5 strategie per risvegliare il corpo a primavera

10 MINUTI AL GIORNO

Se non hai mai dato importanza allo stretching è tempo di rivalutarlo... e iniziare. Ti bastano pochi minuti ogni giorno per eseguire esercizi semplici, da effettuare con calma, in modo da sollecitare e sentire i muscoli principali. Durante la mattina è un'attività in grado di avere immediatamente effetto sulla muscolare e aiutare l'elasticità del corpo; di sera, invece ti aiuterà a sciogliere contratture e tensioni muscolari accumulate durante il lavoro.