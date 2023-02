Le frasi di buona serata per una dolce dedica per il calar della sera? Scopri la nostra raccolta per augurare una splendida serata agli amici e non solo

Frasi Buona serata

Se vuoi augurare una buona serata in modo speciale alle persone che ami e sei in cerca di ispirazione, noi proviamo a darti qualche spunto con delle frasi belle. Buona serata può sembrare una espressione un po' formale, ma in realtà si può usare anche con chi amiamo, se ad esempio non ci troviamo nello stesso luogo, per far sapere alla persona in questione che la pensiamo e che speriamo che trascorra il suo tempo nella maniera migliore possibile.

Leggi le frasi e aforismi,parole e immagini, troverai senz'altro quella più adatta a te da usare con gli amici, con il partner e con chiunque tu voglia!

Tutto può essere distante. Ma niente irraggiungibile. Buona serata

Gli argini della malinconia cedono alle lusinghe della sera (Michele Gentile)

Nessun atto di gentilezza, per quanto piccolo è vano (Esopo)

Il successo è poter coricarsi ogni sera con l'anima in pace (Paulo Coehlo)

L'amicizia e l'amore non si chiedono come l'acqua,ma si offrono come il tè (Detto Zen)

La sera cala anche sul giorno più luminoso (Sveva Casati Modigliani)

Ragione, io ti sacrifico alla brezza della sera (Aimè Cèsaire)

Non augurarti che sia più facile, augurati di essere più forte (Jim Rohn)

L'aria fresca della sera è il respiro del vento che si addormenta placido tra le braccia della notte (Umberto Eco)

Frasi Buona serata Gif

Le gif sono delle divertentissime immagini animate che si possono condividere sui social, ma anche tramite la chat di Whatsapp. Ovviamente esistono anche delle gif per dire Buona serata, basta saperle trovare. In generale le gif si possono condividere gratis se vengono prese dai numerosi siti su cui si possono creare, anche partendo da una foto o un'immagine che possediamo.

Frasi Buona serata Immagini

Molto utili sono anche delle semplici immagini di Buona serata. In questo caso possiamo avere dei veri e propri meme, ovvero delle immagini accompagnate da frasi di buona serata, oppure anche delle immagini semplici con un disegno evocativo. Noi abbiamo pensato di farti vedere i meme, ovvero queste immagini di buona serata che puoi utilizzaere con amici e parenti!

Shutterstock 1 di 14 Shutterstock 2 di 14 Shutterstock 3 di 14 Shutterstock 4 di 14 Shutterstock 5 di 14 Shutterstock 6 di 14 Shutterstock 7 di 14 Shutterstock 8 di 14 Shutterstock 9 di 14 Shutterstock 10 di 14 Shutterstock 11 di 14 Shutterstock 12 di 14 Shutterstock 13 di 14 Shutterstock 14 di 14

Frasi Buona serata amici

Gli amici sono ciò che rende speciale la vita, anzi, unica! Ogni serata trascorsa con loro è un dono prezioso, ma purtroppo non possiamo essere sempre in loro compagnia. Ci sono amici che abitano lontano, amici che vediamo solo durante le vacanze e altri che, per qualche motivo, non riusciamo a vedere con regolarità. Per tutti questi amici, così lontani eppure così cari, si possono utilizzare queste frasi di buona serata. Saranno piacevolmente sorprese di riceverle via social o tramite lo smartphone in chat.

Buona serata amici carissimi, pensate a divertirvi e a niente altro

Passate una buona serata, a degli amici come voi non si può augurare nulla di meno

Una buona serata ai migliori fra gli amici, stavolta non posso essere dei vostri, ma spero di vedervi presto

Buona serata ai miei insostituibili compagni di avventure

Che quella che ha tutta l'aria di una serata qualunque si trasformi in una serata unica!

Buona serata ai miei amici più simpatici e divertenti, avrei davvero voglia di stare con voi in questo momento

Buona serata, amici. Ricordatevi di portarmi un po' della vostra allegria contagiosa

Il modo migliore per passare una buona serata è essere vicini a voi

Buona serata ai miei amici più cari, vi mando un grande bacio

Un grande abbraccio e una valanga di affetto da parte mia: buona serata, ragazzi!

Frasi Buona serata divertenti

Naturalmente non possono mancare delle frasi divertenti di buona serata, da utilizzare per rallegrare un amico, ma anche la persona che amiamo, grazie a delle parole beneauguranti. Queste frasi di buona serata divertenti sono pensate proprio con questo scopo, ovvero strappare un sorriso. Per l'occasione abbiamo scelto dei proverbi, ma anche delle frasi celebri che, speriamo, vi faranno ridere!

