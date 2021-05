Citazioni e aforismi da dedicare alle persone che amiamo per augurare loro una buona giornata e un sincero Buongiorno!



Frasi del Buongiorno

Il momento del risveglio può essere molto duro, perché non proviamo ad addolcirlo con l'aiuto di alcune frasi belle o immagini da dedicare o dedicarci? Le frasi del Buongiorno, del resto, sono diventate un vero e proprio classico e non si contano i meme che sono stati creati e quindi condividi tramite i social. Ecco quindi frasi e aforismi per affrontare la giornata con positività e un pizzico di energia in più!

La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore' (Voltaire)

Buongiorno. Svegliati ogni mattina con il pensiero che qualcosa di meraviglioso sta per accadere (Anonimo)

Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l’ultimo. L’unico (Pablo Neruda)

Io il messaggio del buongiorno lo imporrei con una legge, è troppo bello, è tipo “ho aperto gli occhi e nei miei pensieri c’eri tu” (Anonimo)

Frasi del buongiorno belle

Il modo migliore per augurare il buongiorno un po' a tutti è ricorrere a qualche autore famoso, che si tratti di uno scrittore o di un personaggio famoso per altri motivi: si tratta di frasi belle del buongiorno che fa sempre piacere ricevere, o massime che puoi condividere sui sociale per iniziare bene la giornata. Eccone alcune.

Le persone starebbero meglio la mattina se ricevessero un bacio sul naso (Lucy van Pelt, in Charles M. Schulz, Peanuts)

Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso (Stephen Littleword)

E’ un giorno nuovo: se devi fare qualcosa, mettici impegno; se non devi fare nulla, mettici stile

(Antonio Curnetta)

Sei appena uscito dai miei sogni e sei già nei miei pensieri. Buongiorno! (Anonimo)

Buongiorno! Il mondo non è di chi si alza presto. Il mondo è di colui che si alza felice di alzarsi (Anonimo)

Ogni mattina noi nasciamo nuovamente. Ciò che decidiamo di fare oggi è ciò che conta davvero (Buddha)

Frasi per dire Buongiorno Amore

Le frasi d'amore per il Buongiorno possono essere condivise con il partner via smartphone e Whatsapp o via social magari realizzando un vero e proprio meme. E' un modo simpatico e dolce per iniziare la giornata se non si vive nella stessa casa o se magari si è lontani per motivi di lavoro. Ecco quindi le frasi per dire Buongiorno amore da usare.

Buongiorno amore, passa una fantastica giornata, non vedo l'ora di ritrovarti stasera!

Un buongiorno con tutto il mio cuore

Ogni giornata passata con te è bellissima: buongiorno amore

Buongiorno amore, ogni istante trascorso insieme è magico, ti penserò ogni momento

Buongiorno amore e che questo sia davvero un buon giorno

Poche parole per dirti solo questo: Buongiorno amore mio

Mio grande amore, hai reso le mie giornate speciali, uniche, buongiorno

Buongiorno amore, spero che questa giornata voli e di ritrovarti prestissimo

Un buongiorno di cuore, perché sei il mio amore speciale

Buongiorno amore, sei quello che mi fa alzare felice dal letto ogni giorno

Frasi Buongiorno simpatiche e spiritose

Le frasi divertenti per il buongiorno servono a tirare su di morale chi affronta il risveglio e le prime ore della mattina con una certa difficoltà. Sono frasi del buongiorno da ridere, allegre e spensierate, che prendono in giro proprio quella pigrizia tipica che ci impedisce di alzarci dal letto e di seguire il famoso detto: il mattino ha l'oro in bocca.

