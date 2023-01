Frasi Buon inizio Settimana

Una nuova settimana ha inizio, perché non inaugurarla con delle frasi belle?. Si ritorna alla routine della vita quotidiana: che sia di lavoro, di studio o di impegni diversi, affrontarla dopo il relax del week end è sempre un piccolo trauma. Cerchiamo quindi di trovare la giusta carica per portare il buonumore nella nostra settimana, affrontando il lunedì mattina con ironia e ottimismo.

Noi ti offriamo un piccolo contributo fatto di frasi e aforismi che ti aiuterà ad iniziare la giornata con un sorriso: il resto metticelo tu. Buon inizio settimana! E poi, una volta superato l'inizio, leggi anche le frasi per i giorni della settimana.

Tutti svegli? Allora si parte! Buon inizio settimana

Mi piacciono tutti i giorni della settimana tranne quelli che finiscono con "edì".

Guarda il lato buono.... almeno il Lunedì viene una volta a settimana.

Come vedo la settimana:

Il dovere ci chiama…Buona settimana a tutti!

Il weekend è la parabola perfetta della vita: quando inizi a godertelo arriva il lunedì.

Di nuovo lunedì… affrontiamolo con ottimismo! Buona settimana

Buon inizio settimana con il sorriso!

Have a great week

Un abbraccio e buon inizio settimana

Pensaci il sabato per non pentirti il Lunedì…. Felice settimana!

Bonne Semaine

Frasi Buon inizio settimana GIF

Che ne dite di condividere una bella gif di buon inizio settimana? Ne proponiamo 3, tutte divertenti e molto adatte per inaugurare la settimana che sta per cominciare. Queste gif di buon inizio settimana possono essere condivise sui social o inviate tramite Whatsapp ai nostri amici!

Frasi Buon inizio settimana immagini nuove

Una selezione di immagini sempre nuove di Buon inizio settimana. Potete usare queste, oppure potete prenderle come ispirazione per creare delle immagini di Buon inizio settimana personalizzate. Può essere carino pensare di creare per ogni settimana che inizia una nuovissima immagine, così da inviarla a tutti gli amici e alla famiglia per tenere alto l'umore.

Frasi Buon inizio settimana divertenti

Cosa c'è di meglio che un pizzico di ironia per iniziare la settimana con la giusta carica? Di seguito trovate delle frasi di buon inizio settimana divertenti, capaci di regalare un sorriso persino nel giorno più difficile: quello che segue il weekend! In alcuni casi le frasi divertenti di buon inizio settimana sono di personaggi famosi, in altri si tratta di citazioni da film o anche da canzoni. E in chiusura di giornata invia delle frasi di buona serata.

Pensavo che avrei goduto la giornata... invece la giornata ha goduto me (Garfield)

Un giorno senza un sorriso è un giorno perso (Charlie Chaplin)

A questo mondo tutto quello che ha un inizio ha anche una fine (Matrix Revolutions)

Tutte le grandi cose hanno piccoli inizi (Prometheus)

Chi ben comincia è a metà dell'opera (Detto popolare)

Chi non comincia, non finisce (Detto popolare)

Il lunedì mattina non facevo che pensare alla settimana seguente (Fight Club)

Ogni lunedì mattina si inizia una settimana che sarà peggiore di quella precedente e migliore di quella successiva (Legge di Murphy)

Vorrei una domenica pomeriggio/per ogni lunedì che non ho saputo iniziare (Lo Stato Sociale)

Quelli li odio di più/ Non lo so, ma è così/ Odio I lunedì (Lunedì, Vasco Rossi)



Frasi Buongiorno e buon inizio settimana

Due piccioni con una fava, come si è soliti dire: fare delle frasi del Buongiorno e di buon inizio settimana da usare per degli auguri doppi. E si sa che l'inizio è ben più tosto, quindi, meglio partire con una doppia dose di auguri. Ecco le frasi per dire buongiorno e buon inizio settimana, scegliete quella che vi piace di più e condividetela con tutti! E quando si fa sera, rilanciate con delle frasi della Buonanotte.

Buongiorno e buon inizio settimana, facciamoci coraggio perché passerà anche questa

Buon inizio settimana e buongiorno, che sia un inizio davvero positivo

Buongiorno e buon inizio settimana, che ogni giorno sia unico

Buon inizio settimana e anche buongiorno, così facciamo il tutto completo!