Rosso di sera e grigia mattinata, sono segni di una bella giornata (proverbio)

Rosso di sera e chiaro al mattino è buona giornata per il pellegrino (proverbio)

La sera di una vita vissuta bene porta le sue lampade con se (Joseph Joubert)

La sera è distesa contro il cielo, come un paziente anestetizzato sul tavolo operatorio" (TS Eliot)

Leggere la sera addormenta gli occhi e rilassa lo spirito. Guardare la televisione di sera irrita gli occhi e spegne lo spirito (Paul Carvel)

Grazie, ho trascorso una magnifica serata. Ma non era questa" (Groucho Marx)

Ai fanciulli la sera/cresce un poco l’età (Sandro Penna)

Pensa al mattino,/agisci a mezzogiorno,/leggi di sera,/e dormi di notte (William Blake)

Leggere la sera addormenta gli occhi e rilassa lo spirito. Guardare la televisione di sera irrita gli occhi e spegne lo spirito (Paul Carvel)

Quando scende la sera, ci sono sempre alcuni istanti che non assomigliano a nient’altro (Robert Musil)

Frasi Buona serata amore

E chi non ama scrivere parole d'amore alla persona che ama anche se non è San Valentino? Oltre alle classiche frasi d'amore, si possono usare anche delle frasi di buona serata amore, un modo per esprimere il desiderio di essere accanto alla persona amata quando lei è lontana per qualche motivo. Ecco alcuni auguri di buona serata amore dolci e romantici

Di tutte le stelle tu sei la più bella, stella della sera (Saffo)

Respira e trattieni la sera tr le tue braccia (Sebastian Faulks)

Amore mio, passa una buona serata

Ti amo tanto, amore mio, trascorri una serata splendida

Buona serata amore mio, sono così triste di non poter essere con te, ma ti sento comunque vicina

Una buona serata per te, amore mio, che rendi magiche le mie notti

Amore mio, passa una buona serata, la migliore possibile

Buona serata, mio dolce amore, che le ore che ci separano trascorrano veloci

Buona serata, ti penso ogni momento amore mio

Buona serata amore, se sapessi quanto mi manchi!

Frasi Buona serata e Buonanotte

L'augurio di una buona serata può essere accompagnato anche da frasi della Buonanotte. Possiamo quindi leggere questa selezione di frasi che combina queste due diverse istanze, ovvero la buona serata e la buonanotte, del resto si tratta di due eventi combinati e, nel caso non si abbia occasione di risentirsi prima di andare a dormire, ci si può scambiare un augurio di sogni d'oro.

Tenetevi pronti anche con delle frasi del Buongiorno che, come sapete, sono apprezzate almeno quanto quelle delle buona serata e buonanotte.

Passa una buona serata e godi di una notte serena

Buona serata, se non ci sentiamo prima ne approfitto per darti la buonanotte

Buona notte e buona serata, trascorri momenti bellissimi

Passa una buona serata e approfitta di questa notte tranquilla per riposarti

Buona serata e buonanotte a te che sei la luce dei miei giorni

Ti auguro una buona serata e una buona notte, che tanti sogni vengano a visitarti

Buona serata e buonanotte a chi vorrei avere vicino e spero di raggiungere presto

Buona serata e buonanotte, che tu passi splendide ore in compagnia e quindi sognando

Spero che tu possa passare una buona serata, ti do anche la buonanotte

Buona serata, trascorri anche una notte pacifica

Frasi Buona serata immagini per Whatsapp e frasi

Inutile negarlo: probabilmente parliamo con i nostri amici più attraverso le frasi per Whatsapp che direttamente per telefono! Ecco perché è bene avere a portata di mano alcune frasi di buona serata e delle immagini (che potete anche vedere nella gallery che abbiamo inserito in precedenza) che potete comunque ricreare anche partendo da foto che possedete, con amici o con immagini simboliche per la persona a cui state per indirizzare la frase di buona serata.

Buona serata amica, divertiti!

Una buona serata perché il tuo tempo sia davvero spensierato

Buona serata, un tempo divertente ti aspetta

Buona serata, che tu possa passarla con gli amici migliori

Passa una buona serata e dai un bacio a tutti gli amici da parte mia

Mi dispiace non essere lì con te, passa una buona serata

Buona serata, spero che potremo vederci presto

Una buona serata per chi è come te, semplicemente speciale

Trascorri una buona serata, divertiti anche per me

Buona serata a tutti quanti!

Frasi famose di Buona serata

Perché non augurare una buona serata utilizzando una frase famosa? Che sia presa da un film, una canzone o un libro, possiamo prendere in presto le parole di altri per augurare una buona serata. Vediamo le più belle!

La sera cala anche sul giorno più luminoso (Sveva Casati Modigliani)

L’aria fresca della sera è il respiro del vento che si addormenta placido tra le braccia della notte (Umberto Eco)

Grazie, ho trascorso una magnifica serata. Ma non era questa (Groucho Marx)

Di tutte le stelle tu sei la più bella, stella della sera (Saffo)

Respira e trattieni la sera tr le tue braccia (Sebastian Faulks)

Gli argini della malinconia cedono alle lusinghe della sera (Michele Gentile)

Nessun atto di gentilezza, per quanto piccolo è vano (Esopo)

Ragione, io ti sacrifico alla brezza della sera (Aimè Cèsaire)

Leggi anche le nostre frasi con i giorni della settimana e con gli auguri per diversi momenti importanti!

Frasi sui mesi dell'anno

Frasi sulle stagioni