Buongiorno a tutti, belli e brutti

Se fossimo stati creati per schizzare fuori dal letto appena svegli, dormiremmo tutti nel tostapane

(Garfield)

(Garfield) E’ al mattino che bisogna nascondersi./La gente si sveglia,/fresca ed efficiente,/assetata d’ordine,/di bellezza e di giustizia,/ed esige la contropartita (Samuel Beckett)

Quando i tuoi sogni e la realtà coincidono, di solito è la tua sveglia che ha smesso di funzionare

(Crystal Woods)

(Crystal Woods) Ogni singolo giorno mi sveglio e decido che dovrò lavorare duramente. Poi la mia mente si mette a ridere e dice 'bello scherzo'. Poi rido ancora un poco e torno a letto Gehenna Toss

Amo le prime ore del mattino. E' un bel posto da visitare ma in cui non vorrei vivere James Lileks

Tutti vogliono che io diventi una persona mattiniera. Potrei essere così, ma solo se le mattine iniziassero dopo mezzogiorno (Tony Smite)

Il mattino non solo dimentica, esso perdona (Marty Rubin)

Alcune persone si svegliano in fretta. Altre persone si svegliano lentamente. Io mi alzo morto

(John Marsden)

(John Marsden) Al mattino mi sveglio come un bradipo nella nebbia (Leslie Connor)

Frasi Buongiorno per gli amici

Le frasi di buongiorno per gli amici si scambiano via social e via Whatsapp! E' un modo allegro e gentile per tenersi in contatto anche quando non si trascorrerà la giornata insieme, ma magari sappiamo che il nostro amico o la nostra amica hanno un appuntamento particolarmente importante o una giornata molto complicata. Ecco qualche suggerimento per le tue frasi di Buongiorno per gli amici.

Io ve lo direi anche buongiorno, ma per saperlo con sicurezza dovrei aspettare stasera (Peanuts)

La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore (Voltaire)

Ogni mattina, in Africa, una gazzella si sveglia, sa che deve correre più in fretta del leone o verrà uccisa. Ogni mattina, in Africa, un leone si sveglia, sa che deve correre più in fretta della gazzella, o morirà di fame. Quando il sole sorge, non importa se sei un leone o una gazzella: L'importante è che cominci a correre (proverbio africano)

Ogni mattina noi nasciamo nuovamente. Ciò che decidiamo di fare oggi è ciò che conta davvero (Buddha)

Quando ti alzi il mattino, pensa quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare (Marco Aurelio)

Buongiorno all'amica migliore che ci sia

Un sorriso nel primo volto incontrato al mattino è un benvenuto al giorno che inizia (Banana Yoshimoto)

Da a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita (Mark Twain)

Vivi bene la tua vita in modo che il sole non abbia sprecato il suo tempo prezioso (Paulo Coelho)

Con il giorno arrivano una nuova forza e nuovi pensieri (Eleanor Roosevelt)

Per la domenica

Il buongiorno della domenica è diverso dagli altri, perché la domenica ha un gusto dolceamaro. Da un certo punto di vista è il vero e proprio giorno di vacanza, dall'altro però lo spettro del Lunedì è troppo vicino per rilassarsi davvero e per non pensare con una certa nostalgia ai ai fasti del sabato (del resto Leopardi ci scrisse una poesia su questo tema). A conclusione della giornata, invece, potete mandare anche delle frasi di buona serata.

Buongiorno e buona domenica. La strategia e non pensare che domani è Lunedì

Buongiorno, la domenica sì che è vera vacanza!

Passa una domenica speciale, riposati e...buongiorno

Il buongiorno della domenica ha sempre un retrogusto speciale

Quanta malinconia in un buongiorno della domenica

Cornetto, caffé e il buongiorno di chi ami: questa è domenica

Buongiorno, che sia una domenica tranquilla e porti riposo

Buongiorno e buona domenica, trascorretela con chi amate!

Buongiorno, la domenica non è mai stata così bella come da quando sono con te

Un buongiorno con il cuore a tutti coloro che amo!

Ecco delle frasi accompagnate dalle immagini per dire Buongiorno! E' una raccolta nata per dare il giusto spunto per condividere queste immagini di Buongiorno tramite i social, ma anche nella chat di Whatsapp