Buongiorno, ti auguro buon inizio settimana di cuore

Che sia un ottimo inizio settimana, ti invio un cordiale buongiorno!

Buongiorno, un buon inizio settimana a chi vive ogni giorno in maniera piena

Buongiorno, che tu possa passare una fantastica giornata e che la tua settimana cominci alla grande

Ti auguro un grande inizio, buongiorno!

Buongiorno, che sia anche un ottimo inizio di settimana

Frasi del buongiorno romantiche

La mattina per svegliarmi non aspetto che sorga il sole ma una tua telefonata, perché solo il tuo buongiorno è vita!

Più dolce del sogno è il risveglio al tuo fianco e il mattino ha teso sul mare le sue corde di luce

Adoro svegliarmi quando la realtà è più bella dei miei sogni. Buongiorno mio tesoro!

Sono quei sorrisi che mi mandi al mattino a fare di me quello che sono (Fabrizio Caramagna)

Stamattina il sole pensava di essere la cosa più bella al mondo, ma non si era accorto che tu, amore mio, stavi ancora sotto le coperte

Buongiorno anche a te, e poi nasce il sole, mi accorgo che vesto male, ma ho sempre addosso un po' di te (Loredana Bertè)

Essere innamorato di te è il motivo per cui vale la pena alzarsi. Buongiorno tesoro!

Ogni giorno mi sveglio accanto alla persona dei miei sogni. Buona giornata amore!

Il sole oggi è in ferie ed ha delegato te, la luce più bella e splendente, quindi scendi dal letto e comincia a brillare, buongiorno amore

Vorrei fermare il tempo solo per guardarti dormire e ammirarti per l’eternità. Buongiorno tesoro!

Frasi del buongiorno di persone famose

La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore (Voltaire)

Mi sveglio sempre in forma e mi deformo attraverso gli altri (Alda Merini)

Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l'ultimo. L'unico (Pablo Neruda)

Se ti accade al mattino di svegliarti pigro e indolente, tieni presente questo pensiero: "Mi alzo per riprendere la mia opera di uomo" (Marco Aurelio)

Il modo migliore per realizzare un sogno è quello di svegliarsi (Paul Valery)

Con il nuovo giorno arrivano una nuova forza e nuovi pensieri (Eleanor Roosevelt)

Risvegliarsi è mettersi alla ricerca del mondo (Alain)

Pensa che questo dì mai non raggiorna (Dante Alighieri)

Non importa come ti senti oggi, alzati, vestiti e mostrati (Paulo Coelho)

A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell'aurora (Emily Dickinson)

Frasi del buongiorno per whatsapp

Il mattino ci chiama ed esplode la gioia di un nuovo giorno. Non dimentichiamo di dire grazie

Sorge il sole, è un nuovo giorno. Tutta questa luce risplende per te

Un buongiorno d’amore unico, per una persona speciale

Con la tua forza sei in grado di ribaltare il mondo. Non fermarti mai!

Ogni volta che apri gli occhi al mattino, sii felice. Ci sono 24 ore di gioia tutte per te

Ti mando tutta la mia energia per un inizio di giornata super! Buongiorno splendore

“Buongiorno” è solo una parola per dirti quanto ti voglio bene

Un buon giorno per te pieno d’amore, perché tu sei il fiore più bello che è sbocciato nella mia vita

Un angelo in volo, un soffio di dolcezza, una rapida carezza… Solo per te

Non importa come ti senti, alzati, vestiti e lotta per i tuoi sogni

Come rispondere a un messaggio del buongiorno?

Iniziare la giornata con un messaggio del buongiorno mette sempre di buon umore, ma, soprattutto se non siamo abituati a riceverne, ci metterà anche in difficoltà nel rispondere!

In realtà abbiamo molte possibilità: se per esempio la persona che ci invia il messaggio non è molto mattiniera, potremo ironizzare sull'orario in cui abbiamo ricevuto il suo messaggio. Se invece sappiamo che quel giorno è speciale per qualche motivo, auguriamo il meglio.



Insomma, non ci sono regole precise, se non quelle della gentilezza, ma cerchiamo di essere sempre spontanee, qualità che viene sempre apprezzata.

