché rimuovi il miele con un dischetto di cotone inumidito. Poi risciacqua con acqua tiepida.

Benefici del miele per i capelli

Il miele ha un’azione benefica anche sui capelli. Vuoi testarne l’efficacia? Prepara un impacco per capelli sfibrati. Una ricetta fai da te dolcissima: prepara un impacco con miele di rovo e latte, ingrediente sottovalutato ma importante per la salute dei capelli, poi applica massaggiando la cute e avvolgi la testa con un foglio di plastica trasparente per alimenti. Dopo 30 minuti, o un’ora se hai tempo, sciacqua con acqua tiepida e mezzo bicchiere di aceto.

Benefici del miele per il corpo

Da sempre utilizzato come classico rimedio della nonna per calmare la tosse insieme al latte caldo, il miele possiede in realtà numerose proprietà benefiche per il nostro organismo. Il miele di trifoglio, ad esempio, ha un effetto espettorante e fluidificante. Quello di tiglio è utile contro emicranie e bronchiti, prezioso per calmare anche gli stati di insonnia e nervosismo. Il miele di abete, consigliato nella cura di tracheiti e influenza, è particolarmente indicato per chi soffre di alitosi.

In caso di cistite

Secondo diverse ricerche mediche, il miele può aiutare in caso di cistite. Il miele, infatti, agirebbe sui mastociti, implicati nell’infiammazione dei muscoli pelvici.

La varietà da prediligere? Miele di eucalipto, emolliente e antispasmodico, utilizzato anche come vermifugo. Come cura dolce contro le infiammazioni della vescica puoi preparare un infuso o del succo di mirtilli o malva, utili in casi come questi, a cui aggiungere un cucchiaio di miele.

Per la salute del cavo orale e delle gengive

Le gengive sanguinano? In un bicchiere mescola acqua e aceto di miele, poi fai una serie di sciacqui: ottimo rimedio anche per gargarismi nel caso di mal di gola e infezioni del cavo orale. L’aceto di miele si ottiene per fermentazione dell’idromele e la sua ricetta è antichissima, tanto da essere già nota ai faraoni dell’Egitto.

Per l’apparato gastrointestinale

Proprietà lassative sono state riconosciute al miele di acacia, consigliato anche per i neonati nel caso di infiammazioni dell’apparato gastrointestinale.

E per i problemi di stipsi prova questa ricetta naturale: la mattina, a digiuno, un vasetto di yogurt bianco con un cucchiaio di miele aiuterà il benessere dell’intestino, con risultati evidenti anche per la bellezza della tua pelle.

Per la linea

Proprio per il valore altamente nutritivo, nel sostituire il miele allo zucchero bisogna considerarne un 20% in meno di prodotto. Un’alternativa deliziosa e nutriente: sostituisci con yogurt greco o bianco e aggiungi un cucchiaino di miele insieme a 3-4 mandorle o noci, preziose per cuore e circolazione.

Puoi utilizzare l’aceto di miele per condire insalate e macedonie, che acquisteranno un aroma differente, ma è benefico anche per la tua salute.

Funziona come antibiotico

Recenti studi medici hanno dimostrato che il miele ha il potere di uccidere svariati tipi di batteri. Infatti, sostengono che sia un efficace antibiotico contro dozzine di ceppi tra cui la nota salmonella. Un tipo specifico di miele originario della Nuova Zelanda denominato di manuka insieme a quello della Malesia (Tualang), ha il potere di combattere efficacemente lo stafilococco e i batteri digestivi responsabili delle ulcere peptiche.

Riduce le ulcere cutanee

La maggior parte delle api deposita il perossido di idrogeno nel miele mentre sintetizzano il polline dei fiori. Questa caratteristica da sola spiega il ruolo secolare del miele nell’accelerare la guarigione delle ferite e nel trattamento di piaghe da decubito, ustioni e infiammazioni della pelle. Il miele tra i suoi maggiori benefici per il corpo può quindi aiutare a migliorare l’aspetto della cute del viso riducendo sensibilmente le ulcere cutanee. È possibile usarlo anche come crema post esposizione ai raggi solari in quanto svolge un ruolo lenitivo e rinfrescante.