V i siete mai sentite arrabbiate o frustrate senza motivo e non riuscendo a comprenderne il perché? Ecco quali potrebbero essere le ragioni

La senti montare dentro, come se ti fossi trasformata in una pentola a pressione. È la rabbia, un sentimento comune ma anche spiacevole. Ma tu ti sei mai sentita arrabbiata senza motivo? Le ragioni potrebbero essere molte, basta saperle trovare.

Più facile è scendere a patti con la rabbia se è comprensibile, se è accaduto qualcosa di specifico che l’ha causata.

Invece, per capire come mai ci si sente così senza un perché chiaro, è necessario un lavoro più profondo. Dobbiamo fare un grande respiro e analizzare quello che stiamo vivendo. Ma – prima di tutto – bisogna come la manifestiamo: sia con gli altri, che dentro di noi.

Se ti è capitato di sentirti arrabbiata senza motivo queste potrebbero essere le ragioni.

I modi in cui si può scatenare la rabbia

Ci sono tanti modi in cui – sia consapevolmente che inconsapevolmente - diamo sfogo alla rabbia che sentiamo dentro di noi. È più facile riconoscere i sintomi se sappiamo da cosa deriva, ma possiamo farlo anche quando ci si sente arrabbiate senza motivo. Perché le ragioni ci sono sempre.

C’è chi dimostra tutta la propria collera con gesti fisici, ad esempio rompendo le cose, oppure con le parole. Ma è anche vero che alcune persone decidono di chiudersi nel silenzio, senza mostrare agli altri nessun spiraglio per intavolare una discussione. Naturalmente c’è anche chi fa male a se stesso. Ma quali sono le motivazioni?

L’ansia

L’ansia è uno dei fattori scatenanti della rabbia e, se non lo si sa, può far sentire la persona che la prova frustrata e arrabbiata senza motivo. Anche se la ragione c'è. Ed è la fatica fisica e mentale che richiede la gestione degli attacchi di panico o di quel senso di preoccupazione che annebbia la ragione.

Questi, se aggiunti a situazioni di forte stress, possono portare le persone a esplodere. Ed è questa una delle motivazioni che possono provocare la sensazione di sentirsi arrabbiate, magari pensando di non conoscerne il perché.

L'insonnia

Che la privazione di sonno sia una vera a propria tortura è cosa risaputa. Se non dormiamo per un po’ di tempo, oltre alla stanchezza, ci sentiremo anche molto irascibili. Ed è una situazione che può farci sentire arrabbiate senza motivo, la ragione principale è che non diamo peso alla qualità del nostro sonno.

L'insonnia può creare rabbia, perché fa sentire le persone frustrate e stanche. Se a questo aggiungiamo gli impegni, che devono comunque essere portati a termine, è chiaro che questa sia una situazione che crea angoscia e, di conseguenza, fa sentire arrabbiati.

Quando non riusciamo a controllare le situazioni

Tante persone soffrono se non riescono a controllare le situazioni. Sono persone attente, meticolose, spesso anche ansiose. Cosa succede, quindi, quando vedono i loro piani andare a rotoli? O semplicemente non proprio come speravano?

Accade che si sentono arrabbiate. E la ragione sta proprio nel fatto che si rendono conto di essere fallibili e – quindi – di non poter tenere tutto sotto il giogo del loro controllo.

Quando ci sentiamo vittime

In famiglia, sul lavoro, con gli amici: capita a tutti di sentirsi vittime degli eventi. Sono momenti che creano una profonda mortificazione, ma possono anche farci sentire arrabbiate senza motivo, ma le ragioni vanno solo riconosciute.

In questi casi da una parte ci si sente come se nulla girasse nel modo che vorremmo, dall’altra scatta anche l’irritazione per aver dovuto tollerare un’iniquità.

Quando non ci sentiamo capite

La paura di esprimersi, la sensazione di non essere capiti, o accettati, sono emozioni che possono farci sentire arrabbiate. Soprattutto se questo avviene con le persone che abbiamo più vicine e che dovremmo sentire empatiche e attente nei nostri riguardi.

Se non si scava dentro di noi, magari, non si riesce neppure a collegare quel sentimento di rabbia, con la sua reale ragione. Però, basta analizzarsi meglio per vedere che, dietro questa sensazione opprimente che ci logora dentro, c’è qualcosa che non funziona come vorremmo nella nostra vita. È importante lavorare su di sé e conoscersi, per poterlo comprendere appieno.

Nella fase premestruale

Frequente tra le donne sentirsi arrabbiate prima dell'arrivo del ciclo, a causa di quella che viene definita la sindrome premestruale. Del resto capita a tutte (o quasi) di sentirsi particolarmente irritabili nella fase che precede l’arrivo delle mestruazioni. Ma anche molto emotive. Questi contrasti danno vita a continui sbalzi di umore che possono provocare rabbia e mortificazione.

Quando viviamo un momento difficile

Quando si vive un periodo difficile sul lavoro o nella vita privata possono capitare momenti in cui ci si sente profondamenti arrabbiati, magari perché non si riesce a ottenere ciò che si desidera o perché le cose non migliorano. Può avvenire qualcosa nella sfera professionale, ma anche in quella sentimentale o della salute.

Questi senza dubbio sono elementi che possono dare vita alla rabbia. Ed è una delle ragioni per cui ci sente così, anche se apparentemente non si riesce a dare una spiegazione logica.

Come lavorarci

Per gestire questo sentimento è necessario lavorarci, non solo dando vita a un dialogo interiore, ma soprattutto affidandosi a un professionista capace di tenerci per mano mentre conosciamo meglio noi stessi.